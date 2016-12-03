  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
Сюжеты
Михалков против "Ельцин Центра"
19.12 число просмотров 877 число записей 11
 
Судьба ПАРНАСа
18.12 число просмотров 1875 число записей 32
 
Сирия наш
18.12 число просмотров 13408 число записей 56
 
Новый госсекретарь США
16.12 число просмотров 804 число записей 5
 
"Острова дружбы"
16.12 число просмотров 1253 число записей 5
 
все записи
 
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Тусовка-мама
10.12 число просмотров 3545 число записей 11
 
"Слишком свободный человек"
7.12 число просмотров 3184 число записей 11
 
Послание Путина-2016
2.12 число просмотров 3014 число записей 24
 
Навальный идет в президенты
17.12 число просмотров 2721 число записей 45
 
Умер Фидель
26.11 число просмотров 1869 число записей 21
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Сергей Карякин. Дом на Рублевке и стальные нервы
Сергей Карякин. Дом на Рублевке и стальные нервы 24.11 13:01 число просмотров 1781
matveychev-oleg
 
 После семи партий вничью российский шахматист Сергей Карякин победил норвежца Магнуса Карлсена. Карякину достаточно выиграть еще две партии, чтобы стать чемпионом мира. Если так и случится, Россию ждет очередной шахматный бум — мы вернем шахматную корону, потерянную десять лет назад.

2

Русский украинец

Родился в Крыму, в Симферополе в 1990 году. Утверждает, что «всю жизнь чувствовал себя русским» и «фактически не умеет разговаривать по-украински». 25 июля 2009 года принял российское гражданство. «На тот момент в Крыму, помимо меня, был еще только один гроссмейстер, который находился на пенсии, и мне фактически не с кем было заниматься. А так как моя цель — стать чемпионом мира, я понял, что не смогу реализовать свой талант, если не перееду», — рассказывал о своем решении шахматист. По словам Карякина, получить гражданство ему помог вице-премьер Аркадий Дворкович.

2

Учился лепке и акробатике

Прежде чем увлечься шахматами, Карякин попробовал восемь других секций: компьютеры, английский, лепку из пластилина, акробатику, большой и настольный теннис, дзюдо и плавание. Карякин рассказывал, что однажды в детстве увидел по телевизору «рекламный ролик какого-то банка», где в конце звучала фраза: «Даже пешка может стать ферзем». Он спросил, что означают слова «пешка» и «ферзь», отец достал шахматную доску и начал учить сына.

Самый молодой гроссмейстер

Сергей Карякин — самый молодой гроссмейстер в истории. Он стал им в возрасте 12 лет и 211 дня. Это достижение Карякина внесено в Книгу рекордов Гиннеса. По его словам, никакого «специального мероприятия» не было: «Мы сами направили письмо в Книгу рекордов Гиннесса, и нам пришло подтверждение».

Дважды женат и живет на Рублевке

Карякин женился дважды. Первый раз — на шахматистке Екатерине Должиковой. Вторую жену, Галию Камалову, Карякин встретил уже в Москве — она работала секретарем шахматной федерации России. Галия старше Сергея на три года. В конце 2015 года у четы родился сын Алексей. Отец впервые увидел его только через неделю, когда вернулся с турнира в Македонии. Семья Карякиных живет в большом коттедже на Рублевке, в деревне Солослово одинцовского района Подмосковья.

Много раз побеждал Карлсена

Первую победу на турнире мирового уровня Карякин одержал в 22 года: он стал чемпионом мира по быстрым шахматам. Его нынешний соперник и чемпион мира Магнус Карлсен занял на том турнире второе место. Впоследствии Карякин еще несколько раз опережал Карлсена, в том числе дважды у него на родине: в 2013 и 2014 годах россиянин выигрывал крупный международный турнир Norway Chess, и оба раза Карлсен был вторым. Несмотря на это, по статистике личных встреч норвежец остается впереди.

