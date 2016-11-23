Оскорбленные чувства (ОЧ) - тяжелое заболевание, при котором иммунная система человека воспринимает собственные клетки мозга как чужеродные и начинает с ними борьбу. Наиболее подвержены заражению люди: - с недостатком образования,

- с затянутым периодом созревания (40 и более лет),

- с аллергией на логику и здравый смысл,

- принимавшие значительные дозы телевизионных программ,

- страдающие от таких заболеваний, как синдром вахтера и ЧСВ. У большинства страдающих ОЧ симптомы проявляются постепенно. В первой фазе больной выглядит угнетенным, испытывает слабость при попытках выстраивания простых логических цепочек. Он делает рыскающие движения, словно ищет потерянный смысл жизни, жалуется окружающим на боль от утраты величия (страны, семьи, духа, веры, себя). Больной избегает источников света и знаний, стремится найти темный угол и уединиться с какой-нибудь брошюрой о неколебимых духовных ценностях и "скрепах". Восприятие чужих мнений выраженно снижается. Во второй фазе дисфункция головного мозга приводит к нарастанию возбудимости и повышению активности. Больной повторяет окружающим, что обнаружил источник истины. Типичен зуд, вызванный потребностью проповедовать всем вокруг "как надо жить". Способность к самостоятельному мышлению атрофируется. На этой стадии больные ОЧ обычно находят единомышленников, таких же заболевших. Они создают неформальные группы и регистрируют общественные организации. В третьей фазе больной способен возбудиться от любого раздражителя: художественной выставки, музыкального произведения, комментария в социальной сети. Речь становится нечленораздельной. Случаются приступы болезненных спазмов, во время которых человек может кричать, ломать предметы, расплескивать разные жидкости и набрасываться на окружающих. Между приступами наступают бред и галлюцинации. Больному кажется, что его чувства все оскорбляют. Он постоянно обращается за защитой в правоохранительные органы, в газеты и лично к товарищу Дзержинскому, пишет доносы и сочиняет петиции в интернете. Больные ОЧ, наделенные правом законодательной инициативы, активно сочиняют запретительные законопроекты. При первых признаках заболевания нужно показаться опытному врачу. Ни в коем случае нельзя расчесывать ОЧ, поскольку можно повредить и без того ослабленный мозг. Необходимо полностью исключить телевидение. Рекомендуются смена обстановки, прогулки на природе, знакомство с литературой, музыкой, кинематографом. К сожалению, ОЧ не поддается полному излечению, однако современная медицина позволяет снизить выраженность симптомов и минимизировать вероятность развития рецидивов. Больные ОЧ могут устанавливать социальные связи, создавать пары и даже семьи. Нередки случаи ремиссии, когда симптомы выражаются незначительно и лишь на бытовом уровне ("Выпьем ещё, или ты меня не уважаешь?", "Я три часа выбирала эту сумочку, а ты даже не похвалил её!").