  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Дело Улюкаева
9.12 число просмотров 11105 число записей 68
 
Блогеры против: Аэрофлот
3.12 число просмотров 39139 число записей 103
 
Школьник в Бундестаге
29.11 число просмотров 2522 число записей 14
 
Агент СМИт
26.11 число просмотров 2494 число записей 10
 
Нападение на Фенгельгауэр
23.11 число просмотров 5094 число записей 31
 
все записи
Реклама
Ждите.
Самое читаемое
Школьник в Бундестаге
29.11 число просмотров 2522 число записей 14
 
Агент СМИт
26.11 число просмотров 2494 число записей 10
 
Керимов во Франции
6.12 число просмотров 2512 число записей 11
 
Россияна, вперед!
18.11 число просмотров 2411 число записей 3
 
Выброс рутения
22.11 число просмотров 2204 число записей 4
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Мой паспорт аннулировали. В Башкортостане
Мой паспорт аннулировали. В Башкортостане
Darya Mitina
9.12 15:36 |  число просмотров 336

Поздравьте меня - лишена паспорта, гражданства и вообще выписана из жизни.

Ничто, как говорится, не предвещало - пошла в обменник деньги менять, даю в окошко паспорт. Тётка пробивает его у себя в компе: "Ваш паспорт недействителен".

Чо-чо-чо? - спрашиваю.

- Аннулирован, - говорит. - Федеральная миграционная служба пишет: "Аннулирован в связи с заменой на новый".
- Ничего я не меняла, - говорю. - Мне по закону его менять через год надо будет, по возрасту.

Она мне протягивает распечатанный бланк УФМС по г. Москве". "Аннулирован в связи с заменой на новый", серия и номер - мои. Что за хуйня?

Ну, деньги мне по загранпаспорту поменяли, благо, с собой был. Но я, вообще-то, по этому паспорту вчера летела на самолёте, а сегодня вечером мне по нему садиться в поезд - в Пензу ехать. А ну как не посадят, с недействительным-то паспортом?

Звоню по телефону, указанному на сайте УФМС. Металлический автоматический голос (после 5-минутного ожидания и прослушивания всякой херни) отвечает: звоните по номеру такому-то. Звоню. Металлический автоматический голос (после 5-минутного ожидания и прослушивания всякой херни) отвечает: звоните по номеру сякому-то. Звоню. Металлический автоматический голос (после 5-минутного ожидания и прослушивания всякой херни) отвечает: наберите цифры или ждите ответа оператора. Жду. ЖДУ.

Трубку снимает оператор: "Какая у вас проблема?" Описываю ситуацию. "Ждите", - говорит.

Жду. ЖДУ.

"Алё, вы слушаете? Вам надо идти в свою районную УФМС по месту жительства и там выяснять".

Вот спасибо, и чего было зря время терять, названивать. Нахуй им вообще телефоны и сайты, если всё равно ногами пиздовать за любой мелочью?

Лечу в районный МФЦ. Там электронная очередь, а сегодня короткий рабочий день. Успею? Не успею? Сижу, жду. ЖДУ.

Наконец, в последние 3 минуты рабочего времени залетаю в кабинет. Описываю ситуацию.

- Если вы его на самом деле не меняли, - говорит тётенька, - значит, в базе данных ошибка. Хотите, я вам дам справку, что у вас паспорт действительный?

- Сами подумайте, - говорю. - Если в электронной базе данных он указан как недействительный, и ФМС выдает на своем бланке такой ответ, кому скорее поверят - электронной базе данных или моей справке на потёртой бумажке?

Тётенька берет паспорт и несёт его в кабинет к начальнику, там пробивает по номеру.

- Вы удивитесь, - говорит, - но паспорт ваш действительно аннулирован.

- Чо-чо-чо????? Кем аннулирован???

- УФМС Башкортостана.

- Шо, бля?? Какого нахуй Башкортостана???

- Понимаете, аннулировали паспорт женщине, у которой номер паспорта совпадает с вашим вплоть до одной цифры. У ней в серии паспорта семёрка, а у вас четвёрка, остальное совпадает. В общем, ваш аннулирован по ошибке. Но он уже недействителен.

