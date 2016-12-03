После семи партий вничью российский шахматист Сергей Карякин победил норвежца Магнуса Карлсена. Карякину достаточно выиграть еще две партии, чтобы стать чемпионом мира. Если так и случится, Россию ждет очередной шахматный бум — мы вернем шахматную корону, потерянную десять лет назад.







Русский украинец



Родился в Крыму, в Симферополе в 1990 году. Утверждает, что «всю жизнь чувствовал себя русским» и «фактически не умеет разговаривать по-украински». 25 июля 2009 года принял российское гражданство. «На тот момент в Крыму, помимо меня, был еще только один гроссмейстер, который находился на пенсии, и мне фактически не с кем было заниматься. А так как моя цель — стать чемпионом мира, я понял, что не смогу реализовать свой талант, если не перееду», — рассказывал о своем решении шахматист. По словам Карякина, получить гражданство ему помог вице-премьер Аркадий Дворкович.







Учился лепке и акробатике



Прежде чем увлечься шахматами, Карякин попробовал восемь других секций: компьютеры, английский, лепку из пластилина, акробатику, большой и настольный теннис, дзюдо и плавание. Карякин рассказывал, что однажды в детстве увидел по телевизору «рекламный ролик какого-то банка», где в конце звучала фраза: «Даже пешка может стать ферзем». Он спросил, что означают слова «пешка» и «ферзь», отец достал шахматную доску и начал учить сына.



Самый молодой гроссмейстер



Сергей Карякин — самый молодой гроссмейстер в истории. Он стал им в возрасте 12 лет и 211 дня. Это достижение Карякина внесено в Книгу рекордов Гиннеса. По его словам, никакого «специального мероприятия» не было: «Мы сами направили письмо в Книгу рекордов Гиннесса, и нам пришло подтверждение».



Дважды женат и живет на Рублевке



Карякин женился дважды. Первый раз — на шахматистке Екатерине Должиковой. Вторую жену, Галию Камалову, Карякин встретил уже в Москве — она работала секретарем шахматной федерации России. Галия старше Сергея на три года. В конце 2015 года у четы родился сын Алексей. Отец впервые увидел его только через неделю, когда вернулся с турнира в Македонии. Семья Карякиных живет в большом коттедже на Рублевке, в деревне Солослово одинцовского района Подмосковья.



Много раз побеждал Карлсена



Первую победу на турнире мирового уровня Карякин одержал в 22 года: он стал чемпионом мира по быстрым шахматам. Его нынешний соперник и чемпион мира Магнус Карлсен занял на том турнире второе место. Впоследствии Карякин еще несколько раз опережал Карлсена, в том числе дважды у него на родине: в 2013 и 2014 годах россиянин выигрывал крупный международный турнир Norway Chess, и оба раза Карлсен был вторым. Несмотря на это, по статистике личных встреч норвежец остается впереди.



Скрывает свою команду



Про команду Карлсена известно многое: например, у него есть личный повар-норвежец и инструктор по йоге. Сергей Карякин скрывает, кто входит в его группу поддержки. Известно, что у него есть тренер-секундант Владимир Поткин, тренеры Александр Мотылёв и Юрий Дохоян, а также спарринг-партнер из Азербайджана Шахрияр Мамедьяров. Личные спонсоры Карякина — форекс-брокер «Альпари» и строительный гигант «Мортон». Для сравнения, Магнуса Карлсена поддерживает Microsoft.



В ссоре с Каспаровым



Пресса часто упоминает, что у Карякина и экс-чемпиона мира Гарри Каспарова резко противоположные политические взгляды. В 2015 году Карякина не утвердили участником соревнования в Ставангере в рамках серии Grand Chess Tour. Организатор турнира Каспаров заявил, что Карякин не прошел по рейтингу. Сам Сергей Карякин прокомментировал свое отстранение, опубликовав в твиттере скриншот рейтинговой таблицы. «Неохота комментировать этот бред. Приведу скриншот рейтинга на 1 января. Выводы делайте сами». О нынешнем матче Каспаров отзывается коротко: «Карякин— хороший шахматист, Карлсен — уникальный». Каспаров тренировал Карлсена с 2009 по 2010 год, при этом нынешний наставник Карякина Юрий Дохоян тренировал самого Каспарова 11 лет.



Болеет за «Спартак»



Поклонник футбола. Раньше болел за симферопольскую «Таврию», сейчас — за московский «Спартак». Ходит в бассейн, занимается легкой атлетикой: беговые тренировки Карякин иногда проводит со спортсменкой Марией Савиновой, практикуется в большом теннисе с Анной Чакветадзе, а ходьбой на руках занимается с полным тезкой, мировым чемпионом по современному пятиборью Сергеем Карякиным. Считает, что хорошая физическая форма шахматиста сильно увеличивает его шансы на победу: «Посмотрите на первую десятку мирового рейтинга — и не увидите там ни одного полного человека».



Мечтает сыграть на Красной площади



Мечта Карякина — сыграть турнир на Красной площади в Москве. Причем, по словам Сергея, «партии должны проводиться исключительно в стеклянных кубах, чтобы любой желающий мог подойти и посмотреть, как играют лучшие шахматисты мира».



Активен в интернете



У Карякина есть аккаунты в твиттере, фейсбуке и инстаграме.