Скрывает свою команду

Про команду Карлсена известно многое: например, у него есть личный повар-норвежец и инструктор по йоге. Сергей Карякин скрывает, кто входит в его группу поддержки. Известно, что у него есть тренер-секундант Владимир Поткин, тренеры Александр Мотылёв и Юрий Дохоян, а также спарринг-партнер из Азербайджана Шахрияр Мамедьяров. Личные спонсоры Карякина — форекс-брокер «Альпари» и строительный гигант «Мортон». Для сравнения, Магнуса Карлсена поддерживает Microsoft.

В ссоре с Каспаровым

Пресса часто упоминает, что у Карякина и экс-чемпиона мира Гарри Каспарова резко противоположные политические взгляды. В 2015 году Карякина не утвердили участником соревнования в Ставангере в рамках серии Grand Chess Tour. Организатор турнира Каспаров заявил, что Карякин не прошел по рейтингу. Сам Сергей Карякин прокомментировал свое отстранение, опубликовав в твиттере скриншот рейтинговой таблицы. «Неохота комментировать этот бред. Приведу скриншот рейтинга на 1 января. Выводы делайте сами». О нынешнем матче Каспаров отзывается коротко: «Карякин— хороший шахматист, Карлсен — уникальный». Каспаров тренировал Карлсена с 2009 по 2010 год, при этом нынешний наставник Карякина Юрий Дохоян тренировал самого Каспарова 11 лет.

Болеет за «Спартак»

Поклонник футбола. Раньше болел за симферопольскую «Таврию», сейчас — за московский «Спартак». Ходит в бассейн, занимается легкой атлетикой: беговые тренировки Карякин иногда проводит со спортсменкой Марией Савиновой, практикуется в большом теннисе с Анной Чакветадзе, а ходьбой на руках занимается с полным тезкой, мировым чемпионом по современному пятиборью Сергеем Карякиным. Считает, что хорошая физическая форма шахматиста сильно увеличивает его шансы на победу: «Посмотрите на первую десятку мирового рейтинга — и не увидите там ни одного полного человека».

Мечтает сыграть на Красной площади

Мечта Карякина — сыграть турнир на Красной площади в Москве. Причем, по словам Сергея, «партии должны проводиться исключительно в стеклянных кубах, чтобы любой желающий мог подойти и посмотреть, как играют лучшие шахматисты мира».

Активен в интернете

У Карякина есть аккаунты в твиттере, фейсбуке и инстаграме.
 
Обсудить в блоге автора
 
Сюжет по теме
Карлсен vs Карякин Карлсен vs Карякин
19.11 14:52 | число просмотров 1135 число постов 14
Магнус Карлсен и Сергей Карякин разыгрывают в Нью-Йорке звание чемпиона мира по шахматам. К древней игре возвращается массовый интерес, а с ним и политика. Кремль официально поддерживает Карякина, уроженца Крыма, сменившего украинское гражданство на российское. Телеведущие, с трудом отличающие коня от слона, бодро комментируют каждую партию
Посты дня
Грабли
blogВидади Аббасов    22.12 15:14 |  число просмотров 388
Грабли В качестве новогоднего подарка власти преподнесли еще одно новшество. С нового года цена на пачку сигарет может возрасти до 220 рублей. Связано это с повышением акциза с 1680 до 2123 рублей
 
"Он швырнул меня об стену, приподнял за шею и начал душить"
blogAnna Veduta    21.12 17:02 |  число просмотров 1321
"Он швырнул меня об стену, приподнял за шею и начал душить" Домашнее насилие – это не обязательно про "маргиналов, алкашей, нищету". Нет, ребята. Это ещё и про людей с двумя высшими образованиями, знающими языки и регулярно путешествующими по миру
 
Гражданин Коломойский — мировой рекорд по количеству украденного у клиентов банка
blogalex-lebedev    21.12 16:52 |  число просмотров 777
Гражданин Коломойский — мировой рекорд по количеству украденного у клиентов банка "Крыша" у Коломойского, похоже, есть не только на Украине, но и в нашей стране – хода заявлению в ФСБ и СКР не дали
 
