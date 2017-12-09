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Солидарная экономика для Нюхчи! Хотите книгу рецептов поморской кухни?
Солидарная экономика для Нюхчи! Хотите книгу рецептов поморской кухни?
Svetlana Kolchurina
9.12 12:33 |  число просмотров 160

Солидарная экономика для Нюхчи! Приглашаем вас участвовать в долевом выпуске книги.

У нас хорошая новость! Готова к печати Книга рецептов поморской кухни. Летом этого года наша креативная группа фотографов, этнографов, дизайнеров выезжала в старинное поморское село Нюхча и собрала уникальные поморские рецепты. Книга – отличный подарок и увлекательное погружение в культуру Русского Севера.

Эта книга для всех, кто интересуется поморской культурой. Кухня - важная составляющая культурного кода любого народа. Взяв книгу в руки и начав рассматривать и читать ее, вы окажетесь на берегу Белого моря. Рецепты, поморская говорь, красивые фото, приятная на ощупь бумага. Попробуйте приготовить вкусные косые пироги или приготовить рыбу по-поморски и вам откроются новые ощущения.

Для того, чтобы удешевить себестоимость печати мы решили выпустить книгу тиражом в 1000 экземпляров. Тираж разделен между разными организациями и людьми. Мы не продаем книгу, а просто хотим, чтобы вы приняли участие в ее печати. Прибыли мы не получаем. Наша цель - снизить себестоимость книги, чтобы она стала доступна для всех желающих. Вы получите то количество экземпляров, за печать которых заплатили.

Мы уже вложились в сбор материалов, фотографирование, дизайн и верстку. За это вы не платите. Всего мы хотим выпустить 1000 экземпляров. При таком тираже стоимость печати одной книги составит 200 рублей за 1 штуку.

У нас есть 300 свободных экземпляров по 200 рублей каждый. Мы уже нашли партнеров, которые вкладываются вместе с нами в печать 700 книг. Вы можете выкупить по себестоимости печати один или несколько экземпляров.

Хотите иметь у себя книгу рецептов поморской кухни или сделать незабываемый подарок для своих близких? Просто вложитесь вместе с нами в печать книги.

Как оплатить? Вы пишите личное сообщение ZeKa Metafizik (Евгении Маккоевой). В сообщении указываете сколько экземпляров книги хотите получить. Перечисляете деньги на печать. Мы печатаем и высылаем вам оплаченные вами экземпляры почтой. Связываетесь напрямую с Женей и дальше действуете по ее инструкциям.

Книгу рецептов поморской кухни можно заказать до 30 декабря 2017 года. Мы сдадим книгу в печать в декабре этого года. А вы получите ее в феврале 2018 года.

Приятный бонус: Книга рецептов поморской кухни - отличный подарок. При вашем желании мы приготовим для вас Сертификат на получение книги, который вы можете дарить своим близким, друзьям, коллегам. Сертификат является подтверждением получения книги.

Мы очень старались и получили отличный результат. Мы - это творческая группа Ассоциации «ЭХО», общественная организация «Хламной сарай», «iokanni».

Куратор: Светлана Кольчурина
Автор текстов: Надежда Семенова
Фуд-фотограф: Софья Тиятивяйнен
Дизайнер: Евгения Маккоева
Фотографы: Юлия Утышева, Валерий Поташов, Саяна Монгуш
Тайный советник: Евгений Тароев

Фото Светланы Кольчуриной.

Фото Светланы Кольчуриной.


Фото Светланы Кольчуриной.


Фото Светланы Кольчуриной.

 
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