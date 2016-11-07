|Очередь в Пушкинский музей принесла богатый жизненный материал
|7.11 14:05
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|Екатерина Еременко
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Очередь в Пушкинский музей принесла богатый жизненный материал. Вот такая зарисовка:
Хвост очереди на Рафаэля загибается за воротами музея в сторону метро "Кропоткинская", но по местным меркам это слабовато. Снежный ноябрь сказался на явке любителей искусства, за билетами пришли самые стойкие.
Ко всем новичкам подходит предприимчивая тетенька с палочкой и в очках с толстыми стеклами. Она хвастается, что имеет справку об инвалидности, поэтому проходит за билетами без очереди, потом она толкает билеты стояльцам. Некоторые уходят с ней и не возвращаются.
Семейная пара, стоявшая за мной, не ведется на уговоры предприимчивой тетушки, решают стоять как честные люди.
- Вера, мы сильно любим Рафаэля?
Илюша, переступая с ноги на ногу, начинает гуглить биографию Рафаэля.
- Вера, как думаешь, в Перудже теплее было, чем у нас в очереди? И вино там такое хорошее, да? А во Флоренцию он переехал, потому что там солнечно, а? Вера, это снег. Начался снег. Мы все еще любим Рафаэля?
Из очереди сбегает парочка, которая обжималась на холоде почти час. В очереди выявляются эксперты, они еще на Серова ходили и все приёмы художественного стояния знают. Они качают головами, это ж надо - в юбке и ботильонах в очередь. Люди начинают выбывать, снегопад усиливается. Это деморализует толпу.
- Вера, давай ставки делать, через какое время "белый капюшон" возле ступенек сбежит из строя? А может коньяка, Вер? Раз мы всё еще любим Рафаэля, так пусть он заиграет новыми красками? Мы как раз протрезвеем, пока до кассы дойдем.
У Илюши задубели пальцы и сел телефон, читать про Рафаэля больше не получается, но главное он уже выяснил.
- Там пишут, что Рафаэль ходил в таверны и распутничал. Вера, мы потом идем в таверну за все мои страдания? Я распутничать не буду, обещаю.
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