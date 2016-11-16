ТОП-10 (продолжение). В рамках нашей традиционной рубрики "омерзительное искусствоведение", изучаем, как знаменитые женщины из легенд, мифов и истории мстили своим супругам и возлюбленным за измену. Способы мщения -- самые разнообразные, кроме убийства.



1-й выпуск читайте тут.











7. НАРУШЕНИЕ КРОВОТОКА ОТ БОГИНИ ГЕРЫ



Древнегреческая богиня Гера (Юнона) по профессии была богиней брака и семьи, и поэтому, что совершенно логично для нашего мерзкого мира, с ее собственным браком и семьей у Геры был полный швах. Сапожник без сапог, журналист безграмотен, Розя Сябитова одинока.



"Гера Людовизи". Скульптурный портрет Антонии Младшей (матери императора Клавдия) в образе богини Юноны. 1 в. до н.э.







Муж ее, верховный бог древних греков Зевс (работавший в Риме под псевдонимом "Юпитер") любил женщин также сильно, как Сильвио Берлускони или Дональд Трамп.



Изображать его при этом принято как приятного мужчину в самом расцвете сил в модном имидже ламберсексуала.



Энгр. Юпитер и Фетида (фрагмент). 1811

Юпитер. Древнеримская камея, 1-2 в. н.э.







Однако, быть может, это все -- хорошая работа олимпийских пиарщиков и фотошоперов?

И на самом деле Зевс был похож на Берлускони и Трампа еще и внешностью?



Это бы объяснило, почему Зевс практически никогда не соблазнял женщин в человеческом облике, превращаясь для энтого дела в кого попало:

а) змею;

б) быка;

в) облако;

г) орла;

д) лебедя;

е) муравья;

ж) Дэдпула;

з) голубя;

и) жеребца;

й) Джонни Дэппа без грима;

к) женщину (вот извращенец!)

л) золотой дождь (реально извращенец)

и так далее...



Марко Либери. Юпитер и Мнемозина. 2-я пол. 17 века







Может быть, на самом деле Зевс выглядел совершенно иначе?

Мы-то, благодаря журналистам, знаем, как на самом деле выглядят главы государств -- причем даже сейчас, в век ЗОЖ и ботокса. Они лоснятся и совершенно без кубиков пресса!



А в те древние века этих достижений цивилизации (ни ботокса, ни папарацци) не было, так что можно было внушать электорату по поводу внешности випов все что угодно...



Неизвестный фламандский художник. Пьяный Силен. 17 век

(Силен приходится внуком Зевсу. Вдруг тут фамильное сходство?)







В общем, как бы Зевс на самом деле ни выглядел, донжуанский список у него был длиннее, чем у А.С. Пушкина.



И его жену Геру это безумно раздражало.



Несчастная! Нет, чтобы понять, какая это великая честь -- быть замужем за самым главным, молча терпеть и тратить деньги на пластику и бриллианты! -- скажут одни.

Им, наверно, неведомо, что некоторым терпеть не позволяет темперамент (в отличие от гордости, темперамент штука врожденная, и самогипнозом победить его не удается даже самым домостроевским по прошивке мозгов женщинам).



Развестись Гера тоже не могла, кто б ее, тогда, разведенку, пригласил в ток-шоу в качестве эксперта по семейной жизни? Реноме богини брака требовалось поддерживать.



Поэтому она молча терпела и бесилась.



Джеймс Бэрри. Юпитер и Юнона на горе Ида, 1790 (фрагмент)







Знакомая по женскому форуму под ником Парвати, жившая на Гоа, обещала дать контакты знакомого инструктора по йоге (ну, чтобы научиться выдыхать), но потом куда-то пропала из чата.



Раздражение Гера обычно срывала на любовницах мужа (как будто у них кто спрашивал, хотят ли они быть его любовницами). Как объясняет нам Болен Шинода в своей немного юнгианской книге "Богини в каждой женщине" про архетипы и психотипы (рекомендую), это все потому что она страдала "синдромом Геры" -- сильнейшим желанием оставаться именно женой. Желанием таким сильным, каким у многих других женщин бывает навязчивое желание стать матерью.



А. Карраччи. Юпитер и Юнона, 16 век.







Так что с самим Зевсом Гера обычно не спорила.

А еще дело было в том, что она была его уже третьей женой, а у третьих жен своя, особенная психология.



Про то, что происходит в голове у первых, см. фильм "Клуб первых жен" - Голди Хоун, Бетт Мидлер и Дайана Китон; с Иваной Трамп в камео о том, как надо обдирать мужей при разводе.

