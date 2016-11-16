|Как легендарные женщины мстили за измену-2
|16.11 23:50
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|shakko-kitsune
|ТОП-10 (продолжение). В рамках нашей традиционной рубрики "омерзительное искусствоведение", изучаем, как знаменитые женщины из легенд, мифов и истории мстили своим супругам и возлюбленным за измену. Способы мщения -- самые разнообразные, кроме убийства.
1-й выпуск читайте тут.
7. НАРУШЕНИЕ КРОВОТОКА ОТ БОГИНИ ГЕРЫ
Древнегреческая богиня Гера (Юнона) по профессии была богиней брака и семьи, и поэтому, что совершенно логично для нашего мерзкого мира, с ее собственным браком и семьей у Геры был полный швах. Сапожник без сапог, журналист безграмотен, Розя Сябитова одинока.
"Гера Людовизи". Скульптурный портрет Антонии Младшей (матери императора Клавдия) в образе богини Юноны. 1 в. до н.э.
Муж ее, верховный бог древних греков Зевс (работавший в Риме под псевдонимом "Юпитер") любил женщин также сильно, как Сильвио Берлускони или Дональд Трамп.
Изображать его при этом принято как приятного мужчину в самом расцвете сил в модном имидже ламберсексуала.
Энгр. Юпитер и Фетида (фрагмент). 1811
Юпитер. Древнеримская камея, 1-2 в. н.э.
Однако, быть может, это все -- хорошая работа олимпийских пиарщиков и фотошоперов?
И на самом деле Зевс был похож на Берлускони и Трампа еще и внешностью?
Это бы объяснило, почему Зевс практически никогда не соблазнял женщин в человеческом облике, превращаясь для энтого дела в кого попало:
а) змею;
б) быка;
в) облако;
г) орла;
д) лебедя;
е) муравья;
ж) Дэдпула;
з) голубя;
и) жеребца;
й) Джонни Дэппа без грима;
к) женщину (вот извращенец!)
л) золотой дождь (реально извращенец)
и так далее...
Марко Либери. Юпитер и Мнемозина. 2-я пол. 17 века
Может быть, на самом деле Зевс выглядел совершенно иначе?
Мы-то, благодаря журналистам, знаем, как на самом деле выглядят главы государств -- причем даже сейчас, в век ЗОЖ и ботокса. Они лоснятся и совершенно без кубиков пресса!
А в те древние века этих достижений цивилизации (ни ботокса, ни папарацци) не было, так что можно было внушать электорату по поводу внешности випов все что угодно...
Неизвестный фламандский художник. Пьяный Силен. 17 век
(Силен приходится внуком Зевсу. Вдруг тут фамильное сходство?)
В общем, как бы Зевс на самом деле ни выглядел, донжуанский список у него был длиннее, чем у А.С. Пушкина.
И его жену Геру это безумно раздражало.
Несчастная! Нет, чтобы понять, какая это великая честь -- быть замужем за самым главным, молча терпеть и тратить деньги на пластику и бриллианты! -- скажут одни.
Им, наверно, неведомо, что некоторым терпеть не позволяет темперамент (в отличие от гордости, темперамент штука врожденная, и самогипнозом победить его не удается даже самым домостроевским по прошивке мозгов женщинам).
Развестись Гера тоже не могла, кто б ее, тогда, разведенку, пригласил в ток-шоу в качестве эксперта по семейной жизни? Реноме богини брака требовалось поддерживать.
Поэтому она молча терпела и бесилась.
Джеймс Бэрри. Юпитер и Юнона на горе Ида, 1790 (фрагмент)
Знакомая по женскому форуму под ником Парвати, жившая на Гоа, обещала дать контакты знакомого инструктора по йоге (ну, чтобы научиться выдыхать), но потом куда-то пропала из чата.
Раздражение Гера обычно срывала на любовницах мужа (как будто у них кто спрашивал, хотят ли они быть его любовницами). Как объясняет нам Болен Шинода в своей немного юнгианской книге "Богини в каждой женщине" про архетипы и психотипы (рекомендую), это все потому что она страдала "синдромом Геры" -- сильнейшим желанием оставаться именно женой. Желанием таким сильным, каким у многих других женщин бывает навязчивое желание стать матерью.
А. Карраччи. Юпитер и Юнона, 16 век.
Так что с самим Зевсом Гера обычно не спорила.
А еще дело было в том, что она была его уже третьей женой, а у третьих жен своя, особенная психология.
Про то, что происходит в голове у первых, см. фильм "Клуб первых жен" - Голди Хоун, Бетт Мидлер и Дайана Китон; с Иваной Трамп в камео о том, как надо обдирать мужей при разводе.
