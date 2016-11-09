ТОП-10. С помощью произведений изобразительного искусства изучаем в традиционной рубрике "омерзительное искусствоведение", как знаменитые женщины из легенд, мифов и истории мстили своим супругам и возлюбленным за измену. Способы мщения -- самые разнообразные, кроме убийств указанных мужей (об этом см. первые выпуски по тэгу).





Тема заказана старинной френдессой (кстати, надо ж наконец встретиться и напиться).





10. КЛАССИКА ОТ БОГИНИ ГЕИ



Не подумайте, этот вариант мщения за измену занимает нижнюю позицию в нашем рейтинге совершенно не из-за своей низкой эффективности.

Отнюдь!

Именно он решает проблему измен радикально и навсегда.

Просто -- он чересчур предсказуем. И последнее место -- только поэтому.



Итак, на мотив песенки Буратино:



Кто страшной сказкой входит в дом?

В кошмарах каждому знаком?

Скажите, как ее зовут?



КА!

СТРА!

ЦИ!

Я!

Кастрация бога Урана. Французская миниатюра, ок. 1501.

(параллельно Уран ест младенца -- это художник перепутал его с сыном Кроном, см. в одном из предыдущих выпусков)







Жила была в Древней Греции богиня земли Гея, крещеная так в честь географии и геолокации.

Мужем её был бог неба по имени Уран, в честь которого названы полоний и плутоний.



В какой-то момент Гея проснулась утром, решила выпить кофе, поняла, что он оставил её без молока для кофе. И тут её внезапно осенило, что она не хочет больше с этим мужем жить.

Нет, вернее жить -- ещё туда-сюда. А вот сексом заниматься она с ним решительно не хочет.



У женщин вообще бывают такие внезапные прозрения.

И они никак не связаны с ПМС!

А если вы осмелитесь подобное предположить, у них могут случиться прозрения ещё серьёзней!



Гея. Узор на коптском текстиле (Египет), 4 в. н.э.







И она решила, что мужа надо кастрировать.



По официальной версии (Гесиод и так далее) -- потому что Уран был так плодовит, что бедная Гея устала от него рожать. У них было 20-30 общих детей, включая сторуких гекатонхейров, этих милых грузчиков из романа братьев Стругацких.

Впрочем, версия эта не кажется правдоподобной, учитывая, существование простинора, мерсилона, патентекс овала, а также того, сколько эта Гея родила детей от других богов -- Эфира, Понта, Тартара, и даже собственных внуков-правнуков Гефеста и Посейдона. Так что наверняка -- за измену на самом деле. Детей-то от других женщин у Урана тоже было немало.



Вы спросите, почему это Гее от других мужиков, значит, рожать было можно, а Урану крутить романы с другими женщинами -- нельзя?

Потому что.

Вопрос закрыт.



Гравюра с Полидоро да Караваджо. Кастрация Урана. 17 век







Кастрировать мужа умная Гея решила не сама, а с помощью стороннего исполнителя. С одной стороны, это конечно лишает месть большей части удовольствия (нет, я только понаслышке знаю). С другой -- весьма мудро, Уран же был верховный бог, мог бы и прибить.

Да и обычные мужчины почему-то странно нервные в подобной ситуации...



И Гея занялась подстрекательством сына Крона, который тоже хотел стать верховным богом. Он напал на спящего отца и лишил его мужского достоинства. По конституции Древней Греции после этого Уран автоматически лишался полномочий главного (странный параграф, у нас некоторые и без мозгов главными остаются, а тут мозги-то на месте остались, даже, возможно, стали более непредвзятыми).



Кастрация Урана. Французская миниатюра 15 века







Кстати, великий фольклорист Дж.Дж. Фрейзер, реконструируя ветхозаветные мифы, предполагает, что история про Ноя и сына его Хама, который "открыл наготу отца своего" и смеялся над ней, за что был проклят, в дописьменную эпоху представлял собой примерно такую же историю -- мол, Хам не просто смеялся над отцом, но и кое-что посерьёзней ради захвата главенства в роде. Но у него не вышло, и поэтому его имя стало нарицательным для хамов. Однако иудеи решили записать эту историю лишь в цензурированном виде: и так в Библии куча всего фривольного.



Джованни Беллини. Пьяный Ной с сыновьями. Ок. 1515







Крон подкрался к отцу и кастрировал его то ли серпом, то ли косой (его атрибут как Бога Времени, у Смерти коса оттуда же взялась).

Детородная мощь Урана была так велика, что из капель крови его, упавших в морскую пену, появилась на свет богиня Афродита.