Вторые -- это молодые красотки, гордые своею победой и думающие, что что-то зависело от их индивидуальности, а не от тараканов в голове мужа.

(Робски! Робски! -- вот мне подсказывают из зала. Простите, настолько древней историей я не занимаюсь).

Третьи жены, бывает, более наблюдательны, и в итоге именно они оказываются вдовами.



В общем, Гера к своему супругу обычно со скандалами не лезла. Учитывая, что свою первую жену Метиду он проглотил заживо. А со второй, Фемидой, еще хуже обошелся -- отправил ее пожизненно в суд работать.

Так и стоит она до сих пор, над входом в Верховный суд РФ в Москве на Поварской, мёрзнет, бедная.

Уж лучше б убил, честное слово!



Что характерно, богиня Правосудия в Москве -- без повязки на глазах (символа беспристрастности) и меча (символа кары), но внезапно с неположенным ей по уставу щитом (символом защиты). Товарищ заказчик статуи, что это за проговорочки по Фрейду у вас?







Помимо супружеских измен Зевс отличался высокомерием, капризами, немотивированно ругался матом, рыгал за общим столом, не разлогинивался из чужих аккаунтов на компьютерах в офисе и вслух читал чужую переписку. В общем, достал он всех коллег, прочих олимпийских богов.



Тут Гера, почувствовав, что у нее наконец есть, на кого опереться, решила, что пора отомстить.



Ей помогали братья и сестры Зевса -- Посейдон, Аид и Деметра (как-то им изнасилованная), общие дети Геры и Зевса -- Арес и Гефест, а также Персефона (дочь Деметры от того изнасилования), Гермес (сын Зевса от другой женщины), Аполлон и Артемида (от второй любовницы), Дионис (вообще от третьей бабы), Афина (от первой жены), а также Афродита (непорочно зачатая от отрезанных гениталий его дедушки -- да, они там интересными способами размножаться умели, не то что мы, скучные). Представляете, насколько он их достал, если дети его любовниц решили помочь своей как бы мачехе?



Боги внезапно окружили спящего Зевса и «оковали» сыромятными ремнями сотней узлов так, что он не мог пошевелиться.



Колумбано Бордало Пинейро. Совет богов. 1904

(заметьте, Зевс тут не похож на фитнес-тренера, а мерзкий старикашка -- автор мыслил как я!)







Связанный Зевс ругался, бился в путах, как хомячок в наволочке, звал на помощь.

Сделать он ничего не мог, а прочие боги стояли вокруг и ржали.



Зевс наверняка очень испугался, в том числе, и того, что сейчас с ним сделают что-нибудь неприятное. Потому что как происходили государственные перевороты на Олимпе раньше? Своему отцу Крону Зевс лично сделал вертикальную гастропластику; поколением раньше Крон, в свою очередь, собирался сделать своему отцу Урану вазэктомию, но рука дрогнула, и тот вообще лишился гениталий.

Зевс дрожал в ужасе -- какой план у восставших?!



Юнона Соспита (Спасительница). Этрусский рельеф, 400-500 гг. до н.э.

(Визуальный прототип образа Харли Квинн из вселенной DS Comics, зуб даю).







Гера торжествовала.

Но не долго.

Подвела ее демократия.

Как происходили перевороты в предыдущих случаях? Постоянные читатели рубрики знают: жена Крона Рея выбрала одного конкретного исполнителя -- своего сына Зевса, и науськала на мужа Крона; Зевс власть и унаследовал. Поколением раньше то же самое: жена Урана Гея выбрала одного конкретного исполнителя -- своего сына Крона, и науськала его на своего мужа Урана.



В данном случае же собрался целый колхоз: в операции приняли участие 11 олимпийцев из 12 (бойкотировала сестра Гестия; по непонятным причинам Зевс ее не изнасиловал, и она обиды на него не держала).

Они начали обсуждать, кто же будет преемником верховного бога, спорить. Они б еще выборы устроили, ну честное слово, как дети...



Абрахам Янсенс. Гора Олимп, ок. 1615





Пока они разводили этот базар, подружка Зевса нереида Фетида (будущая мать Ахилла), желая предотвратить междоусобицу, бросилась в рюмочную на Маяковской, нашла там Бриарея, одного из сторуких гекатонхейров, этих милых грузчиков из романа братьев Стругацких, и тайно притащила его на Олимп. Поскольку он был сторуким, то быстро-быстро развязал все узлы.



Зевс освободился и принялся карать: Геру с помощью золотых браслетов подвесил за запястья к небесам, привязав к щиколоткам наковальни, Посейдона и Аполлона отправил трудиться строительными рабочими к царю Лаомедонту -- тот как раз строил стены своему городу Трое. (Поэтому Троянская война и оказалась такой долгой -- греки никак не могли осилить стены, построенные этими олимпийцами-джамшутами). Корреджо. Наказание Юноны. Ок. 1519







Так она и висела.

