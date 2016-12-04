- Добрый день.

- Здравствуйте.

- Я бы хотел обратиться за кредитом.

- Пожалуйста.

- Я инвалид.

- Понятно. Ваша фамилия?

- Э-э... Иванов.

- Хорошо, Герман Оскарович. Я рада сообщить, что ваш кредит одобрен.

- Уже?

- Наш банк превосходит ожидания.

- Разве вам не нужно задать мне какие-нибудь вопросы?

- Конечно, простите. Мы с девочками давно хотели спросить: почему логотип зелёный?

- Про кредит!

- Кредит... Ну, ладно. Какой у вас доход?

- Начнём с того, что Forbes ошибается...

- Господин Иванов!

- Ах, да. Какой же у меня доход? Послушайте, кто-нибудь! Я не вижу ничего в этих дорогущих очках. Спросите там, в зале, инвалиды есть? Да? Узнайте, какой доход. Что? Вы с ума сошли? Нельзя такие слова на камеру говорить! Ну, пусть будет 30 тысяч. Хорошо?

- Даже очень.

- И всё?

- Всё.

- Уф-ф-ф! Снимите-ка с меня очки. Так я вижу гораздо лучше. Мадам в коричневом пальто! У вас пособие на ребёнка за ножку стула закатилось! Не за что. Пожалуй, в следующий раз надо прийти с коляской и младенцем.