- И что делать???

- Ну, мы, конечно, можем послать запрос в Башкортостан.... Но они на наши запросы по полгода не отвечают... Пока письмо дойдет, пока прочтут, пока ответ....

- Что значит "письмо придет"?? Вы его почтовым голубем, что ли, посылаете??

- Вручную посылаем, по почте, в конверте.... И на эти-то с трудом отвечают, а электронные вообще не читают....

Ёбаная компьютеризация, пиздопроёбанная автоматизация, уёбищные госуслуги, вся хуйня в одном окне, блядь!!!!

- И что делать??? - спрашиваю. А у тётки рабочий день закончился, она уже косится на своё пальто на вешалке. А мне сегодня уезжать в Пензу, уёбища вы криворылые, модернизаторы косорукие, инноваторы злоебучие!

- Единственный выход - паспорт менять, - говорит. Правда, это как минимум 10 рабочих дней. Вам, правда, ещё год до замены остался, ну ничего, заплатите 300 рублей штрафа типа как за утерю паспорта, и нужно будет подавать на новый.

Тут меня к потолку аж подбросило. Какую в пизду утерю, вы ебанулись???

- Нет, - говорю, - дудки. "Типа как" - это вы хрен угадали. Я паспорт не теряла, это какой-то криворукий хер в Башкортостане циферки, видите ли перепутал. 300 рублей - это не та сумма, которую я за здорово живёшь готова подарить нашему государству с его злоебучими компьютеризациями и модернизациями. Никаких 300 рублей я платить не буду, а паспорт мне должны на дом принести, ленточкой перевязанный, в удобное для меня время.

- А знаете, - пробивает вдруг тётку. - У нас действительно весь документооборот ведется вручную и вся переписка вручную. В советское время всё вручную было, но такого бардака и в помине не было. А какая система образования была! А медицина?? У меня родители за всю жизнь копейки ни за что не заплатили, хотя оба были инвалиды и всю жизнь лечились. А сейчас что?? И кому, какому уроду понадобилось это всё менять??

- Какому уроду - понятно какому, - говорю. - В общем, поехала я в Пензу, прощевайте. Вернусь, подумаем, как паспорт новый делать.

От злости забыла спросить у тётки, если я сейчас сделаю новый паспорт, надо ли мне его будет опять менять через 8 месяцев.

Так что я теперь человек без паспорта. Меня вообще нет.
Обсудить в блоге автора
Посты дня
На конференцию "Открытой России" пришли 30-40 правоохранителей
blogDmitry Gudkov    9.12 18:08 |  число просмотров 267
На конференцию "Открытой России" пришли 30-40 правоохранителей Пресекают собрание нежелательной организации, и наплевать, что она не нежелательная. Начали с того, что не пускали в туалет
 
Выступление Ходорковского на конференции движения "Открытая Россия"
blogkhodorkovski    9.12 17:51 |  число просмотров 256
Выступление Ходорковского на конференции движения "Открытая Россия" Мы противостоим не народу России и даже не государству, плохому или хорошему, но явно не преступному, как например было в фашистской Германии. Мы противостоим кремлевской ОПГ
 
На Стерджеса сходила, но все веселье пропустила
blogkpotupchik    9.12 17:08 |  число просмотров 259
На Стерджеса сходила, но все веселье пропустила Вот только прямо в день открытия выставки облил картины "неустановленной жидкостью" мужчина в женском платье. Более того, лицо мужчины было закутано шарфом, а сверху он надел плотную шапку
 
Солидарная экономика для Нюхчи! Хотите книгу рецептов поморской кухни?
blogSvetlana Kolchurina    9.12 12:33 |  число просмотров 358
Солидарная экономика для Нюхчи! Хотите книгу рецептов поморской кухни? Летом этого года наша креативная группа фотографов, этнографов, дизайнеров выезжала в старинное поморское село Нюхча и собрала уникальные поморские рецепты
 
