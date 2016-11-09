Нытики 9.11 16:12 1920 evo-lutio Нужно ли говорить другим о своей душевной боли?



Сильную и продолжительную душевную боль терпеть нельзя, надо обращаться к врачу, чтобы назначал лечение. Такая боль не норма, особенно если продолжается давно и не имеет веской причины (недавняя утрата близкого, например). А вот умеренная непродолжительная боль - норма. И взрослый человек должен научиться переносить такую боль сам, не ища ничьей поддержки.



Почему-то многим эта мысль сложно дается. Кажется таким логичным - пойти и пожаловаться. В крайнем случае пост в блоге написать о своих страданиях. Выговориться близкой подруге. Поплакать на плече у супруга. В этом многие видят главную задачу общения - рассказывать о своей боли, ища поддержки и получая ее.



Нет, есть, конечно, идеал мужественности, согласно которому мужчина должен сам решать свои эмоциональные проблемы, не ныть. Но во-первых, женщин это вроде бы не касается, а во-вторых, идеал этот многим кажется устаревшим. Есть даже мнение, что благодаря отсутствию привычки жаловаться мужчины рано умирают и страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями чаще женщин. А вот любили бы поныть, жили дольше.



Но нет. Нытики не живут дольше, друзья. Они живут меньше или столько же, но куда хуже по качеству. Лучше всех живут стрессоустойчивые люди. А стрессоустойчивость - это внутренняя способность, способность опираться на себя, которую нужно развить в себе. Протягивая же постоянно руку за помощью и поддержкой, внутри себя поддержку не разовьешь. Так и будешь все время шарить глазами вокруг себя, кому бы боль свою излить, на чье бы плечо опереться.



Эмоциональная замкнутость действительно вредна, эмоциональный обмен с людьми - это очень важно. Но обмениваться лучше позитивными эмоциями, а негативными не злоупотреблять. То есть суровый мачо, возможно, и правда лишает себя важного, но совсем не потому, что он не умеет ныть, а потому что он мало удивляется, смеется и сопереживает.



Кстати, слово "сопереживание". Многим кажется, что "переживания" подразумевают какое-то нытье и жалобы на жизнь. О том, что переживать счастье и удовольствие тоже можно, многие забывают. Жизнь не состоит из одного лишь приятного, однако вы можете фокусировать внимание на разных аспектах своей жизни и вы можете выбирать, что вы хотите переварить сами, а чем вы хотите поделиться с другими. Своими наблюдениями за окружающим миром хотите делиться или только личными драмами? Анализ своих драм хотите представить на публику или вываливаете весь сумбур, чтобы другие помогли разгребать?



Если выходит так, что вы очень часто жалуетесь, спросите себя, зачем?



Некоторые жалуются, чтобы отвести от себя беду. Пожаловался, признал себя неудачником, слабым, глупым, и невротическая тревога ослабла. Не за что тебя теперь жизни наказывать, облегчение пришло, а с ним и события какие-то, приятные. Правда если делать это часто, сам себя убедишь, что ты слабый и глупый по жизни.



Некоторые жалуются, чтобы получить поддержку. Люди на стон набегут, клевать не посмеют, а если кто и посмеет, его самого заклюют. Все будут сочувствовать, выражать любовь и говорить ободряющие слова. Так можно получить кучу комплиментов, которые в другое время не дали бы. Правда это все работает, когда жалуешься очень редко. Иначе и бегут не так активно и клюют чаще, мол, что ты все жалуешься, меняй что-нибудь в своей жизни уже.



Некоторые жалуются, чтобы отрефлексировать происходящее. Обратная связь помогает почувствовать, где верные ощущения, а где иллюзии или рационализации. Поговоришь о своей проблеме и вроде бы пути выхода наклевываются. Правда тут же возникает новый вопрос, с которым снова приходится обращаться к людям. Привычка мыслить самостоятельно не развивается.



Как все почти вредное, иногда, в малых дозах и уместно, жаловаться может быть и полезно. Но когда это принцип общения, это очень вредно.



