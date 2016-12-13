Как сделать Россию великой 13.12 22:00 1706 varlamov



У меня есть рецепт, как сделать Россию великой. Конечно, она и сейчас великая, но ведь нет предела совершенству, верно? Все наши проблемы можно решить всего одним законом. Уже через месяц страна преобразится.







Все должны платить налоги.



"Так и сейчас все платят налоги", – скажете вы. Не всё так просто! За большинство граждан налоги платит работодатель. Вы даже не подозреваете, какие налоги за вас платят. У людей просто нет связи между собой и властью. Люди считают, что медицина и образование у нас бесплатные. Люди считают, что детские площадки строит "Единая Россия", а дороги ремонтирует мэр. Что войну в Сирии оплачивает Путин, а пенсии повышает добрый волшебник.



Ну вот серьёзно: возможно ли, чтобы "ЕдРо", которое финансируется из бюджета, из наших налогов, ставило деткие площадки, открывало остановки и требовало, чтобы ему говорили спасибо?













Фото: Pervo.ru



Нонсенс! Чуваки запустили лапу в наш с вами кошелёк и требуют благодарности...



На самом деле всё делается из наших налогов. И налогов немаленьких. В среднем около 40-45% зарплаты уходит в различные фонды.



Но большинство россиян этого никак не чувствуют. Когда налоги платит бухгалтер на предприятии, человек этого просто не замечает. А вот когда он получит все 100% своей зарплаты, а дальше пойдёт и 40% отдаст государству, тогда сразу возникнут вопросы!



Вы только представьте, каково будет учителю получать не 50 000 рублей, а 90 000, 40 из которых ему надо будет сразу отдать государству. Сколько вопросов возникнет, когда человек отдаст свои кровные, выстраданные, заработанные кровью и потом! Вот этими мозолистыми руками...



Это сегодня чиновник может спокойно воровать. Можно его разоблачить, показать его дом, квартиру, детей в Англии. Но что скажет большинство людей? "Ну а что такого, все воруют... Ладно... тоже мне, удивили!" Примерно такие комментарии я читаю ко многим постам про коррупцию. Будет ли человек так говорить, когда воровать станут лично у него?



Будет ли человек так равнодушно относиться к выборам? Учительница, которая каждый месяц лично из своей небольшой зарплаты начнёт отдавать на налоги государству половину, – вот она после этого будет выборы фальсифицировать? Будут ли люди терпеть плохие дороги, разваливающийся общественный транспорт, когда каждый месяц они лично будут платить налоги? Возможно ли в таком обществе, чтобы







Небольшая реформа налогового законодательства сделает из раба гражданина! Солнце взойдёт над страной.

У меня есть рецепт, как сделать Россию великой. Конечно, она и сейчас великая, но ведь нет предела совершенству, верно? Все наши проблемы можно решить всего одним законом. Уже через месяц страна преобразится.Все должны платить налоги."Так и сейчас все платят налоги", – скажете вы. Не всё так просто! За большинство граждан налоги платит работодатель. Вы даже не подозреваете, какие налоги за вас платят. У людей просто нет связи между собой и властью. Люди считают, что медицина и образование у нас бесплатные. Люди считают, что детские площадки строит "Единая Россия", а дороги ремонтирует мэр. Что войну в Сирии оплачивает Путин, а пенсии повышает добрый волшебник.Ну вот серьёзно: возможно ли, чтобы "ЕдРо", которое финансируется из бюджета, из наших налогов, ставило деткие площадки, открывало остановки и требовало, чтобы ему говорили спасибо?Нонсенс! Чуваки запустили лапу в наш с вами кошелёк и требуют благодарности...На самом деле всё делается из наших налогов. И налогов немаленьких. В среднем около 40-45% зарплаты уходит в различные фонды.Но большинство россиян этого никак не чувствуют. Когда налоги платит бухгалтер на предприятии, человек этого просто не замечает. А вот когда он получит все 100% своей зарплаты, а дальше пойдёт и 40% отдаст государству, тогда сразу возникнут вопросы!Вы только представьте, каково будет учителю получать не 50 000 рублей, а 90 000, 40 из которых ему надо будет сразу отдать государству. Сколько вопросов возникнет, когда человек отдаст свои кровные, выстраданные, заработанные кровью и потом! Вот этими мозолистыми руками...Это сегодня чиновник может спокойно воровать. Можно его разоблачить, показать его дом, квартиру, детей в Англии. Но что скажет большинство людей? "Ну а что такого, все воруют... Ладно... тоже мне, удивили!" Примерно такие комментарии я читаю ко многим постам про коррупцию. Будет ли человек так говорить, когда воровать станут лично у него?Будет ли человек так равнодушно относиться к выборам? Учительница, которая каждый месяц лично из своей небольшой зарплаты начнёт отдавать на налоги государству половину, – вот она после этого будет выборы фальсифицировать? Будут ли люди терпеть плохие дороги, разваливающийся общественный транспорт, когда каждый месяц они лично будут платить налоги? Возможно ли в таком обществе, чтобы губернатор вёл себя как царёк , угрожая разрушить дорогу, построенную на деньги людей?Небольшая реформа налогового законодательства сделает из раба гражданина! Солнце взойдёт над страной.

Обсудить в блоге автора