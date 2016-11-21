Один раз в жизни, лет 20 тому, видела Алису Фрейндин вживую :) Было это в Петрозаводске, в главном магазине республики - "Карелии". Маленькая, худенькая, с огромными красивыми глазами:)



История создания фильма "Служебный роман" началась с пьесы. Или даже нет, не с пьесы, а с желания заработать. Дело в том, что Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский ещё в 1970 году написали пьесу "Сослуживцы". Всего за 20 дней. Исключительно для заработка. Они отдали её в репертуар 134 советских театров и получали неплохой гонорар - театры отчисляли деньги авторам с каждого спектакля. Экранизировать эту пьесу никто не собирался















Не собирался, пока однажды Рязанов не увидел телеверсию спектакля по ней в постановке Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Автор был в ужасе. Телепостановка была настолько далека от того, что представлял себе Рязанов, что он принял решение экранизировать историю самому.







"Я как раз закончил "Иронию судьбы" и думал что делать дальше, - вспоминал Эльдар Александрович. - Вот как раз в это время и произошла эта демонстрация телевизионной версии, к которой я не имел никакого отношения. Она меня просто как обожгла. И я понял, что надо делать фильм по пьесе "Сослуживцы"



Поразительно, насколько по разному можно представить одну и ту же историю. Можете сравнить сами. Вот несколько фрагментов, где актёры произносят один и тот же текст



Например знакомство Самохвалова с секретаршей Верочкой









Или оценка сапог Верочки Калугиной









Или вот ещё интересное сравнение - встреча старых одногруппников: Новосельцева, Самохвалова и Рыжовой









Обратили внимание? Текст тот же самый. Но у Рязанова он всё же звучит совсем по другому



Хотите ещё сравнений? Пожалуйста. Первая попытка Новосельцева поухаживать за Калугиной







А в прочем, можете посмотреть весь спектакль и сделать свои выводы









[Источники...]Источники

Почему Эльдар Рязанов снял "Служебный роман"

Использованы фрагменты из х/ф "Служебный роман" режиссёр Эльдар Рязанов, телеспектакля "Сослуживцы" режиссёр Борис Кондратьев, докуметальных фильмов "Служебный роман. Рождение легенды" и "Служебный роман. Тайны нашего кино"



фото со съёмок взято из книги Рязанов Э. А. "Служебный роман", издательство АСТ - 2007 год



спасибо dubikvit