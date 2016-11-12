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Российской оппозиции стоит поучиться у Венесуэлы
Российской оппозиции стоит поучиться у Венесуэлы 12.11 13:33 число просмотров 2012
varlamov
 
 

Это у нас не оппозиция, а какая-то импотенция. Выборы просрали, договориться не могут, все разговоры только что о моретом, кто больший мурзилка. Путин на их фоне выглядит богатырём в сияющих доспехах, снисходительно смотрящим, кто там копошится под ногами. А вот в Венесуэле, моей любимой несчастной Венесуэле всё гораздо интереснее! Здесь оппозиция смогла!

Смогла объединиться. И сейчас оппозиция в Венесуэле свалит этого мудака Мадуро. Это выглядит невероятно, но... нет ничего невозможного, если захотеть.

И вопрос "Если не Мадуро, то кто?" в Венесуэле, моей любимой и несчастной, сейчас не стоит. 

После того, как избирательный совет (аналог ЦИК, подконтрольный президенту) отложил на неопределённый срок референдум об отставке Мадуро, Национальная ассамблея Венесуэлы (парламент, большинство в котором составляет оппозиция) объявила действия Мадуро "госпереворотом".

Парламент провёл экстренную сессию, по итогам которой принял специальное заявление. В нём говорится в том числе о намерении начать процедуру импичмента Мадуро и заявить о действиях президента в Международный уголовный суд. Более того, депутаты призвали армию Венесуэлы не подчиняться главе государства.

Сейчас оппозиция в парламенте обладает квалифицированным большинством. Она имеет право выносить вотум недоверия вице-президенту, отправлять в отставку генпрокурора и членов Верховного суда, а также принимать поправки к Конституции.

Напрямую объявить импичмент президенту она пока не может, но в случае окончательного провала идеи с референдумом об отстранении Мадуро депутаты (в теории) могут принять поправку к Конституции, которая наделит их таким правом.

Естественно, Мадуро наложит вето на этот закон, но со второго раза парламентарии могут его преодолеть, принять нужную им поправку и уже напрямую отправить президента в отставку.

Кстати, 25 октября Национальная ассамблея уже проголосовала за начало процедуры импичмента Мадуро, но пока не очень понятно, как именно депутаты намерены её провести. Пока парламент ограничился тем, что вызвал Мадуро на своё заседание 1 ноября.

Как видите, за последний год парламент Венесуэлы стал реальной независимой силой, которая поставила под угрозу политическую монополию не только лично Мадуро, но и социалистов вообще.



Как это произошло?

Вы удивитесь, но оппозиция просто выиграла выборы. Да, такое бывает. Даже в стране, где с 1999 года действует авторитарный режим с жёстким подавлением любого инакомыслия.

6 декабря 2015 года коалиция "Круглый стол демократического единства", в которую входит десяток партий разного толка и парочка независимых депутатов, победила на выборах в парламент Венесуэлы, получив 66,46% голосов и 109 депутатских кресел. Причём оппозиция победила сразу в 17 из 23 штатов страны, в том числе в Баринасе, родном штате Уго Чавеса.

Единой социалистической партии Венесуэлы и её союзникам по блоку "Большой патриотический полюс Симона Боливара" досталось всего 55 мандатов (33,54% голосов).

Главной оппозиционной силой в стране считается партия "За справедливость" (Primero Justicia — дословно "Справедливость — прежде всего") во главе с губернатором штата Миранда Энрике Каприлесом Радонски.

Это самый крупный оппозиционный политик Венесуэлы. Он дважды принимал участие в президентских выборах. В 2012 году он проиграл Уго Чавесу, но набрал более 44% голосов, а после смерти Чавеса он противостоял уже Мадуро, уступив тому совсем немного, 0,9%.

Кстати, Каприлес Радонски в президентской гонке был кандидатом не от своей партии, а именно от объединённой оппозиции.

Как я уже рассказывал, популярность Уго Чавеса основывалась не только на пропаганде, но и на реальном перераспределении нефтегазовых доходов в пользу венесуэльской бедноты. В рамках построения "социализма XXI" века появлялись школы и больницы в бедных кварталах, строилось социальное жильё, открывались те самые магазины с субсидируемыми продуктами.

Народ привык считать Чавеса благодетелем, примерно как россияне вне Москвы и Питера считают благодетелем Путина: ведь он прекратил лихие 90-е, вернул стабильность, принёс мир в Чечню, вернул Крым. С точки зрения простого россиянина если какой-то представитель власти и виноват в его проблемах, то это местный чиновник, самое большее — мэр или губернатор. Но никак не президент. Люди не привыкли ассоциировать ставленников "Единой России" с Путиным.



И в Венесуэле было так же. Но так вышло, что смерть Чавеса совпала по времени с падением цен на нефть. "Социализм XXI века" стал непозволительной роскошью для страны, а перейти от половинчатого капитализма к полноценному она уже не успевала (да и социалисты у власти не захотели). 

В итоге кризис ударил по тем самым слоям населения, которые были облагодетельствованы Чавесом. Неудивительно, что объектом ненависти стал Мадуро, а социалисты начали стремительно терять популярность. 

Если опять проводить параллели с Россией, можно вспомнить 2008-2009 годы, когда простой россиянин связывал увольнения и урезания зарплат не с международным финансовым кризисом, а с правлением Медведева. Ну а сейчас в обнищании населения виноват лично Обама.

В Венесуэле всё это до последнего времени тоже прокатывало, пока народ не начал голодать, а города не захлестнула волна убийств и грабежей. Тут даже самые верные сторонники Мадуро (естественно, добровольные, а не те, которые получают какие-то привилегии от партии) что-то заподозрили.

Надо сказать, что во время парламентских выборов оппозиция не проталкивала идею отстранения Мадуро, а делала ставку на срочное улучшение экономического положения граждан и снижение уровня преступности. То есть это именно то, чего хочет народ и чего в своё время добивался Чавес (хоть в итоге и получилось наоборот).

Предыдущая большая демократическая коалиция в Венесуэле распалась после того, как в 2004 им не удалось отправить в отставку Уго Чавеса в результате референдума.

"Круглый стол демократического единства" (MUD) был создан в 2008-м, причём в него вошли партии самого разного толка, от левых до консерваторов. 

Наряду с Каприлесом самой заметной фигурой венесуэльской оппозиции стал Леопольдо Лопес, который вёл политическую борьбу против социалистов с 2000 года и даже косвенно поучаствовал в попытке свержения Чавеса в 2002-м. В отличие от своих союзников, он выступал за бойкот выборов и свержение действующей власти путём массовых акций протеста. В 2014 году Лопес был лидером народных протестов в Каракасе, однако власти обвинили его в терроризме и отправили в тюрьму почти на 14 лет.

Возможно, фактор ареста Лопеса и преследование других оппозиционеров помогли остальным сплотиться. Удивительно, но на выборы 2015 года "Круглый стол" 127 кандидатов выдвинул консенсусом. То есть политики самых разных взглядов сумели ДОГОВОРИТЬСЯ между собой и определить самых сильных кандидатов. Остальных претендентов на депутатское кресло (ещё 40 человек) выбрали в ходе общих праймериз.

У нас даже на выборы в Думу не смогли выдвинуть единый список и получить хоть одно место. Позорище, конечно. Но хоть у кого-то получилось. Будем следить за Венесуэлой.
 
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