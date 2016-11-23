Защитная роль жира 23.11 20:58 1612 evo-lutio Приближается время Нового года.



Я уже писала, что по статистике перед Новым годом расстается много пар.



Если в паре дисбаланс или дефолт, то как раз перед НГ многим приходит в голову идея начать год с чистого листа. Кажется, что Дед Мороз принесет новые подарки, если избавиться от старого груза.



Чаще перед НГ мужчины бросают женщин, а не женщины мужчин. И женщины, которых бросили перед самым НГ, переживают это намного тяжелей, чем в другое время.



Этому есть несколько причин, но хочу рассказать об одной, которую многие упускают из виду.



За месяц-полтора до НГ, то есть примерно в конце ноября многие женщины садятся на диету.



Весной тоже садятся и гробят свою иммунную систему в то время, когда из-за авитаминоза иммунитет и так не очень, но это отдельная печальная тема.



За месяц-полтора до НГ начинается срочное избавление от жировых запасов. По сути - экстремальное похудание.



Испробованные мягкие методы, вроде физкультуры и небольшого дефицита калорий, доверия уже не вызывают (если похудеть так и не получилось), значит нужно совершить решительный удар.



А жир в нашем организме несет защитную функцию.



Мозг, в основном, состоит из жира. Белое вещество мозга - это жир, и если процент жира резко снижается, истончается миелиновая оболочка аксонов и дендритов. Это делает людей очень нервными и реактивными. Любой нейронный импульс быстро достигает цели, то есть человек утрачивает способность отфильтровать свои эмоции, реагирует тут же и реагирует неадекватно, бурно.



Немалая часть женских истерик и эмоциональных выходок связана со стремлением похудеть.



Но не только эмоциональную реактивность вызывает резкое снижение жира, еще и обостряет стресс.



Некоторым женщинам кажется, что если у них есть где-то на бедрах жировое депо, то организму ничего не угрожает. На самом деле, чтобы перерабатывать жир из депо тоже нужна энергия, а энергия человека на жесткой диете обязательно начинает сокращаться и экономиться. Именно поэтому худеть можно только постепенно, на небольшом дефиците калорий, снабжая организм всеми необходимыми веществами.



Есть еще два неприятных процесса в женском организме, связанных с резким сокращением калорий.



Первый процесс - нарушение баланса в производстве женских и мужских половых гормонов. Жир - условие для производства женских половых гормонов, и если жир в организме резко сокращается, и организм к этому не успел адаптироваться, начинается перевес мужских половых гормонов. Это могло бы привести к подъему либидо, но приводит к другому. Женщине начинает хотеться не секса, а доказательств мужской любви. То есть в ней может проснуться любовный голод, но она становится не сексуальной, а требовательной.



Голова занята мыслями о еде, в фокусе - недовольство своим внешним видом ради мотивации, поэтому в ход идут щипцы, вымогательство признаний, доказательств и обещаний.



Второй процесс связан с влиянием жира на выбор между адреналиновой и норадреналиновой реакцией на стресс. Адреналиновую реакцию называют "испугом кролика", а норадреналиновую "испугом льва". Лев бросается в бой, а кролик убегает. Большой перевес адреналина даже убежать не дает, кролик замирает перед удавом.



Неадекватное ощущение собственной беспомощности - частый спутник экстремальных диет. Если привычный процент жира резко сокращается, обостряется чувство тревоги и зависимости. Если женщина была в минусе, ее минус растет. Она становится более слабой и неуверенной.



И обратите внимание, одно дело, когда человек занят чем-то очень интересным или волнующим и забывает поесть, в этом случае даже быстрое похудание происходит достаточно безопасно, и совсем другое дело, когда он все время думает о еде и сражается с чувством голода. В этом случае стресс в организме намного сильней и экономия энергии больше, а значит жировые депо не опустошаются, а нарушаются и замедляются процессы в организме.



Удастся ли скинуть несколько килограммов - большой вопрос. Нередко голодовки прерываются компульсивным обжорством через два дня на третий. Жировые депо это восполняет, а вот наладить работу нервной и иммунной системы не успевает. То есть желаемый внешний результат не достигается или достигается мало, а вот удар по организму совершается.



К Новому году приходит издерганная и расшатанная женщина, которая к тому же вынесла своему мужу или партнеру мозг.



А всего-то хотелось надеть платье на пару размеров меньше.



Никогда не рискуйте тем, что касается вашего здоровья. Ваше счастье, ваша уверенность в себе и ваш энергетический потенциал напрямую зависят от состояния вашего физического тела, от поступающих питательных веществ, от сбалансированной работы организма.



Избавляться от лишнего жира нужно. Это и для имиджа хорошо, и для здоровья. Но делать это надо постепенно, с помощью физкультуры и рационального полноценного питания.



Не надо планировать за месяц прыжок в новое тело. Это может стать прыжком в яму.



Планируете похудеть перед НГ, признавайтесь? Сколько скинуть хочется и каким образом? Обсудить в блоге автора