А у Геи дальше все было хорошо. Рожала потом от кого хотела.



Мораль: собираясь нанести своему мужу физическое увечье -- мысли стратегически! позаботься о своей безопасности, алиби и страховке.



Современный художник с русскими инициалами БД (отзовись!). Фантазия на тему Боттичелли.







9. НЕДАЛЬНОВИДНОСТЬ ОТ НИМФЫ КСЕНИИ



Пастушок Дафнис (не тот, который любил Хлою, а другой) был сыном бога Гермеса. Он бродил по лугам Сицилии, играл на свирели и любил девушек.

В конце-концов ему надоело секс-онли, и он вступил в серьёзные отношения с нимфой по имени Ксения (или с каким-то другим именем, вариантов много).



В. Борисов-Мусатов. Дафнис и Хлоя. 1901

(нашего Дафниса мало рисовали, так что пусть будет этот, они ведь оба пастушки).







Нимфа, пусть и полубогиня, имела привычку, свойственную всем назойливым женщинам -- ревновала, когда её мужчина проявлял внимание к другим нимфам, нимфеткам, лолиткам, милфам и т.п.

Ксения заставила Дафниса поклясться, что он никогда не будет ей изменять.

Наверно, это была очень юная и наивная нимфа.

Никогда не будет, иначе она его накажет.



Бог Пан учит своего единокровного брата Дафниса играть на свирели, копия с древнегреческого оригинала 3 в. до н.э.







Дафнис первое время очень старался, хотя девушки вешались на него гроздьями.

Он тоже верил в Любовь.

У него еще никогда не бывало ни хламидий, ни ипотеки.



Андреа Риччо. Дафнис, играющий на свирели. 1520-е

(вид спереди тут)







Но однажды он поехал на дачу к друзьям под Дмитров и там очень напился.

Ночью на него напала девушка.

О внешней привлекательности девушки можно судить по тому, что в мифе она носит говорящее имя "Химера".

Химера напала на пьяного Дафниса и воспользовавшись его состоянием, переспала с ним на продавленном старом диване под пенье соловьев.



Нимфа Ксения узнала об измене. Как? Возможно, юный Дафнис повинился перед ней (внимание! молодые люди, никогда так не делайте! не надо заставлять свою девушку нервничать. Единственный вариант, и то -- весьма сомнительный: "Дорогая! меня пыталась соблазнять одна женщина. Но она такая страшная, ведь по сравнению с тобой все страшные, что я оттолкнул её и глумливо захохотал, тыча в неё пальцем!).



А. Беклин. Дафнис и нимфа. 19 век







Узнав об измене, Ксения очень расстроилась и сказала:

-- Я же предупреждала, что отомщу? Предупреждала!



И она лишила Дафниса зрения (то ли колдовством, то ли холодным оружием).

Возникает резонный вопрос -- почему она не воспользовалась вариантом прапрабабушки Геи? Разве отсутствие глаз помешает мужчине изменять?

Но дело в том, что накануне Ксения прослушала серию тренингов по НЛП и определила, что её молодой человек является визуалом.



Ж.Э. Булан. Дафнис и нимфа. 19 век







И действительно -- потеряв зрение, Дафнис утратил вкус к жизни. Некоторое время он бомжевал по лужайкам Сицилии, пытался утешаться музыкой, пением и прослушиванием аудиокниг. Но потом окончательно впал в депрессию и бросился со скалы в море.



Мораль: если вокруг вас нарезают круги некрасивые девушки со слишком ярко накрашенными губами и неразумным декольте, закусывайте, пожалуйста, горячими, жирными закусками. Пообильней.



М. Ридье. Могила Дафниса. 1897







8. СПОНТАННОСТЬ ОТ КОРОЛЕВЫ ХУАНЫ



Королева Хуана, она же Жанна Фердинандовна Кастильская, была очень завидной невестой, ведь её родители Фердинанд и Изабелла Католические были теми самыми везунчиками, для которых Колумб открыл Америку, полную золота, изумрудов, помидоров, табака, сифилиса и других полезных для роста ВВП наименований.



Приданое за дочерьми они давали симпатичное. Недаром на сестре Хуаны -- Екатерине Арагонской женился жадный хват Генрих VIII Тюдор.

Екатерине, напомним, повезло -- Генрих решил избавиться от неё еще до открытия того неожиданного факта, что лучший способ избавиться от жены -- это топор. Поэтому ради Екатерины он поднапрягся, и перетащил всю Англию из католичества в протестантизм. Ради следующих жён от уже так не надрывался.