Вторые -- это молодые красотки, гордые своею победой и думающие, что что-то зависело от их индивидуальности, а не от тараканов в голове мужа.
(Робски! Робски! -- вот мне подсказывают из зала. Простите, настолько древней историей я не занимаюсь).
Третьи жены, бывает, более наблюдательны, и в итоге именно они оказываются вдовами.
В общем, Гера к своему супругу обычно со скандалами не лезла. Учитывая, что свою первую жену Метиду он проглотил заживо. А со второй, Фемидой, еще хуже обошелся -- отправил ее пожизненно в суд работать.
Так и стоит она до сих пор, над входом в Верховный суд РФ в Москве на Поварской, мёрзнет, бедная.
Уж лучше б убил, честное слово!
Что характерно, богиня Правосудия в Москве -- без повязки на глазах (символа беспристрастности) и меча (символа кары), но внезапно с неположенным ей по уставу щитом (символом защиты). Товарищ заказчик статуи, что это за проговорочки по Фрейду у вас?
Помимо супружеских измен Зевс отличался высокомерием, капризами, немотивированно ругался матом, рыгал за общим столом, не разлогинивался из чужих аккаунтов на компьютерах в офисе и вслух читал чужую переписку. В общем, достал он всех коллег, прочих олимпийских богов.
Тут Гера, почувствовав, что у нее наконец есть, на кого опереться, решила, что пора отомстить.
Ей помогали братья и сестры Зевса -- Посейдон, Аид и Деметра (как-то им изнасилованная), общие дети Геры и Зевса -- Арес и Гефест, а также Персефона (дочь Деметры от того изнасилования), Гермес (сын Зевса от другой женщины), Аполлон и Артемида (от второй любовницы), Дионис (вообще от третьей бабы), Афина (от первой жены), а также Афродита (непорочно зачатая от отрезанных гениталий его дедушки -- да, они там интересными способами размножаться умели, не то что мы, скучные). Представляете, насколько он их достал, если дети его любовниц решили помочь своей как бы мачехе?
Боги внезапно окружили спящего Зевса и «оковали» сыромятными ремнями сотней узлов так, что он не мог пошевелиться.
Колумбано Бордало Пинейро. Совет богов. 1904
(заметьте, Зевс тут не похож на фитнес-тренера, а мерзкий старикашка -- автор мыслил как я!)
Связанный Зевс ругался, бился в путах, как хомячок в наволочке, звал на помощь.
Сделать он ничего не мог, а прочие боги стояли вокруг и ржали.
Зевс наверняка очень испугался, в том числе, и того, что сейчас с ним сделают что-нибудь неприятное. Потому что как происходили государственные перевороты на Олимпе раньше? Своему отцу Крону Зевс лично сделал вертикальную гастропластику; поколением раньше Крон, в свою очередь, собирался сделать своему отцу Урану вазэктомию, но рука дрогнула, и тот вообще лишился гениталий.
Зевс дрожал в ужасе -- какой план у восставших?!
Юнона Соспита (Спасительница). Этрусский рельеф, 400-500 гг. до н.э.
(Визуальный прототип образа Харли Квинн из вселенной DS Comics, зуб даю).
Гера торжествовала.
Но не долго.
Подвела ее демократия.
Как происходили перевороты в предыдущих случаях? Постоянные читатели рубрики знают: жена Крона Рея выбрала одного конкретного исполнителя -- своего сына Зевса, и науськала на мужа Крона; Зевс власть и унаследовал. Поколением раньше то же самое: жена Урана Гея выбрала одного конкретного исполнителя -- своего сына Крона, и науськала его на своего мужа Урана.
В данном случае же собрался целый колхоз: в операции приняли участие 11 олимпийцев из 12 (бойкотировала сестра Гестия; по непонятным причинам Зевс ее не изнасиловал, и она обиды на него не держала).
Они начали обсуждать, кто же будет преемником верховного бога, спорить. Они б еще выборы устроили, ну честное слово, как дети...
Абрахам Янсенс. Гора Олимп, ок. 1615
Пока они разводили этот базар, подружка Зевса нереида Фетида (будущая мать Ахилла), желая предотвратить междоусобицу, бросилась в рюмочную на Маяковской, нашла там Бриарея, одного из сторуких гекатонхейров, этих милых грузчиков из романа братьев Стругацких, и тайно притащила его на Олимп. Поскольку он был сторуким, то быстро-быстро развязал все узлы.
Корреджо. Наказание Юноны. Ок. 1519
Аркангело Мильярини. Атамант, преследуемый фуриями. 1801
-- Ну что, довольна? -- спросила Гера Нефелу.
Гаэтано Гандольфи. Атамас убивает сына Ио. 1801
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