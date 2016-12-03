  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
Сюжеты
Михалков против "Ельцин Центра"
19.12 число просмотров 877 число записей 11
 
Судьба ПАРНАСа
18.12 число просмотров 1875 число записей 32
 
Сирия наш
18.12 число просмотров 13408 число записей 56
 
Новый госсекретарь США
16.12 число просмотров 804 число записей 5
 
"Острова дружбы"
16.12 число просмотров 1253 число записей 5
 
все записи
 
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Тусовка-мама
10.12 число просмотров 3545 число записей 11
 
"Слишком свободный человек"
7.12 число просмотров 3184 число записей 11
 
Послание Путина-2016
2.12 число просмотров 3014 число записей 24
 
Навальный идет в президенты
17.12 число просмотров 2721 число записей 45
 
Умер Фидель
26.11 число просмотров 1869 число записей 21
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
О сериале "София"
О сериале "София" 3.12 13:27 число просмотров 1381
Alexander Timofeevsky
 


 

 




Сериал "София" сценаристки Райской и режиссера Андрианова - очень пошлое, очень глупое, очень бездарное кино. Широко разрекламированной исторической точности тут нет и в помине. Даже Италия, в которой так много всего сохранилось, бери и снимай, показана с какими-то карикатурными анахронизмами - нужно было очень исхитриться, чтобы всякий раз безошибочно попадать в другой век. Что уж говорить о Руси, про которую никто толком не понимает, что там и как выглядело. Великокняжеские палаты в кино похожи на ладную купеческую избу конца 19 века, в которой провидчески торжествует партийно-хозяйственный сленг, не простой, впрочем, а золотой, словно глумливо спародированный: определение непременно следует за определяемым словом, что, видимо, должно наполнить диалоги из пьесы "Премия" не свойственной им древнерусскостью.
Но это ладно. Ничего другого и не ожидалось. Хуже, что кино к тому же подлое. Сюжет начинается с того, что Зоя (София) Палеолог выходит замуж за Ивана III, к тому времени имеющего взрослого сына от первого брака - Ивана Иваныча Молодого. Несколько лет спустя Молодой женится на Елене Стефановне, прозванной Волошанкой, дочери молдавского господаря, и у них рождается сын Дмитрий. Понятно, что Молодой как старший в роде и вслед за ним Дмитрий - прямые бесспорные наследники московского княжества. Понятно также, что создателям сериала надо выгородить свою Софию, которая как нормальная властолюбивая женщина занималась интригами, и весьма успешно, в конце концов посадив сына Василия на трон и обрушив таким образом московское престолонаследие. Но этого же сказать нельзя. София должна быть возвышенной и добродетельной - она строит церкви и 24 часа в сутки предана одним семейным ценностям.
Как тут быть? А очень просто: престолонаследие обрушили другие, те, кто были в нем более всех заинтересованы. Хрен с ним, со здравым смыслом. Пусть Ивана Молодого убьет его жена Елена Волошанка, она в нашем кино на семейные ценности какала, пытается соблазнить Ивана III и лесбиянничает до кучи, сделаем из нее отравительницу, а, значит, идиотку - ведь Молодой был главной ее связью с престолом, а она травит его, как крысу.
В истории было больше логики. Иван Иваныч занемог ногами, по этому поводу вызвали из Венеции врача, тот его лечил, долго и неудачно, Иван Иваныч умер, и поползли слухи, которые напрашивались, что это работа Софьиного круга: Ив. Ив. мешал ей и ее детям. Слухи эти, однако, не считаются подтвержденными. Врача казнили, хотя и он вряд ли был отравителем. И уж никому в страшном сне не пришло в голову обвинить Волошанку: это ноу-хау создателей сериала.
В 1498 году волошанкин Дмитрий взошел на престол: есть чудесная вышивка про это событие, сделанная в мастерской Елены Стефановны. (Я запостил три фотографии этой пелены – вышивка целиком и два фрагмента; на одном Дмитрий, он скрестил на груди руки, и седобородый Иван III; на другом София Палеолог, она в красном платье и с нашивкой на плече, рядом, в желтом платье, Елена). София оказалась сильнее и спустя 6 лет свергла сына Волошанки, поставив взамен своего. Дмитрий и его мать были упрятаны в тюрьму, где их, по всей видимости, и прикончили: Волошанка умерла в 1505, а Дмитрий в 1509 году. Править стал Василий, от которого родился Иван Грозный. Это вы все знаете и без меня, но я повторяю сейчас для собственного успокоения, чтобы, как Антей, держаться за землю простых исторических фактов.
Исходя из них, мне больше всего жаль Волошанку. Наверное, она была не безгрешной и тоже интриговала, куда ж без этого? – в воде плавают, во власти интригуют. Но она была на своем месте и в своем праве, она вышла замуж в 17 лет и сразу родила мужу ребенка, должна была стать женой великого князя, а потом и матерью великого князя и на короткий миг ими стала, чтобы затем всего лишиться, все потерять, как Иов, и пережить крушение сына, и оказаться за решеткой, и знать, что сын тоже в тюрьме. Все, с жизнью покончили.
Не дотянув до 40 лет, Волошанка умерла и была захоронена в Вознесенском монастыре Кремля (он на фотографии), где пролежала еще четыре столетия. Но пришли большевики, и в 1929 году монастырь снесли, и от места, где веками покоилась Волошанка, не осталось и следа. Чисто там все выметено. Со смертью покончили также бесповоротно, как с жизнью.
А потом пришли создатели сериала и сделали из нее убийцу, нелепую отравительницу мужа, идиотку, которая действовала себе во вред. И не потому, что выводили ее на чистую воду, устанавливали историческую правду, срывали все и всяческие маски – нет! А потому только, что на чистую воду нельзя выводить Софию. У нас нынче мораль и нравственность, так партия и правительство повелели. А значит, София должна быть романтической и чистой, с книжкой в руке, молитвой на устах, духовностью во взоре. И никаких интриг! А на другом конце жирной мрачной кляксой должна торчать антагонистка. Так положено.
Кем положено, почему положено, за что положено? Я вот утешаюсь только тем, что на том свете, где всем про все, наконец, ясно, Елена Волошанка ничего не поймет в сочиненном про нее сюжете.
 