Хуан де Фландес. Портреты инфант Хуаны (?) и Екатерины (?) до замужества. Конец 15 века.







Но кейс с Екатериной Арагонской и Генрихом VIII свидетельствует, что Фердинанд и Изабелла Католические, женихов -- в отличие от открывателей Америки и конкистадоров, подбирали не с помощью опытных хедхантеров (гуглить "Алена Владимирская"), а руководствуясь "внутренним чутьём". И дико мазали.



С мужем для Хуаны они тоже не угадали. Впрочем, по параметру родовитости он очень подходил -- был единственным сыном и наследником императора Священной Римской Империи (это такая страна, возродить которую пытался Гитлер, собрав пол-Европы под свое крыло, поэтому и "Третий рейх". Первым рейхом была как раз вот эта империя).



Звали жениха Филипп, а прозвище у него было "Красивый", что вызывает недоумение у всех, разглядывающих его портреты.

Наверно брал харизмой.

И прессом накаченным.



Хуан де Фландес. Портрет Филиппа Красивого. 1500







Хуана покинула Испанию и поехала к будущему мужу в Нидерланды, которые тоже принадлежали Империи (см. "Голландская операция").

Жених её на причале не встретил, почти месяц мариновал и т.п. Но наконец они повенчались.



Она отчаянно, безумно влюбилась в своего мужа.

Он же вёл себя по-свински, пренебрегал ею, не приходил ужинать, пил-гулял.



Однажды Хуана узнала, что у Филиппа есть любовница. Она спустилась с антресолей, где её держали без развлечений и ужинов, явилась на пьянку, куда её не позвали, и увидела эту роскошную фламандскую женщину с великолепными волосами, составлявшими львиную долю красоты этой любовницы.

Хуана набросилась на неё с ножницами и обкорнала волосы.



Бартоломе ван Эйк. Мария Магдалина. 1440-е.







Это был единственный раз, когда ей удалось посопротивляться поведению мужа.

Филипп за это жену чуть ли не избил. А она ведь была принцесса!

Запер её, стал обращаться ещё хуже. Пришлось даже вмешаться испанскому послу.



Хуана при этом продолжала Филиппа обожать -- она сломалась.

Классический абьюз (читать: Ланди Банкрофт - "Зачем он это делает", Сьюзен Форвард - "Мужчины, которые ненавидят женщин, и женщины, которые их любят").



И рожала, и рожала -- шесть выживших детей.



Антони Бойс. Филипп Красивый. 16 век

Аффлигемский мастер. Хуана Кастильская. 1500







Весь этот ужасный брак очень четко показан в биографическом фильме "Безумие любви" (2001).



А потом Филипп умер, совсем молодым.

В чём, вы спросите, месть? В отрезанных волосах? нет. История про месть только начинается.



Карл фон Штейбен. Хуана у тела мужа, 19 век







Сама Хуана, кстати, и не расценивала это как месть, она не думала про мщение.

Впрочем, она вообще после смерти особо не думала -- потому что сошла с ума (и заработала прозвище "Безумная").



Тело Филиппа (который по жене стал королем Кастилии, т.к. её мама Изабелла к этому времени скончалась) по идее надо было похоронить в усыпальнице испанских королей в Гранаде. А умер он далеко от этого южного, прекрасного города. И пока процессия во главе с Хуаной везла туда тело, она начала вести себя неадекватно.

На каждой ночёвке открывала гроб, проверяла -- на месте ли Филипп, лобызала и мацала.

Дико ревновала ко всем женщинам, приближавшимся к гробу. Не разрешала даже останавливаться на ночлег в женских монастырях -- боялась, что монашки соберутся в стаю, и вдохновлённые своим количеством, как зомби набросятся на неё с придворными, откроют гроб Филиппа, и сделают с ним что-то неприличное, о чём, как известно, они в своих монастырях круглые сутки только и мечтают.



Габриэль Маурета и Арасиль. Королева донья Хуана Безумная. Ок. 1858







Ситуация осложнялась тем, что ради того, чтобы побыть побольше с трупом любимого мужа, Хуана отказывалась пользоваться Яндекс.Навигатором.

И кортеж кружил по просёлочным дорогам всей Испании, чётко не попадая на ту, которая вела в необходимую Гранаду.

Придворные взирали на это в ужасе.

Филиппу с того света было очень неуютно и сильно хотелось в гробницу, и чтобы заупокойную над ним прочитали.



Франсиско Прадилья. Хуана Безумная. 1877







Но Хуана не унималась. Теперь Филипп был окончательно её, никуда не мог деться, никак не мог сопротивляться. Она оторвалась по полной.

