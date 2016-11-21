Бессовестный способ наживаться на мороженом в торговом центре. Всем на заметку 21.11 23:05 2050 silver-slider



Вчера настроение было подпорчено неудачной покупкой... шарика мороженого. История поучительная, так что я бы хотела со всеми поделиться ею - вдруг кто-то тоже захочет угоститься таким мороженым?:)



Итак. Вечер. Торговый центр. Яркая стеклянная витрина с мороженым. За прилавком - две девушки. За спиной у них красуется плакат: 50 рублей за шарик мороженого.







"А давай по шарику?" - подумали мы. И заказали. Каждому по шарику. Клубничное и мятное.







И вот, момент настал. Я стою с сотней в руках, и вдруг слышу...



"С вас - 570 рублей".



Эээээ. Сколько?



Переспрашиваю. 570. За два шарика мороженого. Выпадаю в осадок.



"А у нас мороженое - на вес!" - быстро сообщает мне более бойкая девушка.



"А отказаться можно?" - спрашиваю. (будете смеяться, но при всей моей расточительности я не привыкла есть мороженой по цене 300 рублей за шарик, особенно, если меня об этом не предупредили).



"Нет! Отказаться нельзя! Уже пробито" - слышу ответ.



Отдали 600 рублей. Но почему-то мороженое в горло мне не полезло. Ведь это нечестно - вот так продавать! Вернулась, попросила книгу жалоб.



А там как раз начальница их подошла.



"Что ж вы цены нормальные не вывешиваете? Почему нигде не сказано, что на вес?" - попыталась я передать ей свое возмущение. Она мне на это ткнула в табличку, которая типа там стоит. На табличке написано, что мороженое продается на вес, цена 140 рублей за 100 граммов.







Все честно. Вот только табличка эта у них надежно заставлена бутылками с молоком! Я, уходя, сделала фотографию, и теперь с интересом изучала этот ход. Табличку не видно. Зато крупно висит плакат с ценой в 50 рублей. Покупателя про продажу на вес не предупреждают. Просто накладывают побольше мороженого в стаканчик и называют цену. И попробуй не заплати.







А знаете, что меня больше всего выбесило? Когда их начальница сказала мне: "Что ж вы не отказались, раз для вас это - дорого?", я попыталась донести до нее, что первым делом стала отказываться, но меня никто не стал слушать. Но тут подлетела бойкая девица и, тыкая в меня пальцем, защебетала: "Неправда, она такого не говорила!"



Это стало последней каплей.



В общем, я написала жалобу. Впервые в жизни.



Грустно и обидно, что в Москве, где уже давно и прочно поселился капитализм, до сих пор процветает вот такой способ заработка: урвать, скрыть цену, сделать вид, что ничего не было... Почему в Европе шарик мороженого имеет фиксированную цену, которая крупными цифрами выставлена на всеобщее обозрение, а в Москве надо поступать вот так: прятать цену, и называть ее в тот момент, когда покупателю уже не отвертеться?



Как вы думаете, когда у нас коммерсанты перестанут вот этим заниматься?



И, кстати... Может быть, кто-то считает, что я зря на них обиделась? Обсудить в блоге автора