Поздравьте меня - лишена паспорта, гражданства и вообще выписана из жизни.

Ничто, как говорится, не предвещало - пошла в обменник деньги менять, даю в окошко паспорт. Тётка пробивает его у себя в компе: "Ваш паспорт недействителен".

Чо-чо-чо? - спрашиваю.

- Аннулирован, - говорит. - Федеральная миграционная служба пишет: "Аннулирован в связи с заменой на новый".

- Ничего я не меняла, - говорю. - Мне по закону его менять через год надо будет, по возрасту.

Она мне протягивает распечатанный бланк УФМС по г. Москве". "Аннулирован в связи с заменой на новый", серия и номер - мои. Что за хуйня?

Ну, деньги мне по загранпаспорту поменяли, благо, с собой был. Но я, вообще-то, по этому паспорту вчера летела на самолёте, а сегодня вечером мне по нему садиться в поезд - в Пензу ехать. А ну как не посадят, с недействительным-то паспортом?

Звоню по телефону, указанному на сайте УФМС. Металлический автоматический голос (после 5-минутного ожидания и прослушивания всякой херни) отвечает: звоните по номеру такому-то. Звоню. Металлический автоматический голос (после 5-минутного ожидания и прослушивания всякой херни) отвечает: звоните по номеру сякому-то. Звоню. Металлический автоматический голос (после 5-минутного ожидания и прослушивания всякой херни) отвечает: наберите цифры или ждите ответа оператора. Жду. ЖДУ.

Трубку снимает оператор: "Какая у вас проблема?" Описываю ситуацию. "Ждите", - говорит.

Жду. ЖДУ.

"Алё, вы слушаете? Вам надо идти в свою районную УФМС по месту жительства и там выяснять".

Вот спасибо, и чего было зря время терять, названивать. Нахуй им вообще телефоны и сайты, если всё равно ногами пиздовать за любой мелочью?

Лечу в районный МФЦ. Там электронная очередь, а сегодня короткий рабочий день. Успею? Не успею? Сижу, жду. ЖДУ.

Наконец, в последние 3 минуты рабочего времени залетаю в кабинет. Описываю ситуацию.

- Если вы его на самом деле не меняли, - говорит тётенька, - значит, в базе данных ошибка. Хотите, я вам дам справку, что у вас паспорт действительный?

- Сами подумайте, - говорю. - Если в электронной базе данных он указан как недействительный, и ФМС выдает на своем бланке такой ответ, кому скорее поверят - электронной базе данных или моей справке на потёртой бумажке?

Тётенька берет паспорт и несёт его в кабинет к начальнику, там пробивает по номеру.

- Вы удивитесь, - говорит, - но паспорт ваш действительно аннулирован.

- Чо-чо-чо????? Кем аннулирован???

- УФМС Башкортостана.

- Шо, бля?? Какого нахуй Башкортостана???

- Понимаете, аннулировали паспорт женщине, у которой номер паспорта совпадает с вашим вплоть до одной цифры. У ней в серии паспорта семёрка, а у вас четвёрка, остальное совпадает. В общем, ваш аннулирован по ошибке. Но он уже недействителен.

- И что делать???

- Ну, мы, конечно, можем послать запрос в Башкортостан.... Но они на наши запросы по полгода не отвечают... Пока письмо дойдет, пока прочтут, пока ответ....

- Что значит "письмо придет"?? Вы его почтовым голубем, что ли, посылаете??

- Вручную посылаем, по почте, в конверте.... И на эти-то с трудом отвечают, а электронные вообще не читают....

Ёбаная компьютеризация, пиздопроёбанная автоматизация, уёбищные госуслуги, вся хуйня в одном окне, блядь!!!!

- И что делать??? - спрашиваю. А у тётки рабочий день закончился, она уже косится на своё пальто на вешалке. А мне сегодня уезжать в Пензу, уёбища вы криворылые, модернизаторы косорукие, инноваторы злоебучие!

- Единственный выход - паспорт менять, - говорит. Правда, это как минимум 10 рабочих дней. Вам, правда, ещё год до замены остался, ну ничего, заплатите 300 рублей штрафа типа как за утерю паспорта, и нужно будет подавать на новый.

Тут меня к потолку аж подбросило. Какую в пизду утерю, вы ебанулись???

- Нет, - говорю, - дудки. "Типа как" - это вы хрен угадали. Я паспорт не теряла, это какой-то криворукий хер в Башкортостане циферки, видите ли перепутал. 300 рублей - это не та сумма, которую я за здорово живёшь готова подарить нашему государству с его злоебучими компьютеризациями и модернизациями. Никаких 300 рублей я платить не буду, а паспорт мне должны на дом принести, ленточкой перевязанный, в удобное для меня время.

- А знаете, - пробивает вдруг тётку. - У нас действительно весь документооборот ведется вручную и вся переписка вручную. В советское время всё вручную было, но такого бардака и в помине не было. А какая система образования была! А медицина?? У меня родители за всю жизнь копейки ни за что не заплатили, хотя оба были инвалиды и всю жизнь лечились. А сейчас что?? И кому, какому уроду понадобилось это всё менять??

- Какому уроду - понятно какому, - говорю. - В общем, поехала я в Пензу, прощевайте. Вернусь, подумаем, как паспорт новый делать.

От злости забыла спросить у тётки, если я сейчас сделаю новый паспорт, надо ли мне его будет опять менять через 8 месяцев.

Так что я теперь человек без паспорта. Меня вообще нет.