Не хочется думать, что она делала, вскрывая еженощно гроб.



Наконец офигевшие придворные дозвонились до её папы короля Фердинанда Арагонского, который с новой молоденькой женой поехал в Сицилию навестить могилу пастушка Дафниса и поэтому был в роуминге недоступен.

Папа одолжил личный самолёт у Берлускони, быстро примчался в Испанию, локализовал бомжевание дочери с гробом.

Филиппа наконец похоронили (на том свете он выдохнул спокойно), а Хуану добрый папа посадил в дурдом, элитный (на 1 персону), где она прожила еще почти пятьдесят лет, пока папа заместо неё управлял её королевством. А когда папа умер, управлять королевством стал её сын император Карл V, который тоже не подумал маму выпустить или направить к ней более квалифицированных врачей.



Мораль: как бы вы к свое жене не относились, всё равно, по законам Российской Федерации именно она является вашим ближайшим родственником и распорядителем оставшегося после вас имущества и вашего мёртвого тела. Именно она будет распродавать (или выкидывать) ваши рыболовные снасти, коллекцию раритетных автомобилей и садо-мазо арсенал. А также -- ставить на вашей могилой памятник с гравировкой в дурном вкусе.



Филипп и Хуана. Рельеф в королевской капелле в Гранаде. 16 век (?)







7. НЕБОЛЬШОЙ ПЕРЕГИБ ОТ ВОЛШЕБНИЦЫ МЕДЕИ



Колхидская (грузинская) царевна Медея обладала волшебным даром, большим носом и решительным характером.

Психопатические задатки осторожный человек заметил бы в ней сразу.

Когда греческий царевич Ясон приехал к ней в страну, Медея влюбилась в него и помогла ограбить своего родного отца -- украсть Золотое Руно. Отец бросился в погоню за кораблем "Арго", на котором плыли Ясон, Медея и руно.



Почти догнал.

Но Медея (очень гордившаяся своей предусмотрительностью) захватила с собой младшего брата Апсирта. Убила его, расчленила прямо на палубе китобойным тесаком и начала выбрасывать куски тела брата за борт.

Отец, естественно, стал притормаживать и подбирать куски тела сына.



Лодовико Каррачи. Медея, убивающая брата Апсирта. 1584.







Как изящно выражается А. Ракитин с сайта murders.ru -- классический организованный несоциальный убийца, высокоорганизованный психопат.

(Вообще очень люблю читать этот сайт перед завтраком, становлюсь добрее. Особенно хороша история про австралийских убийц гомосексуалистов и канадских содержателей свиней. А его версию перевала Дятлова даже сам О. Кашин хвалил).



Итак, Ясон упомянутого А. Ракитина не читал, решил, что подобное поведение со стороны влюбленной в него девушки -- норм, брат же не его был, так что пофиг.

И женился на ней.



Ф. Сэндис. Медея. 1860-е







Она рожала мужу детей, потеряла талию, забывала брить ноги.

Ясон же очевидно относился к тому весьма распространённому типу мужей, для которых пункты 2 и 3 важнее пункта 1.



Он решил взять себе новую жену -- молоденькую, девственную, местную и с большим приданым.



Б. Торвальдсен. Ясон и Золотое руно. 1803







Что решила сделать Медея?



Первый шаг её вполне осмыслен и разумен. Не скажу, чтобы законен, но мои читательницы вполне его поймут.

Она взяла платье от Шанель, пропитала его самовоспламеняющейся смесью (глицерин + марганцовка; есть подозрение, что в античности просто называли волшебниками всех тех, кто сдал химию на пять). И отправила это платье в подарочной упаковке своей сопернице.



Эвелин де Морган. Медея. 19 век







Невеста получила платье и надела его.

Девочки, никогда не используйте подарки от бывших своих нынешних. Ну что за детский сад.

И неподписанные подарки тоже никогда не используйте. Вдруг это от бывшей вашего нынешнего!

Только здоровая паранойя убережет вас в эту эпоху свободно распространяющихся глицерина и марганцовки.



После того, как девушка надела платье, оно загорелось. Невеста сгорела заживо, заодно погиб и её отец, который хотел её пристроить за столь выгодного жениха.



Джордж Ромни. Портрет леди Гамильтон в образе Медеи. 1768







Любовь к поджигательству (а также мучение животных и писание в постель) -- один из признаков, выдающих психопатов (читать Джон Дуглас "Охотники за умами. ФБР против серийных убийц" и его же "Погружение во мрак". Прототип агента Крауфорда (Скотт Гленн/Лоуренс Фишборн) из франшизы про Ганнибала Лектора).



