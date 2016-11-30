Лучший общественный транспорт на свете 30.11 23:16 1845 tema Если почему-то вы не знаете, гда находится лучший общественный транспорт на свете, то я начну со спойлера: в Японии.



Когда я прилетел в Токио, у меня была забронирована машина в прокате. Я пришел с правами, паспортом и карточкой на стойку бронирования, девушка посмотрела на мои права и вернула их со словами, что нужны другие права. Оказалось, что Япония не является участницей какой-то там Венской конвенции, а является участницей какой-то Женевской конвенции (или наоборот, хуй проссышь, короче).



И для укорачивания рассказа могу сказать, что машину мне в прокат не дали. Зато девушка на прекрасном английском (в международном же аэропорту работает) сообщила:



- У вас нет ни малейшей причины для расстройства. В Японии лучшая система общественного транспорта в мире.



И я вспоминал эти слова все две недели, что ездил по этой удивительной стране. Девушка была абсолютно права. Из любой точки Японии в любую другую точку Японии можно добраться на общественном транспорте с максимальным кайфом. Такси, трамваи, метро, поезда, самолеты, паромы - всего этого в избытке. Дорого, да, но что я Японии не дорого?



Я понял, что ошибкой было бы как раз брать машину напрокат, она нахуй не нужна. А система высокоскоростных электричек (по 300 км/ч) - вообще самое лучшее, что изобретало человечество. Когда между Зажопиямой и Усть-Пиздюшимой раз в 20 минут ходят шинкансены, проникаешься уважением к тем, кто так все замутил. На этом фоне наши (ну как наши - немецкие) Сапсаны пять раз в день между Москвой и Питером кажутся недоразумением.



При этом японцы, при всей своей любви к ультрасовременному, совершенно не стесняются прошлого и простых технологий. И среди космических поездов и машин без водителей прекрасно ездят трамваи с деревянными полами года так 1950-го. И это не ретро-шоу, а просто модель удачная, столько лет на ходу.







Ездят - и славно. Это милая часть лучшего общественного транспорта на свете. Обсудить в блоге автора