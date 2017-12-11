Я вляпалась в какое-то дерьмо Мария Орлова 211 11.12 22:45 |211 Вчера так сложилась моя жизнь, что пришлось мне отбиваться от передачи "Пусть говорят". Им понадобился один мой знакомый, в программу к годовщине смерти актера Владимира Зельдина. Обнаружив в интернете мои статьи про этого человека, попросили контакты. Я скинула его телефон, не зная всех нюансов. Мой знакомый (дорогой друг, простите меня, наивную дуру, не смотрящую нынешний телевизор!) отказался с ними разговаривать.

Оказалось, что основная интрига вокруг покойного Зельдина - не как он умудрился дожить до 102 лет в здравом уме, твердой памяти, да еще продолжая играть на сцене. Теперь даже вокруг такого человека надо устроить скандал, и перемывание грязного белья.

Обнаружился какой-то десятиюродный внучатый племянник, который оспаривает наследство у родственников. И якобы, он в доле с адвокатом, который в свою очередь, является хорошим знакомым Малахова. Который (это как-то мимо меня прошло) ушел из "Пусть говорят" и делает свою передачу на России1. Это мне рассказали ребята из "Пусть говорят", примчавшиеся в Тверь - я с дурья согласилась с ними встретиться в субботу. Они пытались меня уговорить повлиять на моего знакомого, чтобы он пошел в их передачу, и не шел к Малахову. Говорят, малаховские могут его просто в машину затолкать, и силой на телевидение привезти.

Я влиять отказалась, ибо не имею рычагов - речь идет о человеке немолодом, недоверчивом и много пережившем. Вечером мы ему позвонили, обрисовали ситуацию, и он принял решение не общаться ни с тем, ни с другим каналом.

Наутро я ушла из дома, забыв телефон. По возвращении меня ждал разгневанный муж, который сказал, что "арестует мой телефон", потому что я "вляпалась в какое-то дерьмо". За час моего отсутствия мне позвонили раз десять, и написали кучу смс: предлагали денег за домашний адрес моего знакомого. Пришлось заблокировать телефон звонившего корреспондента. Он продолжил атаковать меня по вайберу, и писать туда разного рода послания - и денег предлагать, и угрожать. На всякий случай, уже второй день не беру трубку, когда идут звонки с незнакомых номеров.

Это же до чего довели центральный телеканал страны, что люди от него шарахаются в ужасе! Лет шесть назад мой знакомый с удовольствием бы принял участие в передаче, сам бы приехал, по первому зову. Но нынешняя атмосфера желтушных скандалов просто отвратительна.

- Ребята, я уже четыре года вообще не смотрю телевизор, у меня его даже нет. Ну почему телевизионное руководство само приняло решение отказаться от нормальной здравомыслящей аудитории, сделав ставку на быдло? - спросила я у молодых людей из "Пусть говорят"

- Да мы тоже не смотрим телевизор столько же времени, - ответили мне сотрудники самой популярной и рейтинговой программы Первого канала. Обсудить в блоге автора