Впрочем, вскоре он ее освободил, и зажили они по-прежнему: он изменял, она бесилась.

Спросите, почему эта месть на таком высоком месте в моем рейтинге? Ведь она не удалась, и наоборот, причинила Гере неприятность. Believe me, да разве это неприятность? Каждый раз, узнавая про измену мужа, Гера страдала намного больше, чем на этой растяжке, с ее-то темпераментом и внутренними демонами. А так, наоборот, в тишине отдохнула. И приятными мыслями утешалась, вспоминая, как поставила супруга в совершенно беспомощное положение, довела его до паники и смены штанцов. Верховного так унизить, пусть и на полдня, это вам не юного пастушка ослепить (№9 в рейтинге), совсем другой масштаб задачи. У Людмилы Александровны Шкребневой можете сходить, уточнить -- задача нереальная.



Мораль: хочешь что-то сделать хорошо, делай это сам! Ну, или выбери исполнителя, но только 1 (одного), и надежного!



Г. Моро. Юнона. 1881

(Видите павлинов? это атрибут Геры.

Если рядом с теткой нарисованы павлины - это Гера, если голуби - Афродита, если сова - Афина.

А из облаков тут подглядывает орел - то есть Зевс, муж).







6. ПОЛНЫЙ ДУРДОМ ОТ ЦАРИЦЫ НЕФЕЛЫ



Иногда олимпийские боги звали к себе в гости земных людей.

Так, Зевс как-то позвал на обед царя лапифов Иксиона.



Корнелис ван Поленбурх. Пир богов. 1623







Польщенному царю на обеде все очень понравилось, особенно паркет, люстры и заливное.

А еще ему невероятно понравилась богиня Гера. "А я бы вдул!" -- подумал Иксион. И не только подумал, но и озвучил вслух.

Вообще, это значит, у товарища был вкус. Это вам не Афродиту возжелать, ее каждый второй хотел, она уже и внимания не обращала, издержки профессии такие. И действительно, нечего в голом виде разгуливать. А Гера -- это не голый сексапил, а царское достоинство, величественность, осанка, пронзительный взгляд, французский маникюр, туфли цвета "нюд" и настоящи костюм от шанель.



Жак Луи Дюбуа. Юнона. 1-я пол. 19 века







Инфа о том, что Иксион захотел его жену, дошла до Зевса, и он захотел разобраться.

Заметьте, другие богини, Афина или Артемида, сами бы спокойно разобрались, убили там, или в камень обратили наглеца. А Гера сразу к мужу побежала, практически хвастаться. Действительно, созависимость.



Но Зевс не стал карать наглеца Иксиона молнией или Роспотребнадзором. Честно говоря, мысль о том, что кто-то захотел его жену в кои веки (сам Зевс давно уже не хотел), так развеселила его, что он решил посмотреть, что будет дальше. Настоящее комиссарское тело Иксиону все же было не по чину выдавать, поэтому Зевс сотворил фальшивую Геру из облака.

Зевс хорошо знал, как такие штуки делаются, сам недавно в виде облака соблазнил Ио.



Корреджо. Юпитер и Ио.1530-е







Впрочем, здесь технология видимо была немного другая, потому что получилось не облако, а живая женщина, которой даже дали имя -- Нефела ("облако" по гречески). Из чего подкованный читатель может сделать вывод, что на самом деле из Геры изготовили клона.



Клон Нефела отправился на свидание к Иксиону, они провели бурную ночь, а Зевс наверняка запасся поп-корном и подсматривал, а потом отправился к жене Гере и впервые за триста лет занялся с ней сексом.

Так, наконец, было изобретено порно.



Рубенс. Иксион и Нефела. 1615

(ПсевдоГера обнимается, настоящая Гера удаляется, Зевс созерцает)







У Иксиона дальше все вышло не очень хорошо: идиот начал всем хвастаться, что спал с Герой.



За это его отправили в Аид и навечно приковали к огненному колесу, крутящемуся с неимоверной быстротой.

Ну действительно, нефиг трепаться о сексе с вышестоящими. Это любой офисный клерк знает.



Пытка Иксиона. Роспись древнегреческой вазы. 4-5 вв. до н.э.







Нефела же осталась на Олимпе, бродила по коридорам, просила хоть какую-нибудь подработку. Но никому она была больше не нужна: Геру никто больше не вожделел, сиквела "Греческой смоковницы" Зевс не дождался.

