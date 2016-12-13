Посмотрел трансляцию заседания «Круглого стола 12 декабря» и лишний раз убедился, что совершенно правильно отказался от приглашения в нем участвовать. Мне кажется, участники круглого стола и сами понимают свою абсолютную несостоятельность, но не могут в этом признаться. Они все грешат на общество, которое их не понимает и не принимает; на власть, которая не дает им ступить ни шагу; на многие внешние обстоятельства. Только на себя они даже не пытаются взглянуть со стороны. Они делают вид, что это общество наше не принимает идеи либерализма. В противном случае придется признать, что общество не принимает самих либералов. А это обидно признавать. Ближе всех к диагнозу был Леонид Гозман, хотя лечение проблемы, учитывая некоторые печальные факты его биографии, я бы ему не доверил. А ближе всех к чему-то результативному был Александр Рыклин, хотя он и не договорил все до конца. Да, есть проблема самоидентификации. Что такое оппозиция сегодня? Кто в ней и зачем? Рыклин поставил вопрос, на который участники круглого стола предпочли не отвечать. Ответ, между тем, простой и жесткий. Сегодняшняя оппозиция недееспособна в силу банальной причины – политической трусости. Да, собственно, и не только политической. Собравшиеся на заседание «представители оппозиции, общественные деятели и интеллигенция» хотели бы громко звучать, но не смеют повысить голос. Они прекрасно видят все проблемы, но у них не хватает духа быть свободными людьми. Они не готовы ради свободы рисковать своим благополучием. Это очень наглядно продемонстрировал короткий диалог между ведущим собрание Николаем Сванидзе и Александром Рыклиным, который высказался против участия в имитации выборов. СВАНИДЗЕ: У меня только вопрос: вот, скажем, на выборы ходить бесполезно. На улицу ходить запрещено. Вот у меня главный, собственно, вопрос, который мы сегодня обсуждаем: куда ходить? РЫКЛИН: Слово «запрещено» должно исчезнуть из нашего лексикона. СВАНИДЗЕ: Извини меня, есть закон. Нравится он нам или не нравится, но, если выйдешь – повяжут. Можешь не принимать [этот закон], но те, кто повяжут, его принимают. ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: Повяжут, так повяжут. СВАНИДЗЕ: Ну замечательно! Ну, а что дальше-то? Оттого, что всех… Оттого, что мы… Давайте сейчас построимся в ряды, пойдем на Пушкинскую площадь и скажем «да здравствует конституция». Сколько мы там простоим? РЫКЛИН: Давайте пойдем. Я – «за». На этом дискуссия закончилась, ибо абсолютное большинство выступавших легко готовы видеть себя в роли мудрых наставников и политических вождей, но никак не в роли «повязанных» на Пушкинской площади! Значительная часть собравшихся входила раньше или входит сейчас в разнообразные совещательные органы при федеральной власти – президентский Совет по правам человека, советы при министерствах, Общественную палату и прочие неприличности. При этом они хотят выглядеть оппозицией и представлять «интересы граждан, стоящих за европейский выбор». И очень удивляются, что публика их не понимает.