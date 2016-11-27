Работа дальнобойщиком в Канаде 27.11 12:57 2217 pomogach Работа тракера в Канаде одна из самых высокооплачиваемых на низкоквалифицированном рынке труда. Стартовая зарплата легко может начинаться с 4 тыс. в месяц. А опытные водители, со стажем 3 года и выше вполне могут зарабатывать 7-10 тыс.

Я рассматривал эту работу как вариант. На первый взгляд кажется всё довольно неплохо. Путешествуешь, смотришь мир, набираешься новых приятных впечатлений… Водить автомобиль- это совсем не тоже самое, что, например, кирпичи класть или раствор месить где-нибудь на стройке. Рулишь себе в теплой кабине, музыку слушаешь. Так я рассуждал, пока сам не стал тракером.

Получить права первого класса стоило мне около 3 тыс. долларов и примерно 4 месяца обучения в школе тракеров. Но посчитав, что эти деньги вернуться максимум после первой зарплаты, всё это кажется мелочью. Более того, права первого класса дают возможность управлять вообще любыми видами транспорта в Канаде. Это и автобусы, и грузовики поменьше без трейлеров.

Тракеры очень востребованы в Канаде. Я решил для начала поработать на русских (в Канаде это не национальность, а просто любой, кто говорит на русском языке). Позвонив по первому же объявлению меня сразу пригласили на собеседование. Договорились. Прошел небольшой тест на вождение по городу. Принес выписку из моего водительского досье, которое храниться в местном ГАИ, справку об отсутствии криминала из полиции, и тест на отсутствие наркотиков в моем трезвом организме. И через пару дней отправились в рейс в США. Забыл сообщить, я заранее получил американскую визу.

Обычно тракеры работают в team (команда по 2 человека) или single(один). Я был в team. Часто в команде первый номер опытный водитель и второй новичок. Второму номеру достается неудобное вождение с 15-00 до 3-00. Хотя слышал, что некоторым опытным это время даже нравится больше. Получается, что вы все время водите ночью. Часов в 5-6 темень уже непроглядная.







День первый. Водить 12 часов ночью оказалось очень трудно. Всего пара остановок максимум по полчаса для туалета. Если будете останавливаться чаще, то просто можете не уложиться в график доставки и опоздать к назначенному времени. А это карается штрафами. Накопленная дневная усталость в любом случае скажется на организме, и часам к 12 уже хочется спать. Постоянный, монотонный гул в кабине и ночь неизбежно сказываются на мыслительных процессах, голова как в тумане, ясно мыслить оочень трудно. Если пытаться бороться со сном только силой воли, то сон побеждает. Но есть отличный способ, чтобы не уснуть. Нужно что-нибудь покушать. Семечки отличное средство. Если вам приходится ехать в машине на большие расстояния очень рекомендую взять с собой семечки. В русских магазинах они вкуснее, чем на тракстопах.

Музыку послушать вам не удастся. Ваш первый номер хочет спать. Посмотреть мир тоже не особо получается, дальше 50 метров ни черта не видно. В три часа ночи вы меняетесь с напарником и перебираетесь в спальник. Дрыхните там пока не захотите в туалет. Просите остановиться на rest area и после этого заснуть у вас вряд ли получиться. Кругом солнце, светло. Болтаете с напарником и разглядываете окружающий мир. Быстро подкрадывается ваша смена и вы снова за рулем.

Второй день тяжелее первого, спать хочется уже к 10 вечера, ноги руки затекают быстрее. Благодаря спасительным семечкам с трудом добираетесь до 3 ночи и выключаетесь едва коснувшись подушки. Пытаетесь спать несмотря на невыносимое желание сбегать в туалет. Зов природы побеждает и вы снова бодрствуете часов с 11.

Кстати, останавливаться на дорогах США и Канады можно только в специальных местах. Обычно они расположены каждые 30-40 миль, но бывает проедешь около 200 км пока встретишь место для остановки. Чистота туалетов меняется от штата к штату. Самые грязные мне попались в Калифорнии, Нью-Мексико и Аризоне.