Театроведческий факультет ГИТИСа уничтожается на наших глазах
blogМарина Давыдова    21.12 16:47 |  число просмотров 485
Театроведческий факультет ГИТИСа уничтожается на наших глазах Объявленное сегодня слияние театроведческого факультета ГИТИСа с продюсерским, а по сути превращение театроведческого в отделение продюсерского факультета – это есть его уничтожение
 
Мэр Нижнего Карнилин и его квартира в Майями
blogNavalny    21.12 15:32 |  число просмотров 890
Мэр Нижнего Карнилин и его квартира в Майями Некая Альбина Карнилина покупает 130 метровые апартаменты ровно три года назад — в декабре 2013 года. Платит за это $824 000. Платит сразу всю сумму — без кредитов, ипотеки или других обременений...
 
все записи
Выбор редактора
Кунгурова приговорили к 2-м годам колонии за пост в ЖЖ
blogphilologist    21.12 14:31 |  число просмотров 402
Кунгурова приговорили к 2-м годам колонии за пост в ЖЖ Тюменский областной признал блогера и публициста Алексея Кунгурова виновным в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и осужден на два года колонии-поселения
 
Прощай, Андрей...
www.facebook.com    20.12 14:26 |  число просмотров 899
Прощай, Андрей... Я впервые пишу на странице Посольства от своего имени. Я пишу и не могу сдержать слез. Погиб мой товарищ Андрей Карлов. Прощай, мой лучший друг, мой брат, мой дорогой товарищ
 
Чисто журналистское верхоглядство
blogАлексей Лапшин    20.12 14:17 |  число просмотров 1001
Чисто журналистское верхоглядство Сравнения убийства российского посла Андрея Карлова с гибелью Грибоедова или роковым выстрелом Гаврилы Принципа, конечно, крайне поверхностны
 
Цитаты дня
" Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности. "
19.12 |
blog sssmirnov
" Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам. "
23.11 |
blog tikhondzyadko
" Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев. "
15.11 |
blog Sergey Kalvarskiy
" "Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю. "
15.11 |
blog Vadim Malkin
" Они там в Бутырке скоро правительство смогут создать. Три губернатора, генералы СК, вот министр. Президента там не хватает, конечно. "
15.11 |
blog Max Katz
" По крайней мере, красавчику и ловеласу Биллу Клинтону не придётся на старости лет выступать в амплуа "первой леди". "
9.11 |
blog Alexander Osovtsov
все записи
Фото дня
Видео дня
Статьи дня
Цена пачки сигарет в новом году может превысить 200 рублей
Евгения Перцева  22.12 14:43 |  число просмотров 81
Цена пачки сигарет в новом году может превысить 200 рублей В МВД опасаются увеличения объема контрафактной продукции
Погиб сын сибирского «православного активиста»
Петр Маняхин  21.12 15:18 |  число просмотров 306
Погиб сын сибирского «православного активиста» Основная версия — самоубийство. Его отец призывал к закрытию «Тангейзера» и поместил сына в психиатрическую клинику
все записи
События
Умер Фидель
26.11 |  число просмотров 1869
Умер Фидель
Ушёл из жизни лидер кубинской социалистической революции Фидель Кастро. Блогеры вспоминают легендарную фигуру тёплыми и холодными словами
все записи
Кино
"Слишком свободный человек"
7.12 |  число просмотров 3184
"Слишком свободный человек"
В рамках фестиваля документального кино "Артдокфест" показан фильм Веры Кричевской и Михаила Фишмана о Борисе Немцове "Слишком свободный человек". Первые зрители пишут отзывы: "Помимо всего прочего, это еще и краткий курс новейшей истории России, которого нет ни в одном учебнике"
все записи
Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 5981
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
все записи
Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 1128
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
все записи
Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 3038
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012