Мордовская ИК-2: надежды на перемены к лучшему
blogstoptortureinfo    7.12 16:35 |  число просмотров 700
Мордовская ИК-2: надежды на перемены к лучшему Что изменилось за эти полгода? Мы просто следили за судьбой осуждённой Елены Ивановой, а адвокат Маргарита Ростошинская регулярно посещала мордовскую ИК-2
 
все записи
Выбор редактора
Очень дикая история
blogCorruptionTV    7.12 16:20 |  число просмотров 1105
Очень дикая история Генпрокуратура доказала, что самый богатый депутат ГД РФ Палкин 27 раз нарушил закон. Вдумайтесь, 27(!) раз!
 
Всего 4 года назад у/в России было все это
blogElizaveta Osetinskaya    6.12 13:58 |  число просмотров 1611
Всего 4 года назад у/в России было все это Если б мне в 2013 году сказали бы: знаешь, в 2014 году мы проведем Олимпиаду так, что российских спортсменов больше на нее не пустят, я бы, наверное, усомнилась, но еще как-то могла бы поверить
 
Чем Москва ответит МОК
blogПавел Чиков    6.12 02:10 |  число просмотров 1077
Чем Москва ответит МОК Отказ от участия в международных соревнованиях, запрет на зарубежные поездки российским спортсменам. Реестр спортсменов - иностранных агентов. Замена гражданского спорта военными маневрами
 
Цитаты дня
" Когда вы читаете новость начинающуюся с "Мутко пожизненно отстранили...", вы же внутри себя надеетесь, что там будет написано не "от посещения Олимпиады", а "от всех государственных должностей"? "
5.12 |
blog Медиатехнолог
" Спасти ситуацию могло бы незамедлительное выдвижение кандидатуры Путина в президенты МОК! "
5.12 |
blog Gleb Pavlovsky
" Это не заговор, это следствие уязвимости России, решившей, что может разбогатеть и пользоваться благами цивилизованного капитализма, пугая тех самых капиталистов своими "бряцаньями" и хакерами. "
22.11 |
blog BuninCo
" И вот опять в России сто лет промелькнули, как обычно, бесцельно и бессмысленно, и ценой гор трупов и рек крови она достигла того же, что и имела. "
7.11 |
blog Alexander Osovtsov
" Революциями нужно гордиться. Революция — это здорово. Попытка новой жизни. Настоящая жизнь. Желаю революций каждому. И нам всем вместе. Они обязательно будут. "
7.11 |
blog Alexander Vinokurov
" Кто-нибудь, напомните Наталье Поклонской, что она руководитель комиссии по проверке деклараций депутатов, а не комиссии по защите чести и достоинства бывшего императора. "
26.10 |
blog Andre Jvirblis
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
Все цвета старости
Ольга Алленова, Роза Цветкова  3.12 21:15 |  число просмотров 911
Все цвета старости Куда можно "определить" пожилого человека в нашей стране для "дожития" и где же ему на самом деле лучше
«Алексей Леонидович, в какой организации вы сейчас работаете?»
Екатерина Винокурова  25.11 21:40 |  число просмотров 2157
«Алексей Леонидович, в какой организации вы сейчас работаете?» Как Собянин и Кудрин спорили о будущем России
все записи
События
Фестиваль молодежи и студентов
19.10 |  число просмотров 2771
Фестиваль молодежи и студентов
В Сочи проходит XIX Всемирный фестиваль молодежи студентов. В нем принял участие Владимир Путин. Блогеры обсуждают смысл этого мероприятия
все записи
Кино
"Матильда"
31.10 |  число просмотров 7273
"Матильда"
В России начались показы "Матильды" Алексея Учителя, против которых так яростно боролась депутат Поклонская. Первые зрители удивлены тому, насколько беспомощным вышел фильм
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 8672
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Агент СМИт
26.11 |  число просмотров 2494
Агент СМИт
Президент Владимир Путин подпсиал закон, который позволяет признавать СМИ иностранным агентом
все записи
Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 2014
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012