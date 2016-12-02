100 лучших детских современных книг 2.12 13:30 1525 svetuliag Всегда есть 100 лучших книг.

Для взрослых, для детей, для медиков и прочих.. классических и не очень.

Но за последние годы, кто бы как не ругал современную литературу, все же есть то, что достойно к прочтению Вами и вашими детьми.

Остера, Булычева, Сутеева, Михалкова, Стивенсона, Киплинга и прочих никто не отменяет!

Но от 3-х и до 15, тут точно есть чем поживиться!







3+



Виталий Бианки. Мышонок Пик.



4+



Арнольд Лобел. Квак и Жаб.



5+



Шел Силверстайн. Лафкадио, или Лев, который отстреливался.

М. Л. Крюгер. Голубая бусинка. Привет, Каролинка!

Лога Инглз. Маленький домик в больших лесах.

Грейс Лин. Где гора говорит с луной.

Джеральд Даррелл. Говорящий сверток.

Гудрун Мебс. Бабушка! – кричит Фридер. Фридер и бабушка – друзья навек.

Астрид Линдгрен. Мы все из Бюллербю. Приключения Эмиля из Леннеберги. Мадикен.

Эдуард Успенский. Дядя Федор, Пес и Кот. Гарантийные человечки. Вниз по волшебной реке.

Ирина Карнаухова. Русские богатыри.

Андрей Усачев. Умная собачка Соня. 3 + Дед Мороз из Дедморозовки. Котобой.

Ирина и Леонид Тюхтяевы. Зоки и Бада.

Даниэль Пеннак. Собака Пес.

Отфрид Пройслер. Маленькая Баба Яга. Крабат – ученик колдуна. Маленький водяной.

Анна-Катарине Вестли. Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик. Маленький подарок Антона.

Михаэль Энде. Приключения Джима Пуговки и машиниста Лукаса.



6+



Павел Шрут. Носкоеды.

Ревекка Рубинштейн. За что Ксеркс высек море.

А. П. Чехов. Каштанка.

Софья Прокофьева. Приключения желтого чемоданчика. Лоскутик и облако. Астрель и хранитель леса.

Ольга Перовская. Ребята и зверята.

Ян Ларри. Необыкновенные приключения Карика и Вали в стране диких трав.

Кир Булычев. Девочка с Земли и другие повести об Алисе Селезневой.



7+



Элис Брауч. Шедевр.

Лемони Сникет. Тридцать три несчастья (13 романов о сиротах-Бодлерах).

Джуди Блум. Питер Обыкновенный, или Младших братьев не выбирают. Шейла великолепная.

Пол Гэллико. Томасина.

Кэрол Доннер. Тайны анатомии.

Николай Чуковский. Водители фрегатов.

Серая Сова. Саджо и ее бобры.

Мэтт Хейг. Быть котом.

Мэтт Хейг. Тенистый лес. Сбежавший тролль.

Элинор Портер. Поллианна.

Роальд Даль. Чарли и шоколадная фабрика.

Мария Парр. Вафельное сердце. Тоня Глиммердал.

Софья Прокофьева. В стране легенд.

Кейт Ди Камилло. Мышонок Десперо. Спасибо, Уинн-Дикси! Летающий тигр.

Джанни Родари. Охотница Аталанта.

Наталья Нусинова. Приключения Джерика.

Мэри Мейп Додж. Серебряные коньки.

Александра Бруштейн. Дорога уходит вдаль.



8+



Э. Л. Конигсбург. Из архива миссис Базиль Э. Франквайлер, самого запутанного в мире.

Кристоф Гальфар. Принц из страны облаков.

Сат Ок. Земля соленых скал. Таинственные следы.

Стивен и Люси Хокинг. Джордж и Большой взрыв. Джордж и Тайны вселенной. Джордж и сокровища вселенной.

Эрнест Сеттон-Томпсон. Маленькие дикари.

С. Я. Лурье. Письмо греческого мальчика. Заговорившие таблички.

Любовь Воронкова. Мессенские войны. Сын Зевса. В глуби веков. Герой Саламина

Нил Гейман. История с кладбищем.

Нил Гейман. Коралина.

Ирмгард Койн. Девочка, с которой детям не разрешали водиться.

Арт Шпигельман. Маус.

Юрий Коваль. Приключения Васи Куролесова.

Василий Ян. Чингисхан. Огни на курганах.

Михаэль Энде. Момо. Бесконечная история.

Михаил Гершензон. Робин Гуд.

Фазиль Искандер. Детство Чика. Сандро из Чегема.

Константин Сергиенко. Кеес адмирал тюльпанов.

Евгения Пастернак. Андрей Жвалевский. Гимназия № 13.



9+



Элизабет Бортон де Тревиньо. Я, Хуан де Пареха.

Джин Бердселл. Пендервики.

Колин Мэлой. Дикий Лес. Подземелья Дикого леса. Империя Дикого леса.



10+



Филип Пулман. Золотой компас. Чудесный нож. Янтарный телескоп (трилогия «Темные начала»).

Филип Пулман. Рубин во мгле. Тень «Полярной звезды». Тигр в колодце. Оловянная принцесса (тетралогия о Салли Локхарт).

Лоури Лоис. Дающий.

Патрик Несс. Поступь Хаоса.

Александр Говоров. Последние каролинги. Алкамен – театральный мальчик.

Харпер Ли. Убить пересмешника.

Эдмон Ростан. Сирано де Бержерак.

Александр Каждан. У стен Царьграда.

Джеральд Даррелл. Моя семья и другие звери. Птицы, звери и родственники. Сад богов (трилогия о жизни на острове Корфу).

Джераль Даррелл. Путь кенгуренка. Три билета до Эдвенчер. Гончие Бафута.

Анна Франк. Дневник.

Корней Чуковский. Серебряный герб.

Анника Тор. Остров в море. Глубина моря. Открытое море. Пруд белых лилий.

Артур Конан Дойл. Морские рассказы. Рассказы о капитане Шарки.

Корнелия Функе. Чернильное сердце. Чернильная кровь. Чернильная смерть («Чернильная трилогия»).

Корнелия Функе. Бесшабашный.

Дэвид Алмонд. Скеллиг. Огнеглотатели. Мальчик, который плавал с пираньями.

Тимоте де Фомбель. Ванго.

Петер ван Гестел. Зима, когда я вырос.

Терри Пратчетт. Ночная стража. Шмяк.

Редьярд Киплинг. Пак с волшебных холмов.

Пу Сунлин. Рассказы Ляо Чжая о чудесах.

Жан-Клод Мурлева. Зимняя битва.

Шарлотта Мэри Янг. Маленький герцог Ришар Бесстрашный.

Джон Стивенс. Огненная летопись. Изумрудный атлас.

Анатолий Левандовский. Белый слон Карла Великого.

Йорн Риэль. Мальчик, который хотел стать человеком.

Ульф Старк. Чудаки и зануды.

Мишель Турнье. Пятница, или Дикая жизнь.

Зинаида Шишова. Джек-Соломинка.

Артуро Перес-Реверте. Капитан Алатристе.

Аркадий и Борис Стругацкие. Трудно быть богом.

Урсула Ле Гуин. Волшебник Земноморья.

Юрий Тынянов. Кюхля.



12+



Роберт Луис Стивенсон. Черная стрела.

Игорь Можейко. 1185 год.

Вадим Шефнер. Сестра печали. Обсудить в блоге автора