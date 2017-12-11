  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Дело Улюкаева
9.12 число просмотров 11130 число записей 68
 
Блогеры против: Аэрофлот
3.12 число просмотров 39174 число записей 103
 
Школьник в Бундестаге
29.11 число просмотров 2546 число записей 14
 
Кандидат Титов
27.11 число просмотров 1185 число записей 6
 
Агент СМИт
26.11 число просмотров 2518 число записей 10
 
все записи
Реклама
Ждите.
Самое читаемое
Керимов во Франции
6.12 число просмотров 2671 число записей 11
 
Школьник в Бундестаге
29.11 число просмотров 2546 число записей 14
 
Агент СМИт
26.11 число просмотров 2518 число записей 10
 
Россияна, вперед!
18.11 число просмотров 2424 число записей 3
 
Выброс рутения
22.11 число просмотров 2226 число записей 4
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Я вляпалась в какое-то дерьмо
Я вляпалась в какое-то дерьмо
Мария Орлова
11.12 22:45 |  число просмотров 211
Вчера так сложилась моя жизнь, что пришлось мне отбиваться от передачи "Пусть говорят". Им понадобился один мой знакомый, в программу к годовщине смерти актера Владимира Зельдина. Обнаружив в интернете мои статьи про этого человека, попросили контакты. Я скинула его телефон, не зная всех нюансов. Мой знакомый (дорогой друг, простите меня, наивную дуру, не смотрящую нынешний телевизор!) отказался с ними разговаривать.
Оказалось, что основная интрига вокруг покойного Зельдина - не как он умудрился дожить до 102 лет в здравом уме, твердой памяти, да еще продолжая играть на сцене. Теперь даже вокруг такого человека надо устроить скандал, и перемывание грязного белья.
Обнаружился какой-то десятиюродный внучатый племянник, который оспаривает наследство у родственников. И якобы, он в доле с адвокатом, который в свою очередь, является хорошим знакомым Малахова. Который (это как-то мимо меня прошло) ушел из "Пусть говорят" и делает свою передачу на России1. Это мне рассказали ребята из "Пусть говорят", примчавшиеся в Тверь - я с дурья согласилась с ними встретиться в субботу. Они пытались меня уговорить повлиять на моего знакомого, чтобы он пошел в их передачу, и не шел к Малахову. Говорят, малаховские могут его просто в машину затолкать, и силой на телевидение привезти.
Я влиять отказалась, ибо не имею рычагов - речь идет о человеке немолодом, недоверчивом и много пережившем. Вечером мы ему позвонили, обрисовали ситуацию, и он принял решение не общаться ни с тем, ни с другим каналом.
Наутро я ушла из дома, забыв телефон. По возвращении меня ждал разгневанный муж, который сказал, что "арестует мой телефон", потому что я "вляпалась в какое-то дерьмо". За час моего отсутствия мне позвонили раз десять, и написали кучу смс: предлагали денег за домашний адрес моего знакомого. Пришлось заблокировать телефон звонившего корреспондента. Он продолжил атаковать меня по вайберу, и писать туда разного рода послания - и денег предлагать, и угрожать. На всякий случай, уже второй день не беру трубку, когда идут звонки с незнакомых номеров.
Это же до чего довели центральный телеканал страны, что люди от него шарахаются в ужасе! Лет шесть назад мой знакомый с удовольствием бы принял участие в передаче, сам бы приехал, по первому зову. Но нынешняя атмосфера желтушных скандалов просто отвратительна.
- Ребята, я уже четыре года вообще не смотрю телевизор, у меня его даже нет. Ну почему телевизионное руководство само приняло решение отказаться от нормальной здравомыслящей аудитории, сделав ставку на быдло? - спросила я у молодых людей из "Пусть говорят"
- Да мы тоже не смотрим телевизор столько же времени, - ответили мне сотрудники самой популярной и рейтинговой программы Первого канала.
Обсудить в блоге автора
Посты дня
Осторожно, разводка с "разбитым телефоном"
blogМихаил Шевчук    11.12 22:58 |  число просмотров 229
Осторожно, разводка с "разбитым телефоном" На выходных стал в магазине свидетелем разводки с "разбитым телефоном". Видел ее уже второй раз (первый - летом в ЦПКиО)
 
Еще раз о Нурееве. Теперь уже подробнее
blogKeti Kharaidze    11.12 17:14 |  число просмотров 437
Еще раз о Нурееве. Теперь уже подробнее Начну с инсайда. С того, что можно подслушать в зале, в буфете, за кулисами и не только
 
