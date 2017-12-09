  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Дело Улюкаева
9.12 число просмотров 11105 число записей 68
 
Блогеры против: Аэрофлот
3.12 число просмотров 39139 число записей 103
 
Школьник в Бундестаге
29.11 число просмотров 2522 число записей 14
 
Агент СМИт
26.11 число просмотров 2494 число записей 10
 
Нападение на Фенгельгауэр
23.11 число просмотров 5094 число записей 31
 
все записи
Реклама
Ждите.
Самое читаемое
Школьник в Бундестаге
29.11 число просмотров 2522 число записей 14
 
Агент СМИт
26.11 число просмотров 2494 число записей 10
 
Керимов во Франции
6.12 число просмотров 2512 число записей 11
 
Россияна, вперед!
18.11 число просмотров 2411 число записей 3
 
Выброс рутения
22.11 число просмотров 2204 число записей 4
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
На Стерджеса сходила, но все веселье пропустила
На Стерджеса сходила, но все веселье пропустила
kpotupchik
9.12 17:08 |  число просмотров 260
На Стерджеса сходила, но все веселье пропустила - облитие фотографий "пахучей жидкостью" прошло без меня.

Впрочем, организаторы действительно удивительные люди. В последнем интервью дама галерейщица говорила примерно следующее:

— Как изменились меры безопасности у вас?

— Безусловно, есть камеры наблюдения, которые работают 24 часа в сутки и смотрят за всем пространством Центра фотографии, и есть люди на входе, которые как контролировали, так и контролируют. Если есть какие-то сомнения в тех людях, которые к нам приходят, естественно, могут обратиться и попросить показать сумку. Но, в общем, по большому счету ничего такого экстраординарного не происходит.

Вот только прямо в день открытия выставки облил картины «неустановленной жидкостью» мужчина в женском платье. Более того, лицо мужчины было закутано шарфом, а сверху он надел плотную шапку. В руках он держал «заполненную чем-то банку».

Я не знаю, кем надо быть, чтобы не заподозрить в подобном персонаже угрозу выставке. Ну то есть, камон, вы открываете скандальную выставку и на открытие приходит мужчина в женском платье, который прячет лицо и держит в руках банку с жидкостью. О да, совершенно не о чем беспокоиться. Ничему людей жизнь не учит, ни-че-му.
Обсудить в блоге автора
Посты дня
На конференцию "Открытой России" пришли 30-40 правоохранителей
blogDmitry Gudkov    9.12 18:08 |  число просмотров 267
На конференцию "Открытой России" пришли 30-40 правоохранителей Пресекают собрание нежелательной организации, и наплевать, что она не нежелательная. Начали с того, что не пускали в туалет
 
Выступление Ходорковского на конференции движения "Открытая Россия"
blogkhodorkovski    9.12 17:51 |  число просмотров 256
Выступление Ходорковского на конференции движения "Открытая Россия" Мы противостоим не народу России и даже не государству, плохому или хорошему, но явно не преступному, как например было в фашистской Германии. Мы противостоим кремлевской ОПГ
 
Мой паспорт аннулировали. В Башкортостане
blogDarya Mitina    9.12 15:36 |  число просмотров 336
Мой паспорт аннулировали. В Башкортостане Мы, конечно, можем послать запрос в Башкортостан.... Но они на наши запросы по полгода не отвечают... Пока письмо дойдет, пока прочтут, пока ответ...
 
