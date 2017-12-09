На конференцию "Открытой России" пришли 30-40 правоохранителей Dmitry Gudkov 267 9.12 18:08 |267



На конференцию «Открытой России» пришли, на глазок, где-то 30-40, кхм, правоохранителей. Пресекают собрание нежелательной организации, и наплевать, что она не нежелательная. Начали с того, что не пускали в туалет, потом стали задерживать тех, кого туда пустили. А вы говорите, у нас плохо с инновациями. Если же серьезно, то еще на думской кампании мы раздавали буклеты с информацией о том, что на силовиков с армией бюджет тратит в год 5 триллионов рублей, а на образование вместе со здравоохранением – меньше триллиона. Вот наглядное объяснение, почему так происходит и кому это нужно. Эта вот человеческая многоножка, борющаяся с экстремизмом в туалете – все, как завещал их президент. Добавим сюда прекрасный сюжет последних дней: о том, как людей, попросивших СК вернуть им настольную игру «Вместо Путина», вызвали на допросы по делу ЮКОСа. Пока свидетелями. Все это мы щедро оплачиваем из наших налогов. Такие кадры с «полицией» в миг разбивают все реляции о самых больших московских катках, туристических ярмарках и т.д. Не бывает успешной экономики, в которой на одной улице говорят «Велкам» туристам, а на другой «полиция устраивает гоп со смыком. Обсудить в блоге автора