Расскажу, как Немцов, Рыжков и Ко сливали общегражданский митинг.



Хроника событий, как я их наблюдал:



Сначала у Литвинович в жж появляется вроде бы программный пост "Большой Митинг" http://abstract2001.livejournal.com/142 4703.html#comments Агитка, в которой про митинг сообщается всё, кроме, удивительное дело -- места.



Потом Доброхотов начинает прощупывать почву https://twitter.com/#!/Dobrokhotov/stat us/144774253055721473 "Нормальный митинг на площади революции никак не выйдет". Это за 4 часа до решения.



Спустя некоторое время то же самое делает Маглов https://twitter.com/#!/maglov/status/14 4774989592272896 До "решения" три часа.



Начинают ходить слухи. Сперва Коммерсант ФМ https://twitter.com/#!/kmrsFM/status/14 4777028909015042, затем Новая Газета публикуют новости о якобы переносе митинга. Организаторы тут же их отрицают. Как мы потом убедимся, это делается затем, чтобы все кто против заранее выпустили пар. Скорее всего на этот момент мэрия, Немцов и Рыжков точно знали, что митинг будет перенесён.



Затем Эпик Хиро ретвитит обещание организаторов https://twitter.com/#!/epic_hero_ru/sta tus/144794536214937601 о том, что судьбоносное решение не будет принято до завтра (то есть пятницы). Как мы убедимся -- они солгут.



Ещё через два часа на Эхе появляется заявление Немцова, где он говорит, что "Те, кто придёт на Площадь революции пойдут маршем на Болотную" http://echo.msk.ru/blog/nemtsov_boris/8 37459-echo/. До оглашения 30 минут. На этот момент, похоже, решение уже принято, но его держит пресса. Обратите внимание, что Немцов утверждает, якобы будет "Марш с Площади Революции на Болотную площадь", это тоже окажется ложью.



Болотная площадь - "мышеловка", практически остров, 5 мостов легко контролируются, создавая западню. http://t.co/JEG7eoWO Загонят 50к человек, перекроют мосты и не куда бежать. Почему именна она? Год назад 10 тысяч националистов спокойно удержали манежную. Почему для огромного общегражданского митинга Немцов согласился на Болотную, вместо огромной Площади Революции? Нет ответа.



И, наконец, предательство: http://t.co/I1Q3IsA9 Документ, который за спиной главного заявителя Анастасии Удальцовой выдают за новое "соглашение" https://twitter.com/#!/udaltsova_/statu s/144880978362499073



Тут же все либеральные СМИ пускают молнию о переносе митинга на Болотную и согласовании его на 30 000 человек. Однако на этот момент ещё нет никакого "согласованного" митинга на Болотной; последнее подписанное согласование подано на Площадь Революции, его никто не отменял. На Болотную есть только никем не подписанное "предложение".



В считанные секунды Рыковские запускают ролик против митинга на Болотной http://t.co/5BWsnPgG то есть и они знали заранее, что митинг будет перенесён. Выводы делайте сами.



Это не конец. Помните, Немцов писал, что от Площади Революции обязательно будет марш до Болотной? Утром то же самое пишет Доброхотов: "Винтить никого не будут за это шествие!" https://twitter.com/#!/Dobrokhotov/stat us/144884460410773504 и уточняет, что будет шествие с шарами и лентами "https://twitter.com/#!/Dobrokhotov/sta tus/144888232264478720". Об этом у него достигнута "устная договорённость" с мэрией https://twitter.com/#!/Dobrokhotov/stat us/144891240452861952 А если вы сомневаетесь, как можно так запросто верить той же власти, которая вчера украла ваши голоса, то вы дураки, потому что Роман "знает их 7 лет и понимает, когда они врут" https://twitter.com/#!/Dobrokhotov/stat us/144891904847392770



Однако, врёт сам Роман. Очень скоро в сми появляется обращение Горбенко о том, что шествие с ПР до Болотной не предусмотрено, а попытки его провести будут расцениваться как нарушение http://echo.msk.ru/news/837594-echo.htm l И скоро поспевает финальный аккорд: "тех, кто не знает о переносе места акции, будут довозить от площади Революции до Болотной на автобусах." http://www.echo.msk.ru/news/837653-e cho.html На антиправительственным митинг всех повезут на комфортабельных правительственных автобусах. Такое вот шествие с лентами и шарами.



