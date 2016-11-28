у московских верующих скандал - православный сайт опубликовал интервью священника, в котором тот

раскритиковал культ многодетной семьи.

священник сказал, что монахи лгут, когда говорят, будто многодетность автоматически делает тебя счастливым.

нет, не делает.

многодетные церковные пары разводятся.

дети, выросшие при храме, едва повзрослев, как правило, спешат уйти в мир.

суть скандала - сайт убрал интервью.

редактор испугался обвинений в либерализме и написал, что рожать надо.

вообще, красивая картина получается:

московские монахи говорят, что многодетность - это счастье.

московские экономисты говорят,

что присоединение новых территорий делает россиян богаче.

если ты считаешь, что присоединение территорий - это сплошные убытки, то ты предатель и придурок.

если ты считаешь, что пятнадцать детей не сделают тебя счастливым, то ты эгоист.

таким образом, с точки зрения московских монахов и экономистов,

правильный россиянин должен постоянно плодить детей, а чтобы их прокормить, он должен постоянно

присоединять новые территории. если это не саранча, то что?