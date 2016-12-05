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Любовное гетто
Любовное гетто 5.12 16:37 число просмотров 1799
evo-lutio
 


Вскоре после начала отношений приходит момент, когда пара начинает знакомить друг друга со своими друзьями и близкими.

Это этап интеграции человека в свой ближний круг, после чего он становится партнером. Это очень важный этап, от которого во многом зависит судьба дальнейших отношений.

У некоторых этот этап очень сильно оттягивается. Часто один познакомил партнера со своим ближним кругом, а второй его нет. Или один готов знакомить, а второй знакомиться не хочет и сам не знакомит. В таких случаях отношения обиженной стороной воспринимаются как "ненастоящие", что-то вроде секс онли.

Так и есть. У человека - своя жизнь и он вас туда вводить не торопится, тормозит по какой-то причине. Все, кому он уделяет много времени, его друзья, ребенок, родители, все составляют то его окружение, мнение которого для него важно. И если он в течение многих недель или даже месяцев не нашел возможности вас с этим окружением познакомить, это может значить, что он стесняется вас или не видит никакого смысла пускать вас в свою жизнь глубже.

Большинство людей воспринимают отказ знакомить с ближним кругом правильно, подозревая несерьезность. Однако корона придумывает много разных утешительных версий. Нередко партнер поддакивает короне или сам рождает версии под давлением щипцов.

1)"я хочу сохранить интимность нашего общения, для меня это нечто важное",

2)"я боюсь, что тебе они не понравятся",

3)"вы слишком разные и я не хочу это смешивать",

4)"да я и не общаюсь ни с кем, никого не пускаю близко".

Все эти версии обычно ложь в той или иной степени.

1. Важное для себя человек хочет присвоить, по крайней мере оставить при себе, а значит встроить в свою жизнь прочнее и глубже. Иначе оно остается болтаться где-то на обочине, не попадая в центр его системы приоритетов. Живет в гетто.

2. Его ближний круг - те, кто ему нравятся и даже более того, кого он любит. Если он считает, что вам они не понравятся, он не очень высокого мнения о вас и ваших с ним перспективах. Скорее всего он уверен, что вы не понравитесь им, а это бывает только в одном случае, когда он и сам смотрит на вас очень критически, видит много недостатков.

3. Его ближний круг - это и он сам в том числе, его увлечения, взгляды, вкусы, он формировал этот свой круг, а круг формировал его. Если вы настолько отличаетесь, что вас даже знакомить смысла нет, вероятно вы слишком далеки от того, что его всерьез интересует и волнует по жизни.

4. Если он не общается ни с кем, никакого круга у него вообще не должно быть. Он - сирота и социофоб. Но даже у социофобов обычно есть какие-то приятели. Поэтому разговоры про "нет никого" неправда. Он ведь не сидит дома все время, иногда выходит в люди?

Одним словом, когда человека, с которым спят, не хотят знакомить с друзьями и близкими, а он считает, что это потому, что он слишком дорог и слишком хорош, это, конечно, большая корона. Все наоборот.

То же самое касается отказа общаться и знакомиться с вашими друзьями.

Как правило это что-то вроде "не хочу становиться объектом обсуждения твоих глупых кур", то есть презрение к вашим подружкам, или "у меня нет сил быть милой с туповатыми хмырями", то есть неприятие к вашим друзьям априори и нежелание искать с ними контакта. Человек еще не знает ваших друзей, но уже делает вывод, что они глупы и туповаты (или умны, но скучны и занудны). Это значит он и вас считает из той же оперы.

"Почему же он общается со мной?" - недоумевают люди, до которых доходит, что их держат в каком-то гетто и не впускают в саму жизнь.

