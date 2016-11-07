Очередь в Пушкинский музей принесла богатый жизненный материал. Вот такая зарисовка:

Хвост очереди на Рафаэля загибается за воротами музея в сторону метро "Кропоткинская", но по местным меркам это слабовато. Снежный ноябрь сказался на явке любителей искусства, за билетами пришли самые стойкие.

Ко всем новичкам подходит предприимчивая тетенька с палочкой и в очках с толстыми стеклами. Она хвастается, что имеет справку об инвалидности, поэтому проходит за билетами без очереди, потом она толкает билеты стояльцам. Некоторые уходят с ней и не возвращаются.

Семейная пара, стоявшая за мной, не ведется на уговоры предприимчивой тетушки, решают стоять как честные люди.

- Вера, мы сильно любим Рафаэля?

- Илюша, сильно.

- Может я за кофе сбегаю, а?

- Знаю я твой кофе, ведь найдешь коньяк где-нибудь.

- Заметь, не я это предложил. Так может сбегать? Ведь околеем...

- Илюша, нет. Я хочу быть в своем уме.

Илюша, переступая с ноги на ногу, начинает гуглить биографию Рафаэля.

- Вера, как думаешь, в Перудже теплее было, чем у нас в очереди? И вино там такое хорошее, да? А во Флоренцию он переехал, потому что там солнечно, а? Вера, это снег. Начался снег. Мы все еще любим Рафаэля?

- Илюша, ну потерпи.

Из очереди сбегает парочка, которая обжималась на холоде почти час. В очереди выявляются эксперты, они еще на Серова ходили и все приёмы художественного стояния знают. Они качают головами, это ж надо - в юбке и ботильонах в очередь. Люди начинают выбывать, снегопад усиливается. Это деморализует толпу.

- Вера, давай ставки делать, через какое время "белый капюшон" возле ступенек сбежит из строя? А может коньяка, Вер? Раз мы всё еще любим Рафаэля, так пусть он заиграет новыми красками? Мы как раз протрезвеем, пока до кассы дойдем.

- Илюша, позвони ребенку, скажи, что задержимся.

- Вера, я понял, почему пританцовывают те, кто стоит на ступеньках у входа. Это их последний шанс сохранить пальцы на ногах.

- Илюша, ну прости, кто же знал, что два часа...

- А еще я понял, почему все, кто дошел до колонн у входа, смотрят не на двери, а поворачиваются к толпе страждущих. Они чувствуют себя богами Олимпа, мол вам еще часа полтора стоять, букашки.

- Вера, ох уж этот Рафик. Я в телефоне тебе больше покажу картин, чем сюда привезли.

У Илюши задубели пальцы и сел телефон, читать про Рафаэля больше не получается, но главное он уже выяснил.

- Там пишут, что Рафаэль ходил в таверны и распутничал. Вера, мы потом идем в таверну за все мои страдания? Я распутничать не буду, обещаю.

- Хорошо, идем.

- Тогда мы снова любим Рафаэля, вот это я понимаю.

- Илюша, прекрати. На всю очередь меня позоришь.

- А это, Вера, наша народная традиция. Стоять в очереди к искусству, а мечтать о таверне.