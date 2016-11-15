Скармливание себя 15.11 15:15 1540 evo-lutio Давайте обсудим типичную схему слияния.



Слияние - это замена собственной самооценки и локуса чужими, передача своей воли другому человеку.



То, что называется "скармливанием себя".



Последнее письмо неплохо этот процесс иллюстрирует. Но я выделю главные этапы, чтобы каждый скармливающий себя (не человеку, а его фигуре в своем поле!) мог применить эту схему к себе.



Некоторые думают, что влюбляются и поэтому сливают себя. На самом деле чаще происходит наоборот: сливают себя, поэтому влюбляются. Слияние свое опознают как любовь. В общем это и есть любовь, правда деструктивная, дисбаланс. Здоровая, взаимная любовь выглядит иначе.



Схемы слияния бывают разными.



Я расскажу об одной. Она начинается с захвата, поэтому особенно хорошо действует на рапунцелей, неприступных, голодных по любовным эмоциям, девушек в короне.



1 этап. Взлом



Классический захват начинается со взлома границ с утилизацией. Все почти истории Ромы начинаются с захвата с утилизацией, в погребе винном, в здании прокуратуры и т.д. Дима, кто помнит, подошел к Нине, упал на колени, взял за руку, назвал ее своим ангелом и просил ее спасти его. Печорин в сериале сразу обнял Рапунцель и сказал, что она опасна как кобра. Со стороны и в пересказе захват выглядит нередко как хамство (это оно и есть, быстрое сокращение дистанции) или дешевый трюк, но на жертву действует оглушающе и ослепляюще вкупе с последующими шарами.



В последнем письме роль захвата выполняло то, что парень сразу стал называть автора женой. Скорее всего ее удивило это в первый момент, однако она не отрефлексировала, что ей влезают в границы, она приняла это за порыв страсти. Настоящий захват так и работает. Вы понять не можете, к вам сейчас сверху зашли или наоборот очень снизу.



Важно понимать, что захватчик чаще всего действует инстинктивно, он не манипулятор. У него есть некий положительный опыт захватов скорее всего, но он не продумывает это. Он знает, например, что любые комплименты девушка в короне примет снисходительно, а если ей чуть вскрыть границы перед этим, шары она будет с аппетитом глотать и улыбаться. Жертва нравится захватчику, поэтому он совершает прыжок. Ничего плохого в его поступке нет. Это просто дерзкая попытка сблизиться быстро и эффективно.



А вот жертва имеет такие плохие границы, что тут же оказывается очарована этим плохим мальчиком (девочкой). Типичный печоринский подход (КСЖ тоже так любят). Белоснежка в сериале почти так же напала на Онегина на пляже. Отмороженные в башнях могут почувствовать влечение от атаки. А вам следует помнить, что любой взлом ваших границ - плохо, даже если взломщик кажется вам очаровательным (нередко это результат взлома, такое вот очарование внезапное).



Ну и лапша, которая вам наматывается на уши, пока вы в диссонансе и соображаете, возмутиться или обрадоваться, почти обязательный элемент. Ты такая красивая, опасная, такая недоступная, чистая, блабла, мне так повезло, что я сейчас прижимаю тебя к сердцу, и т.д. Даже шары из дешевой мишуры работают после взлома, потому что жертва растеряна и соображает плохо.



Ключ: если человек внезапно и резво сокращает дистанцию, насторожитесь. Этот человек инстинктивно стремится к контролю над вами.



Еще ключ: не давайте лить вам в уши сироп. Ваша самооценка очень плохая, если вам это приятно. Нормальной самооценке становится липко уже на второй фразе.



2 этап. Позиция сверху



После захвата жертва ждет дальнейшего сближения и на этом этапе хочет оценить, что ей собственно предлагают, насколько ей это подходит. Она сделала фигуру захватчика значимой, но пока не главной в своем поле, готова оценивать ее.



Но захватчик не хочет, чтобы его оценивала критически малозначимая фигура и поэтому быстро залезает наверх. Это опять не рассудочные действия чаще всего, а инстинктивные. Не хочется критики, претензий, условий, поэтому человек захватывает власть. Власть удобна, а когда получаете от человека вы мало, власть вам нужна, чтобы не отдавать ему слишком много.



