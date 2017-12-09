На Стерджеса сходила, но все веселье пропустила kpotupchik 260 9.12 17:08 |260 На Стерджеса сходила, но все веселье пропустила - облитие фотографий "пахучей жидкостью" прошло без меня.



Впрочем, организаторы действительно удивительные люди. В последнем интервью дама галерейщица говорила примерно следующее:



— Как изменились меры безопасности у вас?



— Безусловно, есть камеры наблюдения, которые работают 24 часа в сутки и смотрят за всем пространством Центра фотографии, и есть люди на входе, которые как контролировали, так и контролируют. Если есть какие-то сомнения в тех людях, которые к нам приходят, естественно, могут обратиться и попросить показать сумку. Но, в общем, по большому счету ничего такого экстраординарного не происходит.



Вот только прямо в день открытия выставки облил картины «неустановленной жидкостью» мужчина в женском платье. Более того, лицо мужчины было закутано шарфом, а сверху он надел плотную шапку. В руках он держал «заполненную чем-то банку».



Я не знаю, кем надо быть, чтобы не заподозрить в подобном персонаже угрозу выставке. Ну то есть, камон, вы открываете скандальную выставку и на открытие приходит мужчина в женском платье, который прячет лицо и держит в руках банку с жидкостью. О да, совершенно не о чем беспокоиться. Ничему людей жизнь не учит, ни-че-му.

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