В конце-концов, поскольку она богиней не была настоящей, Гера выделила своему клону приданое и выпихнула ее замуж за беотийского царя Атаманта.

Нефела родила ему двух мальчиков и девочку, а потом Атамант, как всякий настоящий мужик, решил, что одной жены ему мало, и надо обязательно завести еще одну женщину, помоложе. Привез Ино и поселил ее в том же дворце, благо, места было много.



Во дворце Нефелу, наверно, не очень любили, потому что о том, что у мужа появилась другая, она узнала уже после того, как Ино родила тому двух детей.

Нефела разгневалась (наследственный темперамент!), в ярости вернулась на Олимп к "мамочке" Гере и пожаловалась ей на обиды. Та радостно объявила, что будет вечно мстить Атаманту и его дому.

Поначалу мстить выходило не очень -- вторая жена Ино убедила местных, что ради победы над неурожаем в стране надо принести в жертву сына царя от Нефелы.

Местные, конечно, те еще дебилы: вот к вам придет любовница вашего знакомого, и начнет говорить, что все беды от его детей от первого брака. Вы поверите в ее непредвзятость? А зная, какая мощная крыша у первой жены, вмешиваться будетете? Самое глупое, что царь-отец Атамант тоже поверил Ино, и повел своего старшего сына Фрикса на гору, чтобы принести его в жертву.



Далее следует сцена, почти целиком сплагиаченная из Ветхого Завета ("Жертвоприношение Авраама"): отец кладет сына на алтарь и собирается его зарезать, но тут внезапно появляется спаситель. У евреев это ангел. Греки же поступили, как голливудские киносценаристы -- переделали этого персонажа в красивого мужика с бицухой, короче -- в Геракла. Именно внезапно появившийся Геракл вырывает нож у чересчур ретивого отца, не давая ему зарезать сыночка.



Мариотто Альбертинелли. Жертвоприношение Исаака. 1510-е.







Более того, у греков и агнец тоже есть. Только греки хозяйственные: если у евреев Авраам этого посланного с небес агнца закалывает на алтаре Б-гу взамен своего сына, то в нашей истории это летающий баран. И сынок Фрикс садится на него верхом и улетает нафиг из этого негостеприимного родительского дома.

(С собой он захватывает сестру Геллу, но та падает где-то над Турцией и тонет в Геллеспонте, названном в честь нее. А Фрикс долетает до Тбилиси, отправляет там барана на шашлыки и вешает его Золотое руно на столбе, чем потом навлекает на бедную страну нашествие аргонавтов).



Фрикс верхом на золотом баране. Этрусская керамика.







Между тем, вскрылось вранье Ино насчет жертвоприношения. Нефела стала требовать смерти мужа, народ в принципе согласился и даже повесил на его голову жертвенную ленту с надписью "окорок по 350", которую раньше носил его сын в знак того, что его скоро зарежут.

Зарезать на алтаре Атаманта не успели -- опять вмешался Геракл...

Наконец, супергероя выперли из страны ("там за углом вырвался дикий лев! иди туда, людей спасать, апорт!") и народ попытался разобраться, что все-таки происходит между Атамантом и двумя его женами.

Как только Геракл свалил, Нефела быстро позвонила по скайпу Гере:

-- Любимый сыночек Зевса, который тебе все время мешает, уехал! Давай, ты обещала помочь мне отомстить!



И Гера начала.

Для начала, она наслала на Атаманта безумие (богинь Фурий).

Он увидел своего маленького сына от Ино, схватил лук и начал вопить: "Смотрите, белый олень!"

Застрелил мальчика, а потом набросился и стал рвать тело на части -- думал, что разделывает тушу. Аркангело Мильярини. Атамант, преследуемый фуриями. 1801







Потом Атамант начал бегать и охотиться за их вторым сыном.

Ино схватила ребенка и принялась спасаться. Но обезумевший Атамант (вы заметили, как изящно древние греки называют белую горячку? Богинями Фуриями!) не отставал и все бегал за ними с табуреткой. Она бросилась в море со скалы и утонула вместе с мальчиком.



Атамант сразу пришел в себя, подал в отставку с царского трона и отправился в изгнание в какую-то пустыню. -- Ну что, довольна? -- спросила Гера Нефелу.

-- Приемлимо, -- ответила та. -- Жаль, у нее еще детей не было, всего два.



Мораль: всегда поддерживай добрые отношения с шофером и секретаршей своего обеспеченного супруга, возможно, именно они предупредят тебя о том, что на горизонте появилась наманикюренная фря! Гаэтано Гандольфи. Атамас убивает сына Ио. 1801







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