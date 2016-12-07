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Монолог простого предпринимателя из России
Монолог простого предпринимателя из России 7.12 20:04 число просмотров 1760
Ilya Zhegulev
 
Люблю поезда. Ехал в поезде Москва - Воркута, разговорился с Сашей, воркутинским малым предпринимателем, который вез маму из Пятигорска к себе, в Воркуту. Начали про Гайзера, и Саша сказал, что Путин, конечно, молодец. Я спросил - вам нравится Путин? - Конечно. Только вот жопа полная в стране с экономикой. А дальше я приведу полностью его монолог - монолог простого предпринимателя, который примерно описывает то, что происходит в стране с экономикой и бизнесом и как к этому относятся люди.
"Главная проблема - нет ни у кого оборотных средств. Что такое нет оборотных средств? Ты взял миллион, вывел с оборота и потом уже большую сумму дают с поручителем. Поручителем сейчас не пойдет ни один умный человек. Имущество - если ты хорошо продумал свой бизнес - твою квартиру оценили не в 8 млн, сколько она стоит, а в 3-4 млн - тоже ты не хочешь, мало ли шторм будет и что-то разрушится у тебя. Короче Путин зажал так, что никто никому не дают развиваться. И все банки говорят - у нас от Путина указ, началось это два года назад. Не дают вторую линию кредита. Пока не загасим это не открывают. А раньше так - вторую линию открывал, миллион взял, полмиллиона закрыл - третью взял. У меня постоянно деньги играли. Сейчас нет.
Это все третий год уже такая беда. Я тебе скажу - сейчас уже катастрофа у всех. Москвичей спрашиваю - всех жопа, таксисты - у тех жопа. Как люди приезжают - мало уже людей в поезда. Видно на рынках что происходит. Просто у людей нет денег. Все на этих ипотеках сидят, еле концы с концами сводят. Практически все на ипотеках сидят. Сейчас как закупаются - булочку взял, то-се, триста рублей потратил,. Чтобы закупиться нужно 2000 рублей минимум. А берут - на копейки. Зашли в Биллу, маркет хороший, стоит три кассы работающих. Раньше было все забито битком, все кассы работали. Говорят сельское хозяйство - а кто на нем заработал? Две-три агрокомпании. Государство заработало налог. А мы то что заработали? Ни хуя не заработали. Зайди в магазин - никто ничего не покупает.
А почему тогда Путин молодец?
То что ловит, сажает чиновников - это хорошо. А чуть-чуть в экономике разобраться? Он то кто? Военный. Он немного недалекий. Чтобы во все это врубиться. Чтобы дать людям закупаться.
Еще и загранице не дает. Давай заманивай все эти предприятия в Россию. Чтобы они не из Турции покупали за доллары, а наши ткани. Пусть турецкие управленцы запускают свои цеха, чтобы мы с Турции не везли их не покупали за доллары. Вот это хотя бы. Заставлять открывать с государственным участием агрокомпании. В Китае это же давно есть. Например, Путин выделяет милларды, завозят бычков - ебать - рынок насыщен, рабочие места есть. Но денег много нужно, миллиарда не хватит. Открывать так открывать, чтобы поток какой-то был. А бабки - бабки никто же не дает.
Дайте шанс работать. Видите - человек работает - дайте ему шанс! Они мучают человека, который открывает предприятие на земле. Если посчитать - мелкий бизнес больше бы дал государству, чем крупный.
Я вижу, что уже все, прилетели мы. Я сейчас дома был - рынки не работают. Такие рынки были! У нас самый крупнейший рынок на юге - в Пятигорске. Весь Северный Кавказ у нас Пятигорск. Жопа блять, все закрыты. Километры пустых рядов. Пусто везде. Пиздец, просто пиздец.
Путин молодец, но внутренняя экономическая политика неправильная. Он ее не видит. А ведь она - самая главная. Но он ее не видит. Надо дать всем банкам, людям которые хотят работать - возможность. Вот сейчас есть люди - шьют на дому. Если бы они знали, что можно взять в банке кредит и там маленький процент - так они все бы пооткрывались, зацвели. Например, детская одежда, у них оптовики берут. - Не дают. Тысячу бумажек. Ты гасишь кредит. Сейчас я погасил миллион. Ровно месяц проходит и только после этого еще через десять дней дают кредит. Раньше не было, никогда не было. ООО-шникам вообще не дают. Только если есть огромная недвижимость. А если у тебя нет недвижимости, все в аренде? Вот у меня в аренде уже лет двадцать. И я не считал нужным в Воркуте выкупать. И стоило все копейки. А пришли газовики (ГАЗПРОМ) - все поднялось. А теперь зачем я буду за такие деньги покупать? Откуда я знаю что завтра будет в этой Воркуте?"
 
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