Трамп сегодня устроил веселый день шока для китайцев, которые давно отвыкли от того, что кто-то может так легко и непринужденно щелкнуть им по носу. Будущий руководитель самой мощной державы мира поговорил по телефону с президентом Тайваня! Которого Пекин настойчиво и успешно пытается сделать фигурой неприкасаемой. Тайваньская президентша поздравила Трампа с избранием и толковала о развитии двустронних отношений. Разговор занял 10 минут, но эффект был чудовишный. Ведь ни один президент США не говорил напрямую с руководством Тайваня после того, как Картер в 1979 году разорвал с ним дипотношения, отказался признавать остров Китайской республикой, установил дипотношения с Пекином и согласился с тем, что Тайвань - часть КНР. И тут Трамп, что, ставит все это под сомнение? Пекин, ясный хрен, тут же заявил Вашингтону решительный протест, но растеренности скрыть не смог. Глава МИД КНР Ван И сегодня уже явно попытался обвинить во всем случившемся не загадочного и ужасного Трампа, а Тайвань. Мол, его противная президентша Цай Инвэнь пошла на "мелкую уловку", позвонив будущему президенту США. Намек на то, что коварная тайваньская сепаратистка обдурила наивного миллиардера-риэлтора, ни хрена не смыслящего в дипломатии. Одновременно очень важная газета "Глобал таймс", которую Пекин использует для сигналов Западу, угрожающе написала, что Трамп типа захренячится пыль глотать, если откажется от принципа "одного Китая" и будет любезничать с Тайванем. Это породит, мол, такой кризис, что президенту США больше ни на что и времени не останется. Короче, лихой Трамп засунул палку в китайский улей, где все тут же зажужжало. Японские знающие люди, с которыми сегодня говорил, допускают, что это не от невежества и легкомыслия, а проявление расчета. Трамп, как им кажется, хочет показать китайцам, что собирается играть только по своим правилам, а вам, пацаны, нужно к этому привыкать.