Обсудить в блоге автора
 
Посты дня
Грабли
blogВидади Аббасов    22.12 15:14 |  число просмотров 388
Грабли В качестве новогоднего подарка власти преподнесли еще одно новшество. С нового года цена на пачку сигарет может возрасти до 220 рублей. Связано это с повышением акциза с 1680 до 2123 рублей
 
"Он швырнул меня об стену, приподнял за шею и начал душить"
blogAnna Veduta    21.12 17:02 |  число просмотров 1321
"Он швырнул меня об стену, приподнял за шею и начал душить" Домашнее насилие – это не обязательно про "маргиналов, алкашей, нищету". Нет, ребята. Это ещё и про людей с двумя высшими образованиями, знающими языки и регулярно путешествующими по миру
 
Гражданин Коломойский — мировой рекорд по количеству украденного у клиентов банка
blogalex-lebedev    21.12 16:52 |  число просмотров 777
Гражданин Коломойский — мировой рекорд по количеству украденного у клиентов банка "Крыша" у Коломойского, похоже, есть не только на Украине, но и в нашей стране – хода заявлению в ФСБ и СКР не дали
 
Театроведческий факультет ГИТИСа уничтожается на наших глазах
blogМарина Давыдова    21.12 16:47 |  число просмотров 484
Театроведческий факультет ГИТИСа уничтожается на наших глазах Объявленное сегодня слияние театроведческого факультета ГИТИСа с продюсерским, а по сути превращение театроведческого в отделение продюсерского факультета – это есть его уничтожение
 
Мэр Нижнего Карнилин и его квартира в Майями
blogNavalny    21.12 15:32 |  число просмотров 890
Мэр Нижнего Карнилин и его квартира в Майями Некая Альбина Карнилина покупает 130 метровые апартаменты ровно три года назад — в декабре 2013 года. Платит за это $824 000. Платит сразу всю сумму — без кредитов, ипотеки или других обременений...
 
все записи
Выбор редактора
Кунгурова приговорили к 2-м годам колонии за пост в ЖЖ
blogphilologist    21.12 14:31 |  число просмотров 402
Кунгурова приговорили к 2-м годам колонии за пост в ЖЖ Тюменский областной признал блогера и публициста Алексея Кунгурова виновным в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и осужден на два года колонии-поселения
 
Прощай, Андрей...
www.facebook.com    20.12 14:26 |  число просмотров 899
Прощай, Андрей... Я впервые пишу на странице Посольства от своего имени. Я пишу и не могу сдержать слез. Погиб мой товарищ Андрей Карлов. Прощай, мой лучший друг, мой брат, мой дорогой товарищ
 
Чисто журналистское верхоглядство
blogАлексей Лапшин    20.12 14:17 |  число просмотров 1001
Чисто журналистское верхоглядство Сравнения убийства российского посла Андрея Карлова с гибелью Грибоедова или роковым выстрелом Гаврилы Принципа, конечно, крайне поверхностны
 
Цитаты дня
" Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности. "
19.12 |
blog sssmirnov
" Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам. "
23.11 |
blog tikhondzyadko
" Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев. "
15.11 |
blog Sergey Kalvarskiy
" "Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю. "
15.11 |
blog Vadim Malkin
" Они там в Бутырке скоро правительство смогут создать. Три губернатора, генералы СК, вот министр. Президента там не хватает, конечно. "
15.11 |
blog Max Katz
" По крайней мере, красавчику и ловеласу Биллу Клинтону не придётся на старости лет выступать в амплуа "первой леди". "
9.11 |
blog Alexander Osovtsov
все записи
Фото дня
Видео дня
Статьи дня
Цена пачки сигарет в новом году может превысить 200 рублей
Евгения Перцева  22.12 14:43 |  число просмотров 81
Цена пачки сигарет в новом году может превысить 200 рублей В МВД опасаются увеличения объема контрафактной продукции
Погиб сын сибирского «православного активиста»
Петр Маняхин  21.12 15:18 |  число просмотров 305
Погиб сын сибирского «православного активиста» Основная версия — самоубийство. Его отец призывал к закрытию «Тангейзера» и поместил сына в психиатрическую клинику
все записи
События
Умер Фидель
26.11 |  число просмотров 1869
Умер Фидель
Ушёл из жизни лидер кубинской социалистической революции Фидель Кастро. Блогеры вспоминают легендарную фигуру тёплыми и холодными словами
все записи
Кино
"Слишком свободный человек"
7.12 |  число просмотров 3184
"Слишком свободный человек"
В рамках фестиваля документального кино "Артдокфест" показан фильм Веры Кричевской и Михаила Фишмана о Борисе Немцове "Слишком свободный человек". Первые зрители пишут отзывы: "Помимо всего прочего, это еще и краткий курс новейшей истории России, которого нет ни в одном учебнике"
все записи
Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 5981
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
все записи
Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 1128
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
все записи
Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 3038
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012