Заядлые нытики даже не замечают, что они все время ноют.



Это их принципиальная позиция - во всем видеть плохое. Им кажется, что если они будут довольны, то им ничего больше и не дадут. Бог или кого они там видят в роли своей главной мамаши, судьба, правительство, супруг, увидит, что им нормально и закроет кастрюлю крышкой. А если ныть, то еще половничек сверх можно выцыганить и погуще зачерпнут. Так они примерно жизнь представляют. Они с миской стоят, а кто-то им наливает. И надо поэтому ныть "жыыдко" и "мааало", а еще "гооолодно" как сиротинушка. Быть довольным и сытым нельзя. Экономить на тебе начнут. В пользу других.



Поэтому вечное: погода плохая, дороги уродские, люди гадкие, работа унизительная, начальство тупое, коллеги наглые, бабы страшные, мужики еще страшней.



Все плохо у нытика и он спешит этим с вами поделиться. Не изредка, а каждый раз, как вы его видите. Он всегда сфокусирован на недостатках окружающего мира, как будто ему кто-то обещал комфорт. "Даа, в гейропе нормальный уровень жизни, а у нас?" "Агаа, в столице человеческие зарплаты, а у нас?" "Ыы, в кино классные мужики, а в жизни?" Кто-то обещал нытику, что он родится в самой богатой стране, поселится в столице, а в личной жизни его окружат красивые актеры. Почему у кого-то это есть, а у него нет?



Он тогда будет ныть. И пусть мировой маме будет стыдно. Нытье буквально означает следующее: "Мама, я тоже твой ребенок. Почему ты кому-то из своих детей больше дала? Не любишь меня, да?" И попробуй обрати внимание такого нытика на инвалидов, на тех, чья ситуация хуже, чем у него, намного, он тут же скажет, что да, ему плохо, а может быть еще хуже, он в курсе, и заноет еще сильней.



Все дело во внешнем локусе контроля. Кто-то ему всегда должен. Должен был дать, но не дал. А теперь и это еще отнять может. Хоть вешайся от такой жизни. С внешним локусом и правда - не жизнь, а мука. Ну и всем рядом с заядлым нытиком тяжело приходится. Близкие постоянно ощущают, что должны ему, должны поддержать, утешить, ободрить, много отдают и быстро перегорают. При ослаблении тисков драпают подальше.



Есть другой вид нытиков. Нытики-хвастуны.



Такие то хвастаются, то ноют, а часто понять нельзя, то ли ноют, то ли хвастаются. Одно с другим тесно связано. То и другое - поиск внешних опор за неимением или слабостью собственных. Одобрение нужно извне, поддержка нужна извне, то и другое в неумеренных объемах, поэтому у людей создается впечатление, что у человека в жизни качели. Сегодня он без ума от своих успехов, завтра жизнь ему не мила.



Качели действительно есть, человек, не имеющий внутренних опор, нестабилен и его то подкидывает вверх, то опускает вниз, и он это все не контролирует. Но кроме реальных качелей такие нытики-хвастуны еще и утрируют все, чтобы выбить побольше эмоций. Они хвастаются так, как будто претендуют на статус самого успешного человека, им хочется взорвать аудиторию (или мозг слушателя), чтобы им сказали "вот это да!". Ну и жалуются так, чтобы слушатель немедленно осознал - перед ним самое несчастное в мире существо.



Это потому, что их собственная самооценка вообще никакая. Она не имела возможности сформироваться, они постоянно обращаются к другим за поддержкой и оценкой. Если они не похвастались, они не могут констатировать свой успех. Если не пожаловались, они не могут оценить свою боль. Им для любой рефлексии требуется показать свою эмоцию другим. А когда же самооценке формироваться?



Хвастовство-нытье - это замкнутый круг. Из-за того, что такие нытики много хвастаются, они в какой-то момент острей ощущают свою ущербность и начинают жаловаться. Но унизившись в жалобах, они ощущают потребность похвастаться чем-то, поднять свою самооценку. Задирают ее высоко вверх и испытывают тревогу и стыд: что это я так возгордился. И снова этап "смирения" и "аскезы" у них, они жалуются и самоуничижаются.



