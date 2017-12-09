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Выступление Ходорковского на конференции движения "Открытая Россия"
Выступление Ходорковского на конференции движения "Открытая Россия"
khodorkovski
9.12 17:51 |  число просмотров 256
Дорогие друзья, единомышленники, коллеги.
Мы собрались в непростой момент, когда с одной стороны в России появилось окно политических возможностей, а с другой - у этого окна встал бандит с дубинкой.

Мы не сможем долго использовать это окно. Но даже за то, что мы успеем сказать, придется дорого заплатить. Поэтому надо сформулировать свою позицию коротко и ясно. Позицию Движения сформулирует конференция. Я могу сказать лишь свою точку зрения.

У нас есть привычка говорить что в стране ничего не меняется. Сегодня это плохая привычка. Не меняется только имя президента, о котором и мы весной сказали - НАДОЕЛ! К нам присоединялись немногие. А сегодня это не отрицают даже в Кремле.

Весной мы твердо заявили что ничья лидерская монополия для нас неприемлема. А сегодня в центре предвыборной сцены уже два политика разделяющие наши, демократические, европейские ценности. Алексей Навальный и Ксения Собчак. Как вы знаете, они опираются и на кадры нашего движения, Открытой России.

Год назад мы обещали своей стране новые политические кадры, а уже в сентябре показали их на муниципальных выборах в Москве, поддержав команду Дмитрия Гудкова. Теперь новая работа. Их успехи это и наши успехи.

Сейчас страну готовят к псевдовыборам. Они не станут выборами, даже если туда допустят и Алексея Навального и Ксению Собчак. Почему? Потому, что на выборах избиратели могут сменить власть, а на псевдовыборах этой возможности у избирателей нет.

Поскольку неправовые законы, поскольку административный ресурс, поскольку избирательные султанаты, поскольку Росгвардия с Золотовым во главе, готовая стрелять в свой народ.
Именно поэтому здесь нет спойлеров - поскольку нет выборов. Есть люди готовые артикулировать политические интересы своих групп и есть шуты, которые создают шум, отвлекая общество от реальных проблем и их решений.

Я приветствую Ксению и Алексея, как наших союзников, опрокидывающих унылый сценарий Кремля, как людей, продвигающих в общество наши ценности парламентаризма, федерализма, правового государства. Я отдаю должное Григорию Явлинскому уже несколько десятилетий находящемуся на этих позициях.

У Алексея и Ксении разные методы, разное представление о главных задачах, но они знают что лишены шансов на победу в путинском «договорняке». А договорняк ни при каких условиях не станет выборами, надеюсь все тут это понимают. Поэтому нельзя говорить, что кто-то кому-то помешает избраться.

Спросим себя: кто и чему противостоит сегодня в России? Мы - народу России, как пытается убедить нас пропаганда? Конечно нет! Народ в России нормальный, европейский.

Мы противостоим не народу России и даже не государству, плохому или хорошему, но явно не преступному, как например было в фашистской Германии.

Мы противостоим кремлевской ОПГ. Ее называют «двор», «Кремль», «окружение» - а на самом деле это просто не самая большая по численности из полутора сотен преступных группировок Москвы. Спасибо Питеру - экспортировали!

Эта группа состоит из нескольких десятков человек вокруг Путина и их клиентеллы. Но у них есть важнейшее преимущество - они взяли под контроль пост президента, его подпись. А через него получили контроль над госаппаратом. Так они блокируют судебную власть, правоохранительную систему, парламентский контроль.

Их задача абсолютно обычная для любой преступной группы - обогащение и уход от ответственности.
Наша задача - выявить преступную группу пофамильно, добиваться наказания ее членов, по возможности мешать им грабить страну и защищать от них людей.

Народ России должен составить свои санкционные списки, пофамильно назвав тех, кто нарушает его право нормально, хорошо, спокойно жить в нашей стране.

Мы противостоим именно преступной группе, узурпировавшей власть. Такое уже было в истории европейских стран.

Поскольку наша задача - не только устранить от власти саму преступную группу, но и причины ее породившие, я против просто замены «плохого царя» на «царя хорошего». Ведь уязвимым перед преступниками наше государство сделала именно авторитарная система власти.

Я не верю, что поставив на место Путина «хорошего царя» получим демократию и права человека. Свободу берут, а не даруют.

Демократия не в том, чтобы выбирать следующего царя из 10 или 100 кандидатов. Демократия там, где люди каждый день сами определяют свою судьбу через своих политических представителей.

Демократия там, где каждый из этих политических представителей опирается на готовность людей с одной стороны жестко защищать свои интересы, с другой - договариваться с другими людьми.

Именно поэтому я не только против Путина на месте Путина. Я против самого места Путина. Я за парламентскую республику, за реальную федерацию, за сильное правительство подотчетное парламенту, за возможность для региональных политических центров самостоятельно определять темпы своего социально-политического развития.

Еще раз повторю: невозможно не признавая выборы выборами, выступая за смену не только человека, но главное системы всерьез говорить о поддержке кандидата на этих псевдовыборах. Неправильно Движению выступающему за смену системы, бороться не за изменение системы, а за смену личности в системе. Для этого есть персоналистские партии. Этим озабочена сейчас даже кремлевская ОПГ. Они тоже хотят найти боссу замену на будущее
Что я считаю правильным для Движения:

Правильно для Движения поддерживать всех тех, кто продвигает наши ценности.

Правильно для движения защищать гражданских активистов и политических деятелей от нарушения гражданских прав при продвижении ими демократических ценностей.

Правильно для движения прямо и честно говорить:
это не выборы. Мы не делаем ставок в вашей игре, но у нас есть своя. Мы не молчим, мы не сидим на диване, мы против и мы говорим свое «против» тому, кого вы назначили победителем.

У нас есть свое виденье будущего. Вы его не хотите слышать? Мы воспользуемся вашим бездарным шоу, чтобы донести наше виденье до людей.

Вам смешно? Вы считаете, что у вашей мафиозной группировки все под контролем? Мы можем проиграть хоть десять раз, а потом обязательно победим!

Ну и наконец. 12 декабря у Нас День Конституции.

Поздравляю вас с ним, поскольку именно благодаря этой несовершенной Конституции, за которую я и мои друзья, наряду с тысячами других были готовы отдать свою жизнь на баррикадах, сегодня то, что делаем мы конституционно и законно, а то что делают некоторые люди, живущие на налоги общества, мешающие нам в том числе собираться мирно и без оружия, преступно и наказуемо.

С наступающим Днем Конституции Вас!
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