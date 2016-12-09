Близится Новый год (Рождество, Старое Рождество, Старый Новый год и так далее) и сейчас начнутся кулинарные срачи. Примем же в них активнейшее участие!

Что-то ресторатор Иван Шишкин головой поехал. Делится с "Медузой" своими воспоминаниями о застолье советского времени, перевирая, презирая и давая неверные советы.

Якобы ингредиенты для "Оливье" не надо резать мелко, а то будет невкусно. Вранье, все ровно наоборот. Крупно нарезанный "Оливье" - это корм скоту.

Якобы сельдь под шубой - это тонна майонеза. Вранье, майонез экономили, а блюдо само по себе сочное, так что майонеза в нем по минимуму.

Якобы курица - еда бедняков, презренная тварь, но у совков (у нас, сирых) была королевой застолья. И это вранье. Никакое застолье не обходилось без мяса, будь то баранья нога или "мясо по-французски", запеченное с луком. Шикарно еще было достать язык - и с горошком его!

Но самое нелепое в монологе ресторатора Шишкина - это его рассуждение о холодце. "Долгое и муторное приготовление, мучительное ожидание — застынет или нет — дает достаточно времени для размышлений. Чеснок? Звездочка из вареной морковки? Мясо нарезать или рвать вилками? Солить в начале или уже вареное? Каждый нюанс значил многое".

Вот хочется спросить ресторатора: "значил многое" - это что именно? Про что речь? Не уточните ли? Или просто хотелось сказать что-нибудь, чтобы воздух сотрясти? Что значит "долгое и муторное приготовление"? Шесть часов варки? Так мясо само себя варит, вы-то тут, Иван, причем? Можно пока и в кино сходить. А в чем муторность?

Или: "Некий канонический рецепт, который предусматривал коровью голову, хвост и четыре копыта, не удавалось воплотить в жизнь никому и никогда — зато было немало споров о том, как правильно называть блюдо. Нам, людям XXI века, это абсолютно неважно, да и холодец без желатина многие из нас не ели, вероятно, много лет."

Иван! Посмотрите людям в глаза! Какой хвост? Зачем голова?! Зачем класть желатин в холодец? Желатина в голяшках до хуища, только вари знай. Свиные ноги, Иван! Коровьи ноги!

"Нам, людям XXI века". Не первый раз слышу это выражение - чувак раздувается от непонятной гордости по поводу того, что сегодня, например, суббота. А не какая-то там отсталая, сраная пятница!

Ерунду от Шишкина читайте тут: