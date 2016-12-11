С кем лучше не связываться 11.12 13:21 1670 miumau Тут Гелена сначала показывала списки параметров, по которым предлагают определить потенциальных партнеров, "с кем лучше не связываться". А потом она предложила самим такой список написать. Мне приведенный у нее список в целом понравился, хотя некоторые пункты показались странными. Но как-то мне показалось, что там есть некоторые маловажные пункты. А других - важных - не хватает.

Решила написать свой отдельным постом. Думаю, что список мой банален донельзя, у меня там никаких таких странных пунктов нет.





from Miu's inspiration board







Кстати, я сначала забыла, что имеется ввиду некий список, подходящий "для всех". В моем, конечно, есть пункты сугубо индивидуальные, которые для многих, может быть, совсем наоборот работают. Так что я эти "личные" убрала, осталось вот что:



Мне кажется, что не стоит связываться с человеком, если. (И кстати у меня для мужчин и женщин одинаковые критерии.)



- Он не свободен. Например, погружен в развод (который не совсем понятно, в какой стадии), или находится в каких-нибудь отношениях, или говорит, что они закончились, но как-то не похоже. Либо при любом разговоре приводит в пример что-то из совместной жизни с только что утерянным партнером, или как-то еще показывает, что на самом деле в мыслях "не один". Или заметно, что он на самом деле еще мечтает о воссоединении с предыдущим партнером, скучает, не смирился с расставанием.



- Если человек озвучивает сразу несколько очень серьезных жизненных проблем, с которыми сейчас борется. Например: тяжелый развод, банкротство, тяжелая болезнь, серьезные финансовые проблемы, судебные процессы, грозящие серьезным наказанием, и.т.д. Даже одна такая проблема многим дается так тяжело, что затмевает все, и мешает спокойно строить новые отношения (или поддерживать отношения). А когда их "букет", и от масштаба проблем веет отчаянием, трудно представить, что среди всего этого еще хватит время на партнера. Может быть на первый всплеск эмоций от начальной влюбленности - хватит. Но потом будут только пропадания, зависания, и бесконечные сложности. И они будут появляться и мешать, пока о них все не сломается.



- Болен любыми зависимостями. Будь то алкоголь, наркотики, игромания, трудоголизм, неконтролированное растрачивание денег и.т.д.



- Не совпадает с вами в фундаментальных вопросах вроде желания иметь детей. Если один хочет, а другой сказал, что "ни за что", я бы не стала надеяться, что может быть он захочет, стоит ему только осознать, что он наконец нашел для этого подходящую пару (и прошло семь лет, а он все еще не хочет, но наверняка вот-вот захочет).



- У человека какая-то страшная проблема с родителями. Либо при их упоминании он полностью блокируется, и отказывается говорить об этом вообще, либо из рассказов вырисовываются какие-то крайне нездоровые отношения с ними. (Или с другими близкими родственниками, например братьями-сестрами.)



- Рассказывает, какая сволочь и ничтожество бывшая (или бывший). Очень вероятно, что про следующего партнера будет говорить так же, когда он станет бывшим. И так же ненавидеть из-за того, как все не сложилось.



- Драматично рассказывает, как его (ее) страшно-ужасно обижали, унижали, топтали, подло ранили и травмировали в предыдущих отношениях. Еще и подчеркивая, как он (она) из-за этого больше никому не верит, и всегда готов(а) к новым ножам в спину.



- Не особо в вас заинтересован. Если присмотреться, это можно распознать (если не обманывать себя и не закрывать глаза на очевидные и малоприятные вещи). Зачем вам навязывать свою любовь человеку, которому вы низачем не нужны?



- Плохо обращается с вами (дальше будет хуже, и вообще-то в нормальных отношениях этого не должно быть вообще, даже "немножко" и "по веской причине").



- Размышляет о том, кто кому в каких отношениях что должен или не должен.



***



Приведу тут еще мои личные критерии, про которые я не берусь писать, что это действительно для всех. Просто для коллекции:



- Имел криминальное прошлое, либо занят какой-то криминальной деятельностью сейчас.

- Активно практикует любую религию.

- Фундаменталист (любой).

- Болен каким-то психическим расстройством. (С физическими проблемами я умею обращаться (почти) любыми, с душевными - не очень.)

- Плохо обращается с животными, или очень зло/жестоко о них отзывается.

- Говорит или делает что-то, что меня пугает.

- Циничен.

- Не может себя занять сам, говорит что скучает и страдает, когда остается один, нуждается в том, чтобы другие его развлекали, все время хочет быть вместе.

- Сразу бросается контролировать меня, постоянно держать руку на пульсе, часто звонит, пишет, не доверяет и ревнует.

- Если я чувствую, что почему-то попадаю с этим человеком в "эмоциональные качели": чувствую много радости от общения в одни моменты, но испытываю сильную боль из-за чего-то связанного с ним, его поведением или нашим взаимодействием. Это для меня повод немедленно убегать, как здесь любят писать "роняя тапки". :-)



Вот, кажется ничего не забыла. :-) Обсудить в блоге автора