Мне рассказали случай. Парень остановился на обочине чтобы быстренько сбегать “по-маленькому”. Девушка которая СМСила за рулем въехала в зад фуры и погибла. Так виновным признали парня-водителя грузовика и он получил 8 лет реального срока.

Третий день добираетесь до Калифорнии и спите в уже не движущейся машине. Вот это я вам скажу реальное удовольствие после постоянного гула и тряски. Разгружаетесь. Если повезет в этот же день загружаетесь товаром для Канады и в обратный путь.







Толком отдохнуть не получается, и снова вся ночь за рулем ваша. Пару-тройку раз за все 5-8 дней рейса есть возможность принять душ на тракстопах. Душевые представляют собой отдельные комнаты примерно по пять-семь квадратных метров. Там есть умывальник, унитаз, и собственно сам душ. Всё это рассчитано на одного человека и закрывается на ключ. Очень удобно. Так же есть дополнительный “сервис”. На тракстопах пасутся проститутки и могут пойти с вами в душевую за отдельную плату. Вот цену, к сожалению, не узнавал.

После возвращения домой. Например, вы вернулись в понедельник вечером, отсыпаетесь. Вторник отдыхаете, приводите дела в порядок, ездите по магазинам по домашним делам. В среду у вас уже следующий рейс, и вам нужно поспать перед дорогой. Т.е у вас по сути был один день выходной, в который вы вряд у вас будет возможность просто бесцельно отлежаться на диване.

Как я понял, работа тракером, это образ жизни. Это реально другая жизнь. Если относиться к ней ,”Щас вот съезжу и приеду домой отдыхать” то это будет очень трудно. В данном случае из ненавистной мне схемы “вся жизнь дом-работа” мы убираем пункт Дом, и оставляем только “Вся жизнь-работа” Оказалось, что проводить всю свою жизнь в будке я не хочу и считаю неправильным.

Да и оплата труда если посчитать, то оказывается ниже минимально возможной. 7 дней рейс. 7 умножить на 24 получаем 168 часов находимся вне дома т.е на работе. 1200 зарплата за неделю без вычета налогов. Делим на 168 часов получаем 7,14 доллара в час. А это вообще не нормально. Если я останусь дома и буду работать по 12 часов в день всего за 12 долларов в час и ночевать при этом с семьей, то деньги буду зарабатывать примерно такие же.

Можно было бы понять, если бы работа тракера оплачивалась как минимум в два раза больше. Тогда, поработал пару лет, выкинул эти годы из жизни, но пожертвовал ими за ради чего-нибудь стоящего. Например, на первоначальный взнос на собственный дом или на открытие собственного дела.

Вероятно, что лет 20 назад так и было. Потому что, как я слышал, оплата была точно такой же, как и сейчас, только цены были на всё в два раза ниже. А сейчас, смысл работать тракером потерялся. Поэтому коренные канадцы-тракеры встречаются всё реже и реже.

Огромное количество иммигрантов индусов, арабов, китайцев, молдаван, готовы работать и за минимальную плату и считают это нормой. Какой смысл платить большие деньги, когда лучше набрать в страну ещё иммигрантов и они будут работать за копейки. А то, что уровень благосостояния коренного населения при этом падает никого в правительстве вообще не волнует. Владельцы заводов газет пароходов в один голос твердят, что нам всем нужно еще иммигрантов “да побольше побольше” . Очень удобно пристроились, платить минимальную зарплату и кричать как не хватает рабочих рук.

Складывается уникальная ситуация. Количество иммигрантов увеличивается, уровень жизни соответственно падает, а в правительстве трепятся, что Канада нуждается в еще большем количестве людей из Сирии, Марокко, Индии, Китая… Я так понимаю, те чиновники, которые принимают решения об увеличении иммигрантов явно проплачены местными олигархами.

Чего-то я отвлекся) Короче, я понял следующее, работать тракером на большие расстояния, это образ жизни. Было бы мне лет 20-30, наверное, это было бы еще приемлемым, а для семейного человека эта работа совсем не вариант. Если конечно, вы не в трудной жизненной ситуации. Обсудить в блоге автора