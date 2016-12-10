Поскольку 10.12.2016 человечество в 67-й раз отмечает День прав человека, Путин, стремясь идти в ногу с человечеством, и даже на шаг впереди, накануне провел два мероприятия на эту тему. Во-первых, встретился и поговорил с членами своего совета по правам человека и развитию гражданского общества. Эти беседы крайне любопытный материал для специалистов в самых разных областях, от социологии до клинической психологии. Значительную часть встречи заняли просьбы путинских правозащитников исключить те или иные организации из списков иностранных агентов. Путин довольно четко изложил свою позицию: «Если организация признана иностранным агентом, значит, она занимается политикой на иностранные деньги». Казалось бы, что непонятно? Раз признали агентом, значит, ты и есть агент! Но президентские правозащитники, чуждые голосу несокрушимой путинской логики, продолжали канючить. Глава СПЧ Федотов попросил Путина исключить из списков иностранных агентов экологов. При этом аргументировал свою просьбу тем, что «это будет хорошим вкладом в год экологии». То есть, если принять аргументацию Федотова, то экологов следует на период с 1.01.2017 по 31.12.2017 исключить из реестра вражеских агентов, а на следующий день снова записать в агенты, поскольку в 2018 году никакого года экологии не будет. К просьбам правозащитников Путин относился избирательно. На попытку правозащитницы Мары Поляковой вызвать сострадание президента к положению НКО, которые, лишившись зарубежных грантов, не могут найти иного финансирования, Путин ответил довольно злобно: «А нечего было иностранные деньги получать». Учитывая, что только что Путин похвалил Сечина за то, что тот продал иностранцам кусок Роснефти за 10,5 миллиардов евро, остается гадать, по каким критериям Путин определяет, кому иностранные деньги получать нельзя, а кому можно. Видимо, тут как раз размер имеет решающее значение. Несколько иначе Путин отнесся к жалобе эколога Сергея Цыпленкова на Собянина, который принялся вырубать парк «Кусково». Путин сказал, что он не знает, зачем Собянин вырубает парк, но непременно выяснит у него, зачем он это делает. Так же довольно лояльно президент воспринял попытку Евгения Ясина заступиться за Леваду-Центр, который записали в иностранные агенты. Президентские правозащитники все время пытались найти для своих просьб аргументы, которые, по их мнению, были бы понятны Путину, соответствовали бы его интересам. Федотов наябедничал президенту, что членов СПЧ не пускают в колонии и СИЗО и поэтому они не могут рассказать Путину, что там происходит. То есть главное это не помощь людям в соблюдении их прав, а обеспечение права Путина на информацию. Не вызывает сомнений, права какого именно человека преимущественно защищает совет, возглавляемый Федотовым. Другие члены СПЧ пошли дальше и задались целью защищать не только права Путина, но и удовлетворять его потребности. Журналист Станислав Кучер вспомнил, как Путин жаловался, что Махатма Ганди умер и ему теперь не с кем поговорить. Чтобы удовлетворить путинскую потребность в общении, Кучер предложил программу по выращиванию в России своих махатм ганди из числа молодежи. Наверняка известный журналист затевал свою программу поддержки талантливой молодежи, имея в виду пользу для самой молодежи. Но сам факт, что для продвижения своего проекта его автор апеллировал к давней мечте Путина, весьма характерен для взаимоотношений диктатора и его придворных правозащитников. Ко дню прав человека было приурочено и второе мероприятие – вручение специальных наград благотворителям и правозащитникам. В том, что награду из рук Путина получит именно Елизавета Глинка, сомнений быть не могло. Получая награду, Доктор Лиза объявила о своих планах: «Завтра я лечу в Донецк, оттуда в Сирию». Можно, конечно, считать, что Путин вручил ей награду не за ее поддержку войны против Украины и бомбежек мирных жителей в Сирии. Можно даже полагать, что она все это не поддерживала, хотя после ее слов, что она была в ДНР и не видела там российских солдат, думать так довольно сложно. Президентские правозащитники не спросили президента о праве на жизнь двух медсестер, погибших на совершенно чужой войне в Сирии. Поднимая вопрос о пытках, которым подвергался Ильдар Дадин, они не требовали отмены абсолютно неправосудного приговора в отношении Дадина, Сенцова и еще нескольких десятков российских узников совести. Спору нет, президентские правозащитники делают много полезных и благородных дел. Когда безвинного вешают, очень важно, чтобы рядом оказался такой правозащитник и проследил, чтобы веревка была хорошо смазана и процедура не причинила казнимому излишних мучений. СПЧ во главе с Федотовым как правило выполняет именно эту миссию. 4081 7810 4042 2000 8420 - Счет Альфа-Банка (Перевод для Яковенко Игоря Александровича)

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