Посмотрев прямую трансляцию гибели соперницы, Медея стала думать, как бы сделать мужу еще больнее. И додумалась до варианта "назло тёще себе глаз выколю":



-- А! -- подумала она. -- У нас же с ним еще общие дети! Дай-ка я их зарежу, ему будет неприятно.



Аиме Моро. Медея и ее дети. 1876.







И не надо мне тут кивать на послеродовую депрессию, во-первых -- сроки уже не те, во-вторых дамочка -- явная психопатка, что следует из её предыдущих преступлений.



Альфонс Муха. Плакат к постановке "Медеи" с Сарой Бернар. 1898.

(у её ног -- убитые дети)







Она убила двоих детей, пафосно кинула их тела под ноги Ясону и эвакуровалась на небесной колеснице (по блату -- дедушка бог солнца Гелиос; покровительство родственников всегда помогает).



Шарль ван Лоо. Портрет мадмуазель Клерон в роли Медеи. 1760.







Сбежала в другую страну, вышла замуж за еще одного царя, родила ему сына. Там тоже все профукала, но это другая история.

Ясон бывшую жену искал, но как-то вяло.

Дожил он до старости, и погиб, когда гулял по набережной -- на него свалился кусок его старого судна "Арго", пришвартованного напротив Зимнего на вечном приколе как корабль-музей.



Мораль: собираясь отомстить мужу с помощью ваших общих детей, сначала выясни -- есть ли ему вообще до них дело. Проверочные вопросы: как зовут ребенка? сколько ему лет? в каком он классе? какой у него цвет глаз? гомосексуальной он ориентации или гетеросексуальной?

А то может получиться как-то бессмысленно.



Константин Воланакис. Арго. 19 век







6. МЕДИЦИНСКОЕ НОУ-ХАУ ОТ ЦАРИЦЫ ПАСИФАИ



Постоянные читатели моей рубрики помнят эту историю по прошлому выпуску. Но я попробую похохмить по-новому, погодите.



Царица острова Крит Пасифая, вошедшая в историю благодаря межвидовому скрещиванию с быком, отчего на свет появился Минотавр (тема прошлого выпуска -- зоофилия), вообще-то была замужем.



Пасифая и бык. Французская миниатюра 15 века







Мужем её был царь Минос, сын Европы от Зевса, похищённой посредством быка, см. документальное свидетельство Валентина Серова.

На острове Крит вообще была странная фиксация на быках.



Муж её был прославлен своей мудростью и справедливостью -- настолько прославлен, что после смерти его в Аиде не стали жарить на сковородках, а наоборот, посадили судить вновьприбывших.



Людвиг Мак. Три судьи подземного царства - Минос, Эак и Радамант. 1829







Однако в мудрости его возникают сомнения -- если ты женат на родной тётке психопатки Медеи из предыдущего абзаца и сестре волшебницы Цирцеи, превращающей мужиков в зверей всего лишь за пару неудачных комментов, то как-то надо быть осторожней.

Ну и хотя бы не расплачиваться в "Подушкине" кредитными карточками, только налом.



Франц фон Штук. Портрет Тиллы Дурье в роли Цирцеи. 1913







Когда Пасифая узнала, что муж ей изменяет, она проявила чрезвычайную изобретательность.

Заклятие, которое она наложила на мужа, было следующим -- с фрикциями у него все осталось превосходно, а вот с эякуляцией были проблемы. Как только Минос кончал, его сперма превращалась в ядовитых змей и скорпионов, зажаливавших партнершу до смерти.



Самому Миносу, в принципе, это не очень мешало -- он все равно больше одного раза за ночь не мог.

Чорт, повторила шутку из предыдущего выпуска. Извините, действительно, трудно два раза шутить на одну и ту же тему, какой бы забавной она не была.

Превращение спермы в скорпионов -- это ведь так забавно. Особенно, если любовница мужа в этот момент делает минет.

Жаль, молодой Питер Джексон это не экранизирует.



Микеланджело. Минос в фреске "Страшный суд", 1530-е







Миносу повезло больше, чем другим мужчинам. упомянутым в данном списке -- проклятье с него было снято (впрочем, весьма неаппетитным способом, и он спокойно жил дальше, даже жену не убил).



Мораль: собираясь заняться сексом с женатым мужчиной, не забудь попросить у него справку об отстуствии венерических заболеваний. Кольцо на пальце не является гарантией здорового закапсулирования его владельца.



Густав Доре. Минос в аду. 1860-е









ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩУЮ СРЕДУ