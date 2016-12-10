Относительно утверждений в публикациях некоторых конспирологов о том, что на верхней одежде Б.Е.Немцова якобы отсутствуют ВХОДНЫЕ пулевые отверстия, а также краткие ответы на некоторые иные вопросы.

ВХОДНЫЕ отверстия в одежде есть все: почти все они со стороны спины и одно со стороны левого бока. Никаких входных отверстий от пуль со стороны груди и живота нет, что свидетельствует о выстрелах в спину (один – в левый бок) и нахождении стрелявшего сзади и несколько слева от Б.Е.Немцова.

В судебно-медицинской (медико-криминалистической) экспертизе, проведенной ГБУ г. Москвы «Бюро судебно-медицинской экспертизы» указано: «Локализация входных огнестрельных повреждений и направление раневых каналов свидетельствуют о том, что раны в области спины (№№ 5, 6, 7, 8) были причинены выстрелами в направлении преимущественно сзади наперед и слева направо, оружие при этом находилось сзади от потерпевшего, рана передней поверхности нижней трети груди слева (№ 3) причинена выстрелом в направлении преимущественно слева направо (оружие находилось соответственно слева от потерпевшего)» (т. 47 л.д. 129).

В судебном заседании 20 октября 2016 года государственное обвинение представляло присяжным и исследовало с их участием не только все имеющиеся в деле судебно-медицинские экспертизы, но и вещественные доказательства – одежду Б.Е.Немцова со следами от выстрелов и засохшей кровью. Судебные заседания по данному делу в Московском окружном военном суде открытые и желающие, интересующиеся процессом, могут на них присутствовать.

Согласно Заключению комплексной судебно-медицинской экспертизы Бюро судмедэкспертизы Департамента здравоохранения г. Москвы (т. 47 л.д. 114-130 с фототаблицей л.д. 131-135 ), на куртке сзади (спинка куртки) обнаружены повреждения от 4-х входных огнестрельных повреждений, соответствующих 4-м входящим огнестрельным ранам, располагающимся в области спины - ранам № 5, 6, 7, 8, а также повреждение левой боковой поверхности куртки, соответствующее ране № 3.

Раны № 3, 5, 6, 7, 8 являются ВХОДНЫМИ огнестрельными. ВЫХОДНЫХ раны три - № 1, № 2, № 4. Итого 8 ран.

На пуловере сзади обнаружены 4 входных огнестрельных повреждения, соответствующие ранам № 5, 6, 7, 8. На пуловере спереди обнаружено ВЫХОДНОЕ отверстие, соответствующее ране № 2, и в районе левого бока на пуловере обнаружено ВХОДНОЕ отверстие, соответствующее ране № 3. В материалах дела имеются фотографии одежды с указанием на повреждения.

Согласно выводам не только вышеуказанной экспертизы, но и еще одной судебно-медицинской экспертизы трупа (т. 47 л.д. 32-67; выводы – л.д. 38об.), установлены следующие повреждения на теле: 3 сквозных ранения груди и живота – всего 6 ран от 3-х пуль (все – входящие со спины); 2 слепых ранения – груди (входящее отверстие – в районе левого бока) и живота (входящее отверстие – со спины). Итого: от 5 выстрелов – 5 ранений – 8 ран (пулевых отверстий).

4 ранения – 3 сквозных и 1 слепое – причинили тяжкий вред здоровью, прямая причинная связь с наступлением смерти.

1 слепое ранение причинило легкий вред здоровью.

На л.д. 44 (т. 47) имеется фототаблица, на которой видно расположение ран со стороны спины. Из фотографий следует, что 3 выстрела в спину совершены таким образом, чтобы поразить сердце, отверстие от 4-го выстрела располагается выше поясницы, 5-й выстрел попал в левый бок и причинил легкий вред здоровью.

По каждой ране в экспертизах есть описание, в том числе о 4-х входящих ранах со стороны спины. Например, в экспертизе указано: «сквозное проникающее огнестрельное пулевое ранение груди и живота: входящая огнестрельная рана (№ 5) располагалась в области нижней трети спины справа … выходная огнестрельная рана располагалась на передней поверхности нижней трети груди справа … ». И так по каждому ранению (т. 47 л.д. 38об. – 39).

То обстоятельство, что на куртке (верхней одежде) не обнаружено ВЫХОДНЫХ повреждений, объясняется тем, что в момент причинения ранения она была расстегнута, а также тем, что раны № 3 и 6 являются слепыми (пули находятся внутри раневых каналов тела). Наличие одного (а не более) выходного повреждения спереди на пуловере (от раны № 2) эксперты объясняют тем, что раны № 3 и 6 являются слепыми, а раны № 5 и 8 были причинены во время смещения пуловера кверху, либо тем, что в момент выхода снаряда из тела была значительно уменьшена энергия пули, в результате чего она потеряла способность пробивного действия (т. 47 л.д. 129).

Опровергая версию следствия в части механизма причинения ранений, один из конспирологов размещает в своей публикации фотографию "Выстрел в живот из фототаблицы медзаключения в деле убийства Немцова". Эта фотография (с абсолютно другой подписью!) действительно содержится в материалах дела – т. 47 л.д. 45.

НО! Это рана от выстрела в СПИНУ, а не в живот.

Конспиролог ЛЖЕТ!

Это рана № 5. В экспертизе указано: «Сквозное проникающее огнестрельное пулевое ранение груди и живота: входящая огнестрельная рана (№ 5) располагалась в области нижней трети СПИНЫ справа … выходная огнестрельная рана располагалась на передней поверхности нижней трети груди справа … » (т. 47 л.д. 38об). На листе дела 44 есть фотография всей СПИНЫ и обозначена в том числе эта рана (ВХОДНАЯ), данное фотоизображение в увеличенном масштабе, как уже указано выше, размещено и на л.д. 45 (т. 47) с соответствующей подписью: «Рана № 5 нижней трети спины справа».

Что касается вопросов относительно обильного ВНУТРЕННЕГО кровотечения в результате пулевых ранений, то данный вывод полностью подтверждается судебно-медицинской экспертизой трупа: совокупно не менее 1,5 л крови (т. 47 л.д. 37об.).