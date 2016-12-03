О сериале "София" 3.12 13:27 1381 Alexander Timofeevsky

















Сериал "София" сценаристки Райской и режиссера Андрианова - очень пошлое, очень глупое, очень бездарное кино. Широко разрекламированной исторической точности тут нет и в помине. Даже Италия, в которой так много всего сохранилось, бери и снимай, показана с какими-то карикатурными анахронизмами - нужно было очень исхитриться, чтобы всякий раз безошибочно попадать в другой век. Что уж говорить о Руси, про которую никто толком не понимает, что там и как выглядело. Великокняжеские палаты в кино похожи на ладную купеческую избу конца 19 века, в которой провидчески торжествует партийно-хозяйственный сленг, не простой, впрочем, а золотой, словно глумливо спародированный: определение непременно следует за определяемым словом, что, видимо, должно наполнить диалоги из пьесы "Премия" не свойственной им древнерусскостью.

Но это ладно. Ничего другого и не ожидалось. Хуже, что кино к тому же подлое. Сюжет начинается с того, что Зоя (София) Палеолог выходит замуж за Ивана III, к тому времени имеющего взрослого сына от первого брака - Ивана Иваныча Молодого. Несколько лет спустя Молодой женится на Елене Стефановне, прозванной Волошанкой, дочери молдавского господаря, и у них рождается сын Дмитрий. Понятно, что Молодой как старший в роде и вслед за ним Дмитрий - прямые бесспорные наследники московского княжества. Понятно также, что создателям сериала надо выгородить свою Софию, которая как нормальная властолюбивая женщина занималась интригами, и весьма успешно, в конце концов посадив сына Василия на трон и обрушив таким образом московское престолонаследие. Но этого же сказать нельзя. София должна быть возвышенной и добродетельной - она строит церкви и 24 часа в сутки предана одним семейным ценностям.

Как тут быть? А очень просто: престолонаследие обрушили другие, те, кто были в нем более всех заинтересованы. Хрен с ним, со здравым смыслом. Пусть Ивана Молодого убьет его жена Елена Волошанка, она в нашем кино на семейные ценности какала, пытается соблазнить Ивана III и лесбиянничает до кучи, сделаем из нее отравительницу, а, значит, идиотку - ведь Молодой был главной ее связью с престолом, а она травит его, как крысу.

В истории было больше логики. Иван Иваныч занемог ногами, по этому поводу вызвали из Венеции врача, тот его лечил, долго и неудачно, Иван Иваныч умер, и поползли слухи, которые напрашивались, что это работа Софьиного круга: Ив. Ив. мешал ей и ее детям. Слухи эти, однако, не считаются подтвержденными. Врача казнили, хотя и он вряд ли был отравителем. И уж никому в страшном сне не пришло в голову обвинить Волошанку: это ноу-хау создателей сериала.

В 1498 году волошанкин Дмитрий взошел на престол: есть чудесная вышивка про это событие, сделанная в мастерской Елены Стефановны. (Я запостил три фотографии этой пелены – вышивка целиком и два фрагмента; на одном Дмитрий, он скрестил на груди руки, и седобородый Иван III; на другом София Палеолог, она в красном платье и с нашивкой на плече, рядом, в желтом платье, Елена). София оказалась сильнее и спустя 6 лет свергла сына Волошанки, поставив взамен своего. Дмитрий и его мать были упрятаны в тюрьму, где их, по всей видимости, и прикончили: Волошанка умерла в 1505, а Дмитрий в 1509 году. Править стал Василий, от которого родился Иван Грозный. Это вы все знаете и без меня, но я повторяю сейчас для собственного успокоения, чтобы, как Антей, держаться за землю простых исторических фактов.

Исходя из них, мне больше всего жаль Волошанку. Наверное, она была не безгрешной и тоже интриговала, куда ж без этого? – в воде плавают, во власти интригуют. Но она была на своем месте и в своем праве, она вышла замуж в 17 лет и сразу родила мужу ребенка, должна была стать женой великого князя, а потом и матерью великого князя и на короткий миг ими стала, чтобы затем всего лишиться, все потерять, как Иов, и пережить крушение сына, и оказаться за решеткой, и знать, что сын тоже в тюрьме. Все, с жизнью покончили.

Не дотянув до 40 лет, Волошанка умерла и была захоронена в Вознесенском монастыре Кремля (он на фотографии), где пролежала еще четыре столетия. Но пришли большевики, и в 1929 году монастырь снесли, и от места, где веками покоилась Волошанка, не осталось и следа. Чисто там все выметено. Со смертью покончили также бесповоротно, как с жизнью.

А потом пришли создатели сериала и сделали из нее убийцу, нелепую отравительницу мужа, идиотку, которая действовала себе во вред. И не потому, что выводили ее на чистую воду, устанавливали историческую правду, срывали все и всяческие маски – нет! А потому только, что на чистую воду нельзя выводить Софию. У нас нынче мораль и нравственность, так партия и правительство повелели. А значит, София должна быть романтической и чистой, с книжкой в руке, молитвой на устах, духовностью во взоре. И никаких интриг! А на другом конце жирной мрачной кляксой должна торчать антагонистка. Так положено.

Кем положено, почему положено, за что положено? Я вот утешаюсь только тем, что на том свете, где всем про все, наконец, ясно, Елена Волошанка ничего не поймет в сочиненном про нее сюжете. Обсудить в блоге автора