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|Dmitry Gudkov 9.12 18:08 | 434
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|Пресекают собрание нежелательной организации, и наплевать, что она не нежелательная. Начали с того, что не пускали в туалет
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|khodorkovski 9.12 17:51 | 427
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|Мы противостоим не народу России и даже не государству, плохому или хорошему, но явно не преступному, как например было в фашистской Германии. Мы противостоим кремлевской ОПГ
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|kpotupchik 9.12 17:08 | 398
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|Вот только прямо в день открытия выставки облил картины "неустановленной жидкостью" мужчина в женском платье. Более того, лицо мужчины было закутано шарфом, а сверху он надел плотную шапку
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|Darya Mitina 9.12 15:36 | 489
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|Мы, конечно, можем послать запрос в Башкортостан.... Но они на наши запросы по полгода не отвечают... Пока письмо дойдет, пока прочтут, пока ответ...
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|Svetlana Kolchurina 9.12 12:33 | 456
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|Летом этого года наша креативная группа фотографов, этнографов, дизайнеров выезжала в старинное поморское село Нюхча и собрала уникальные поморские рецепты
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|Когда вы читаете новость начинающуюся с "Мутко пожизненно отстранили...", вы же внутри себя надеетесь, что там будет написано не "от посещения Олимпиады", а "от всех государственных должностей"?
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|5.12 |
| Медиатехнолог
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|Спасти ситуацию могло бы незамедлительное выдвижение кандидатуры Путина в президенты МОК!
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|5.12 |
| Gleb Pavlovsky
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|Это не заговор, это следствие уязвимости России, решившей, что может разбогатеть и пользоваться благами цивилизованного капитализма, пугая тех самых капиталистов своими "бряцаньями" и хакерами.
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|22.11 |
| BuninCo
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|И вот опять в России сто лет промелькнули, как обычно, бесцельно и бессмысленно, и ценой гор трупов и рек крови она достигла того же, что и имела.
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|7.11 |
| Alexander Osovtsov
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|Революциями нужно гордиться. Революция — это здорово. Попытка новой жизни. Настоящая жизнь. Желаю революций каждому. И нам всем вместе. Они обязательно будут.
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|7.11 |
| Alexander Vinokurov
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|Кто-нибудь, напомните Наталье Поклонской, что она руководитель комиссии по проверке деклараций депутатов, а не комиссии по защите чести и достоинства бывшего императора.
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|26.10 |
| Andre Jvirblis
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