Если вы приходите на собеседование, вы можете занять позицию снизу, а можете сверху (вряд ли второе понравится работодателю). Чтобы занять позицию сверху, вы можете начать расспрашивать эйчара об условиях так, как будто это вы выбираете, а не вас, и выбираете вы из двадцати предложений. Вы можете вздыхать, показывая, что зп маловата, столовая далеко, рабочее место так себе, перспективы не очень. Неопытный эйчар может даже подумать, что вы более крутой специалист, чем это следует из вашего резюме.



Здесь то же самое. "Все девушки продажны, но ты вроде бы не такая", "я устал от отношений, но вот с тобой чувствую что-то новое", "я ни к кому бы не поехал, но вот к тебе да", "не думай, что я не хочу тебя видеть, я хочу" и т.д. это все из последнего письма, как вы помните. Человек строит общение так, что он приз, а ей повезло, она - избранная, она выиграла этот приз. Он ее поздравляет, и она чувствует гордость.



Некоторые думают, что надо иметь очень низкую самооценку, чтобы повестись на такое. Несформированную, это да. Но изначально самооценка жертвы может быть завышенной, она становится низкой в результате того, что девушка позволяет оценивать себя сверху. Почему она это позволяет? А ей ставят хорошие оценки. Ее сравнивают с другими в ее пользу и ей приятно быть лучшей в классе. Не может отказаться от сладкого.



Это то самое "кормление самооценки сверху", для которого значимость фигуры захватчика должна быть уже приличной, а дальше она быстро растет, поскольку жертва ради хороших оценок все больше признает ее авторитет, ее право на оценки себя.



Ключ: Если человек оказывает вам честь, общаясь с вами, не общайтесь, особенно если ОЗ примерно равные. Это путь в дисбаланс.



И еще ключ: Не давайте никому себя оценивать. "Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца". Сами себя оценивайте, не отдавайте это право, только временно делегируйте руководителям на работе и преподавателям предметов, которым учитесь, но осознавайте пространство, в котором это право оценки действует.



3 этап. Раскачка



После того, как позиция сверху захвачена, сама собой начинается раскачка жертвы, от которой она становится все более зависимой и покорной.



Раскачка это "то да, то нет" если коротко. То ближе, то дальше.



Человек все время меняет решения (он это делает, потому что его мотивация слабая), то он в отношениях, то он не в отношениях, то он хочет приехать, то он не может приехать, то он приглашает отдыхать, то не приглашает.



Почему жертва влюбляется от раскачки вместо того, чтобы обидеться и отморозиться?



Она не видит в этом его личного умысла. Ей кажется, что качают его обстоятельства. Извне. То он заболел, то он работает, то она вовремя не сказала ответ, то девушки его осаждают, то прошлый печальный опыт мучает, то еще какие-то преграды вдруг появились.



В это время она уже настолько зависима, что готова рационализировать все. И зависимость ее от этого растет.



Контроль в руках ее любимого, он управляет ситуацией, она все время разогрета, изнывает, волнуется и ждет. Ее внимание постоянно направлено в сторону его фигуры и она растет. Но жертва не видит, что контроль в его руках, ей кажется, что оба они - жертвы обстоятельств и скоро они эти обстоятельства преодолеют.



Чем ниже становится жертва, чем больше она признает власть чужой фигуры над собой, тем больше растет ее зависимость и покорность.



Ключ: Если вас качает сильно в отношениях, сделайте все, чтобы выйти из зоны качки и обрести контроль над ситуацией. Не давайте себя качать ни обстоятельствам, ни человеку.



И еще: Если человек имеет намного больше контроля над вашей общей ситуацией, вы - в его подчинении, от вашего подчинения дисбаланс и ваш минус будут расти. Выходите из ситуации, если не можете разделить контроль.



Друзья, проиллюстрируйте эту схему своими примерами или примерами из историй в блоге. Только из внутреннего локуса, пожалуйста. Не стоит искать злодеев вокруг жертвы слияния, когда главные злодеи - ее безволие и инертность. Обсудить в блоге автора