Артдокфест, Беата Бубенец, "Полёт пули"
blogSergey Khazov-Cassia    10.12 23:51 |  число просмотров 789
Артдокфест, Беата Бубенец, "Полёт пули" Глубокоуважаемый Виталий Манский взял у неё микрофон и сказал, что поскольку фильм продюсировали латвийцы, то они обсуждали "юридические моменты" - можно ли снимать человека, когда он в плену, и решили, что для телека, может быть, заблюрят лицо
 
На показе фильма "Полет пули" про Донбасс
blogAlexey Chupov    10.12 20:20 |  число просмотров 510
На показе фильма "Полет пули" про Донбасс В зал ворвалась группа людей в камуфляжах с ленточками и несколько гражданских. Они начали загораживать своими телами проектор, кричать
 
Прошла премьера балета Нуреев
blogpod_kolpak    10.12 12:41 |  число просмотров 769
Прошла премьера балета Нуреев В зале все: Песков, Чемезов, Эрнст, Ремчуков, Ургант. В ложе Абрамович (со спутницами)
 
все записи
Выбор редактора
Выступление Ходорковского на конференции движения "Открытая Россия"
blogkhodorkovski    9.12 17:51 |  число просмотров 687
Выступление Ходорковского на конференции движения "Открытая Россия" Мы противостоим не народу России и даже не государству, плохому или хорошему, но явно не преступному, как например было в фашистской Германии. Мы противостоим кремлевской ОПГ
 
На Стерджеса сходила, но все веселье пропустила
blogkpotupchik    9.12 17:08 |  число просмотров 575
На Стерджеса сходила, но все веселье пропустила Вот только прямо в день открытия выставки облил картины "неустановленной жидкостью" мужчина в женском платье. Более того, лицо мужчины было закутано шарфом, а сверху он надел плотную шапку
 
Мой паспорт аннулировали. В Башкортостане
blogDarya Mitina    9.12 15:36 |  число просмотров 697
Мой паспорт аннулировали. В Башкортостане Мы, конечно, можем послать запрос в Башкортостан.... Но они на наши запросы по полгода не отвечают... Пока письмо дойдет, пока прочтут, пока ответ...
 
Цитаты дня
" Когда вы читаете новость начинающуюся с "Мутко пожизненно отстранили...", вы же внутри себя надеетесь, что там будет написано не "от посещения Олимпиады", а "от всех государственных должностей"? "
5.12 |
blog Медиатехнолог
" Спасти ситуацию могло бы незамедлительное выдвижение кандидатуры Путина в президенты МОК! "
5.12 |
blog Gleb Pavlovsky
" Это не заговор, это следствие уязвимости России, решившей, что может разбогатеть и пользоваться благами цивилизованного капитализма, пугая тех самых капиталистов своими "бряцаньями" и хакерами. "
22.11 |
blog BuninCo
" И вот опять в России сто лет промелькнули, как обычно, бесцельно и бессмысленно, и ценой гор трупов и рек крови она достигла того же, что и имела. "
7.11 |
blog Alexander Osovtsov
" Революциями нужно гордиться. Революция — это здорово. Попытка новой жизни. Настоящая жизнь. Желаю революций каждому. И нам всем вместе. Они обязательно будут. "
7.11 |
blog Alexander Vinokurov
" Кто-нибудь, напомните Наталье Поклонской, что она руководитель комиссии по проверке деклараций депутатов, а не комиссии по защите чести и достоинства бывшего императора. "
26.10 |
blog Andre Jvirblis
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
Все цвета старости
Ольга Алленова, Роза Цветкова  3.12 21:15 |  число просмотров 1080
Все цвета старости Куда можно "определить" пожилого человека в нашей стране для "дожития" и где же ему на самом деле лучше
«Алексей Леонидович, в какой организации вы сейчас работаете?»
Екатерина Винокурова  25.11 21:40 |  число просмотров 2300
«Алексей Леонидович, в какой организации вы сейчас работаете?» Как Собянин и Кудрин спорили о будущем России
все записи
События
Фестиваль молодежи и студентов
19.10 |  число просмотров 2785
Фестиваль молодежи и студентов
В Сочи проходит XIX Всемирный фестиваль молодежи студентов. В нем принял участие Владимир Путин. Блогеры обсуждают смысл этого мероприятия
все записи
Кино
"Матильда"
31.10 |  число просмотров 7289
"Матильда"
В России начались показы "Матильды" Алексея Учителя, против которых так яростно боролась депутат Поклонская. Первые зрители удивлены тому, насколько беспомощным вышел фильм
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 8684
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Агент СМИт
26.11 |  число просмотров 2518
Агент СМИт
Президент Владимир Путин подпсиал закон, который позволяет признавать СМИ иностранным агентом
все записи
Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 2024
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012