По какой-то причине гетто, в котором вас держат, имеет актуальность для человека. Не очень большую. Возможно это быстро сформировавшаяся привычка. Надо посмотреть, чем, в основном, занимаются с вами. Если это секс, значит вас для этого держат в гетто. Если вам любят присесть на уши, рассказывая о своих мыслях, значит вы для этого. Что-то вроде гейши в чайном домике. Если вы и сами не понимаете, зачем он (она) к вам ходят, секс так себе и разговоров мало, скорее всего человек тоже не понимает, зачем ему это все, ходит просто так, что-то тянет. Привычка сама по себе обладает тянущей силой.

Некоторые вот это вот "что-то тянет" рассматривают как доказательство любви. Раз тянет вопреки всему, значит любит. На самом деле, когда есть любовь, СЗ (субъективная значимость) затмевает любую ОЗ, даже очень низкую и вытесняет любые преграды, даже объективные.

Слово "любовь" я использую (всегда) в одном единственном значении: "сильное стабильное влечение". Я никогда не вкладываю никакого иного смысла в это слово и считаю, что искать его там не нужно. Любовь - это сильное и стабильное влечение и все. Не важно, телесное или душевное. При сильном и стабильном телесном влечении включается и душевное влечение. Тело и душа человека не живут отдельно, деление условно. Долго ли будет жить любовь или нет, не так важно для определения. Пока она сильна и стабильна, она имеет очень большое влияние в поле и осуществляет захват всех приоритетов.

Ключевое в этом определении слово "стабильное". Если иногда к вам просыпается влечение, а после акта общения исчезает, это не любовь. Ваша СЗ большую часть времени очень низка, человек смотрит на вас критическим взглядом и не хочет приглашать в свою жизнь.

Вот что необходимо знать про любовь. Когда ваша значимость для человека становится стабильно высокой, он уже не может выделять вам частицу своей жизни, он начинает думать о вас чаще и больше. Он хочет обсуждать с вами все, что его волнует или почти все. Он хочет если и не видеть вас рядом постоянно, то всегда ощущать ваше присутствие в своей жизни. Он хочет поделиться вами с другими любимыми людьми, а другими любимыми людьми с вами. Это процесс происходит сам собой, вопреки воле человека. Непроизвольный процесс, спонтанный. И если человек напрягает волю, чтобы этот процесс тормозить, он видит в вас что-то угрожающее для своей жизни. В этом случае он либо вскоре фрустрирует влечение к вам, либо влечение к вам победит и он пересмотрит свое мнение об угрозах, он увидит их ничтожными по сравнению с удовольствием и пользой от вас. В диссонансе психика оставаться не умеет, она выберет одну сторону.

Но если человек месяцами или годами встречается с вами, ни с кем не знакомя, или даже живет с вами, но вы практически никак не участвуете в его остальной жизни, диссонанса у него нет. Вы имеете очень небольшую значимость для него, он забывает о вас, выходя из вашего дома или когда вы покидаете его дом. Он переключается и для этого ему не нужно воли, он переключается сам собой, ему скучно думать о вас дольше, чем продолжается непосредственное общение. А высокая СЗ (любовь) - это когда человек остается в мыслях о вас вне контакта с вами. То есть не видит, не говорит с вами, но вы - с ним, точнее ваш образ. Он думает о вас, смотрит на вас, вы присутствуете в его голове, исчезая оттуда только, когда он занят очень напряженной работой, требующей высокой концентрации. Все остальное время он так или иначе обращается мыслями к вам. И поэтому желаемая доза вашего реального присутствия в его жизни тоже растет. Возникает та самая положительная динамика.

Вот это - ваша реально высокая СЗ. Вы думаете любимого возможно держать в гетто? Да влюбленный обычно достает всех вокруг рассказами о возлюбленном, рвется познакомить или хотя бы фотку показать. Он переполнен им и его окружение это видит. Больших сил стоит скрывать любовь, когда приходится (если избранник женат, например, или начальник-подчиненный на работе). И долго такая тайна обычно не длится, психика требует сделать выбор, туда или сюда, чтобы восстановить равновесие, иначе крыша едет.

Держали вас когда-нибудь в любовном гетто? Выбрались? А вы сами держали кого-нибудь? Почему?
 
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