Окружающие смотрят и понимают, что человек ежеминутно хочет быть в центре внимания. Это так и есть. У него нет внутреннего жюри - зрелой самооценки. Он вынужден все время выступать, иначе не понимает, что он вообще чувствует, а значит не живет.



Очень многие люди с посторонними более-менее держат себя в руках, не грузят их самолюбованием и нытьем, сами как-то себя оценивать и поддерживать стараются, а с окружающими обсуждают не себя. Но все это только до того момента, пока они не встретят половинку.



Как только они находят свою половинку, то есть влюбляются, привязываются и получают какую-то взаимность, они тут же как будто превращаются в малых детей. Половинка назначается мамой. Ну а зачем она еще-то нужна?



И здесь они то заядлые нытики, то нытики-хвастуны, хотя с другими - нормальные люди. Близость их тут же расхолаживает и меняет локус контроля. Это то самое "цепляние самооценки за чужую фигуру". Любимый назначается тем, кто оценивает и дает опору. Понятно, что цепляющийся в минус летит? Хотя может и в дефолт, если любимый начинает отталкивать его и жадничать. А вот если кормит, то в минус.



Помните все эти вопросы в письмах: зачем нужен мужчина самостоятельной женщине? И мужчины иногда подобные вопросы задают. Зачем нужен супруг, если не для того, чтобы на него опираться? Появился супруг, так обопрись же о него, смелей. Пусть он одобряет, пусть поддерживает, пусть становится эмоциональной отдушиной, это его главная функция.



Понимаете, какая большая разница: он сам вас одобряет и поддерживает из-за любви, или вы это начинаете ждать от него и нуждаться в этом? Если бы вы не нуждались, вам его одобрение и поддержка каждый раз казались бы приятным подарком, как приглашение в ресторан для человека, который сам любит и умеет готовить. А вот если человек ничего приготовить дома не может, нет умений, нет продуктов, он ждет приглашения в ресторан просто чтобы поесть, а иначе ему голодно и он печален. Вот так примерно голодает и тот, кто считает, что одобрять и поддерживать - функция супруга. Он постоянно ждет и все время тянет, он не может накормить себя сам, он старается не тянуть, но все равно нависает. У него нет внутренней эмоциональной опоры, он искал для этого супруга (чувствовал одиночество) и, найдя, стремится повесить эту роль на него. Роль своей мамы.



Стать себе мамой. Помните мой старый пост с таким названием?



Пока сам себе мамой не стал, не повзрослеешь, и любой, кто вступил с тобой в интимные отношения, рискует оказаться в роли твоей мамы. Он должен будет хвалить, одобрять, вытирать сопли, поправлять бантики, выслушивать жалобы и все время участвовать в твоей внутренней жизни, а то и рулить ею. И у тебя даже мысли не будет, что можно иначе. А как иначе? Разве не для того люди женятся?



Нет, люди женятся не для того, чтобы сесть на шею кому-то, а для того, чтобы вместе стать родителями (своих детей и-или совместных проектов). Вы выросли уже, вам нужны собственные эмоциональные опоры. Успех свой сами оцените, печаль свою и душевную боль тоже сами рассмотрите, сделайте вывод. Партнеру можете предложить краткий анонс. Если он отзовется и захочет поучаствовать, пусть участвует, откройте ему то, что его заинтересует. Но вы и без него должны прекрасно справляться. Это - ваш внутренний мир, вы его хозяин. Так не стойте с протянутой рукой. Обсудите конструктивные моменты, но не превращайте партнеров в свой эмоциональный корм. Питаться другими могут только эмбрионы и грудные дети.



Друзья, а вы любите похвастаться? А пожаловаться? Получается опираться в таких случаях на себя? Или все время кто-то нужен для этого? Зачем, думали? Обсудить в блоге автора