Его родители Гершл Даниелович и Брайна Санглель происходили из г. Чаусы Могилёвской губернии. После женитьбы в 1908 г. они эмигрировали в США в 1910 г. А 9 декабря 1916 г. в Амстердаме (шт.Нью-Йорк) у них родился Исер(Изи) ДаниелОвич, сейчас он Кирк - один из последних живущих звёзд «золотой эры» Голливуда, актёр занимает 17-ю строку в списке Американского института киноискусства среди величайших мужчин-легенд экрана классического голливудского кино и 1-е место среди ныне живущих из них. "Чем ты старше, тем глубже чувствуешь любовь". "Старость — у человека в голове. Я пережил крушение вертолета и операцию на спине. Мне вшили кардиостимулятор. Я перенёс удар и едва не покончил с собой. Но я говорю себе: я должен расти и учиться дальше. Это единственное противоядие от старости". "Если вы хотите чего-нибудь добиться, у вас должно хватать мужества на неудачи". "Я говорю сыновьям, что у меня в детстве были преимущества, которых они лишены. Я родился в самой ужасной нищете. Мне некуда было двигаться, кроме как вверх". "Давайте детям больше свободы. Пусть делают ошибки. Не заваливайте их советами. Уважайте в ребенке личность. Это как игра в кости: ты их кидаешь и смотришь, что выпадет". "Чем больше я изучал Тору, тем меньше во мне оставалось религиозного. Я понял, что богу не нужны наши хвалы. Он хочет от нас только одного — чтобы мы стали лучше". "Когда меня позвали в Голливуд в первый раз, я отказался. Потом родился Майкл, а денег не было, и я приехал. Иногда то, что тебя связывает, в то же время даёт тебе свободу". "Как бы плохо ни шли дела, они всегда могут быть ещё хуже. После инсульта у меня появился дефект речи — ну и что? У Моисея он тоже был, но разве ему это помешало?" "Мысли о других отвлекают вас от постоянных мыслей о себе". "Слово «политика» стало ругательством". "Религия убила миллионы людей. Что-то с ней явно не так". "Многие любят вспоминать о прошлом. Говорят, что фильмы раньше были лучше, что актёры были сплошь великие... Я так не думаю. Сам я могу сказать о прошлом только одно — что оно прошло". "Ошибки, которые люди считают ошибками, часто вовсе таковыми не являются". "Помните Макмерфи, героя книги «Над кукушкиным гнездом»? Он хотел выломать раковину из стены, но не мог. И вот он уходит из комнаты, все эти ребята смотрят ему вслед, а он оборачивается и говорит: «Но я хотя бы попытался, чёрт возьми!» Иногда я думаю, что это отлично подошло бы для моей эпитафии". "Может быть, после смерти вы окажетесь перед большим бородатым стариком на большом троне и спросите у него: «Это рай?» А он ответит: «Рай? Да вы только что оттуда!»"