Картер Пейдж, которого наши СМИ называют "советником Трампа, приехавшим в Москву налаживать отношения" и уже чего то там пообещавший в смысле признания Крыма - отличный чувак. Прямо очень. Люблю таких. Три года он уже в Москве жил. Работал на невысокой должности в Меррил Линче. Завязал контакты с такими же средней и полусредней руки менеджерами госкомпаний. Вернулся в Штаты. Вместе с неким Яценко, газпромовским отставником с вершиной карьеры в виде зам начальника финансово-экономического департамента, основал инвестфонд с названием "Global Energy Capital". Фонд работал в нью-йоркских коворкингах, что само по себе прекрасно для организации с таким названием, а зарегистрирован был по адресу отца Пейджа. Об успешных проектах (или хотя бы о проектах) фонда ничего не известно. Писал статейки, критиковал свое правительство, хвалил наше. Появлялся на RT с титром "известный американский экономист", доверительно сообщая зрителям что как лидер Путин превосходит Обаму. Когда в Трампа еще никто не верил, записался в его штаб "советником по международным вопросам". Видимо, там в анкете написал красивое название фонда и отметил свою влиятельность в "международных СМИ". Относительная слава пришла к парню благодаря тем не менее штабу Хиллари. В ходе контркампании и шельмования Трампа Пейджа называли "человеком, влиятельным в Москве (!) и близким к бывшим офицерам КейДжиБи, ныне занимающим ключевые посты в Путинс администрейшн и даже к Igor Sechin". Штаб Трампа распространил коммюнике, что кто такой Пейдж они не знают и Трамп с ним не знаком, никогда с ним не встречался и ни о чем не советовался. Тем не менее "Вашингтон Пост" и другие рупоры Хиллари продолжали рекламировать его как "советника по России" и даже брали у него комментарии. Так парень попал в мир серьезных СМИ, ну а вернее тех СМИ, кто на полном серьезе писал в ходе кампании, что Хиллари отравил Путин. И вот сейчас Пейдж в Москве. Здесь он уже не "рука Сечина и других персонажей санкционного списка Запада в окружении Трампа", а человек из того самого окружения. Дает интервью. Обещает пробыть две недели и принять всех желающих. Потом поедет назад. Будет делать круглые глаза, показывать вырезки из российских газет с своим портретом и рассказывать, кто именно из "олигархс и ауторитис" принял его и о чем он с ними договорился. Потом снова сюда с порцией рассказов о Трампе и своих портретов из либеральных журнальчиков. Очень классный. Надеюсь, станет богатым человеком.