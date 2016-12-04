|Кредит для инвалида Грефа
|4.12 12:56
|1943
|Sergei Smirnov
|- Добрый день.
- Здравствуйте.
- Я бы хотел обратиться за кредитом.
- Пожалуйста.
- Я инвалид.
- Понятно. Ваша фамилия?
- Э-э... Иванов.
- Хорошо, Герман Оскарович. Я рада сообщить, что ваш кредит одобрен.
- Уже?
- Наш банк превосходит ожидания.
- Разве вам не нужно задать мне какие-нибудь вопросы?
- Конечно, простите. Мы с девочками давно хотели спросить: почему логотип зелёный?
- Про кредит!
- Кредит... Ну, ладно. Какой у вас доход?
- Начнём с того, что Forbes ошибается...
- Господин Иванов!
- Ах, да. Какой же у меня доход? Послушайте, кто-нибудь! Я не вижу ничего в этих дорогущих очках. Спросите там, в зале, инвалиды есть? Да? Узнайте, какой доход. Что? Вы с ума сошли? Нельзя такие слова на камеру говорить! Ну, пусть будет 30 тысяч. Хорошо?
- Даже очень.
- И всё?
- Всё.
- Уф-ф-ф! Снимите-ка с меня очки. Так я вижу гораздо лучше. Мадам в коричневом пальто! У вас пособие на ребёнка за ножку стула закатилось! Не за что. Пожалуй, в следующий раз надо прийти с коляской и младенцем.
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