Вы спросите, что же на самом деле произошло? А всё очень просто: есть предложение от Мэрии провести митинг на Болотной, но старое согласование на 300 человек никто не отменял. По сути, весь этот переезд стал возможен только благодаря тому, что сообществами в фейсбуке и вконтакте владел Клишин. "Перенесён" же митинг был простой сменой заголовка в этих сообществах. А по сути, Немцовым, Рыжковым и Ко был организован альтернативный митинг.



Всё это было сделано исподтишка. Поздней ночью, по Сурковской методике, чтобы утром всех поставить перед фактом предательства. И, кстати, что за мэрия работает до полуночи? В полночь было оглашено предложение как "только что подписанное". Очень хотелось бы узнать



Митинг 10 декабря уже в любом случае не станет тем, чем мог бы стать, - политическим событием. Если бы десятки тысяч людей показали власти свою силу и свою правоту, выйдя на заявленное и законное место, у них - вернее, у нас - впервые за долгие годы был бы реальный шанс добиться своих политических целей: отмены официальных результатов голосования и назначения новых выборов с участием всех политических сил. Перенос митинга на Болотную превращает реальное политическое действие в очередное политическое шоу, а из людей, принимающих участие в акции, делает массовку. Вам уже ничего не получится изменить.



После двух дней такой информационной бомбардировки, когда впервые (!) удалось достучаться до оффлайна, Немцов за день перенёс митинг. Вместо одного общегражданского, теперь будет два митинга. Тусовка слила граждан.



Чем руководствовались все эти люди? В сущности получается, что Немцов спиздили уже второй митинг. В первый раз тему, во второй -- людей. На Чистых Прудах они присвоили себе поражение ЕдРа на выборах, хотя сами призывали портить бюллетени -- то есть увеличивать процент победившей партии. Романа Доброхотова, например, на том митинге вообще освистали, когда он попытался сжечь бюллетень на сцене. Засканидровали -- где твой голос? Сейчас они увели людей. Можете не сомневаться, уже завтра вечером интернет будет заполонён отчётами о том, какой людный митинг собрала Солидарность.



В общем, вы как хотите, а я Немцова и Рыжкова отныне иначе как сурковскую пропаганду не воспринимаю.



Я буду счастлив оказаться не прав, в этом случае пусть Немцов и Рыжков покажут нам на Болотной результат -- отмену выборов. Или мы не этого добиваемся?



Но идти на Болотную площадь всё равно надо. На санкционированный митинг, в 14-00, чтобы акция получилась массовой. Но Немцова и Рыжкова к микрофону не подпускать. Власть украла у граждан голоса - граждане вернут свои голоса. Борис Ефимович с приятелями украл у граждан митинг - граждане вернут себе митинг. Но жулики и воры обязаны понять и запомнить: им не место в политике. С обеих сторон - не место.



Три хороших текста на эту тему



Юля Галямина http://www.grani.ru/blogs/free/ent ries/193874.html

Олег Кашин http://kashin.livejournal.com/3058179.h tml

Стас Яковлев http://el-cambio.livejournal.com/176208 2.html



И ещё раз. Обязательно приходите завтра на Болотную Площадь, в 14:00. Вернём себе митинг!



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UPDATE за 2016 год



Несколько важных текстов о событиях тех дней.



Венедиктов о том, как они под вискарь продавали вас Мэрии https://web.archive.org/web/20130305061 729/http://newtimes.ru/articles/detail/6 0591



Пархоменко о том, как "Разные идиоты надеялись устроить бузу" https://lenta.ru/articles/2012/04/09/pa rkhomenko/



НИ С КЕМ ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ НЕЛЬЗЯ ИМЕТЬ ДЕЛА.



Так же напоминаю, что в книге Зыгаря "Вся кремлёвская рать" — всё ложь.﻿