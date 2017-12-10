Прошла премьера балета Нуреев.



В зале все: Песков, Чемезов, Эрнст, Ремчуков, Ургант. В ложе Абрамович (со спутницами). Многие члены правительства и истеблишмента.



Только режиссер-постановщик дома. Под арестом 😕