Солидарная экономика для Нюхчи! Хотите книгу рецептов поморской кухни?
blogSvetlana Kolchurina    9.12 12:33 |  число просмотров 358
Солидарная экономика для Нюхчи! Хотите книгу рецептов поморской кухни? Летом этого года наша креативная группа фотографов, этнографов, дизайнеров выезжала в старинное поморское село Нюхча и собрала уникальные поморские рецепты
 
Мордовская ИК-2: надежды на перемены к лучшему
blogstoptortureinfo    7.12 16:35 |  число просмотров 700
Мордовская ИК-2: надежды на перемены к лучшему Что изменилось за эти полгода? Мы просто следили за судьбой осуждённой Елены Ивановой, а адвокат Маргарита Ростошинская регулярно посещала мордовскую ИК-2
 
все записи
Выбор редактора
Очень дикая история
blogCorruptionTV    7.12 16:20 |  число просмотров 1105
Очень дикая история Генпрокуратура доказала, что самый богатый депутат ГД РФ Палкин 27 раз нарушил закон. Вдумайтесь, 27(!) раз!
 
Всего 4 года назад у/в России было все это
blogElizaveta Osetinskaya    6.12 13:58 |  число просмотров 1611
Всего 4 года назад у/в России было все это Если б мне в 2013 году сказали бы: знаешь, в 2014 году мы проведем Олимпиаду так, что российских спортсменов больше на нее не пустят, я бы, наверное, усомнилась, но еще как-то могла бы поверить
 
Чем Москва ответит МОК
blogПавел Чиков    6.12 02:10 |  число просмотров 1077
Чем Москва ответит МОК Отказ от участия в международных соревнованиях, запрет на зарубежные поездки российским спортсменам. Реестр спортсменов - иностранных агентов. Замена гражданского спорта военными маневрами
 
Цитаты дня
" Когда вы читаете новость начинающуюся с "Мутко пожизненно отстранили...", вы же внутри себя надеетесь, что там будет написано не "от посещения Олимпиады", а "от всех государственных должностей"? "
5.12 |
blog Медиатехнолог
" Спасти ситуацию могло бы незамедлительное выдвижение кандидатуры Путина в президенты МОК! "
5.12 |
blog Gleb Pavlovsky
" Это не заговор, это следствие уязвимости России, решившей, что может разбогатеть и пользоваться благами цивилизованного капитализма, пугая тех самых капиталистов своими "бряцаньями" и хакерами. "
22.11 |
blog BuninCo
" И вот опять в России сто лет промелькнули, как обычно, бесцельно и бессмысленно, и ценой гор трупов и рек крови она достигла того же, что и имела. "
7.11 |
blog Alexander Osovtsov
" Революциями нужно гордиться. Революция — это здорово. Попытка новой жизни. Настоящая жизнь. Желаю революций каждому. И нам всем вместе. Они обязательно будут. "
7.11 |
blog Alexander Vinokurov
" Кто-нибудь, напомните Наталье Поклонской, что она руководитель комиссии по проверке деклараций депутатов, а не комиссии по защите чести и достоинства бывшего императора. "
26.10 |
blog Andre Jvirblis
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
Все цвета старости
Ольга Алленова, Роза Цветкова  3.12 21:15 |  число просмотров 911
Все цвета старости Куда можно "определить" пожилого человека в нашей стране для "дожития" и где же ему на самом деле лучше
«Алексей Леонидович, в какой организации вы сейчас работаете?»
Екатерина Винокурова  25.11 21:40 |  число просмотров 2157
«Алексей Леонидович, в какой организации вы сейчас работаете?» Как Собянин и Кудрин спорили о будущем России
все записи
События
Фестиваль молодежи и студентов
19.10 |  число просмотров 2771
Фестиваль молодежи и студентов
В Сочи проходит XIX Всемирный фестиваль молодежи студентов. В нем принял участие Владимир Путин. Блогеры обсуждают смысл этого мероприятия
все записи
Кино
"Матильда"
31.10 |  число просмотров 7273
"Матильда"
В России начались показы "Матильды" Алексея Учителя, против которых так яростно боролась депутат Поклонская. Первые зрители удивлены тому, насколько беспомощным вышел фильм
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 8672
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Агент СМИт
26.11 |  число просмотров 2494
Агент СМИт
Президент Владимир Путин подпсиал закон, который позволяет признавать СМИ иностранным агентом
все записи
Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 2014
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012