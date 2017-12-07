Мордовская ИК-2: надежды на перемены к лучшему stoptortureinfo 223 7.12 16:35 |223 Это не реклама мордовской ИК-2, как вы могли бы подумать.



Что изменилось за эти полгода? Мы просто следили за судьбой осуждённой Елены Ивановой, а адвокат Маргарита Ростошинская регулярно посещала мордовскую ИК-2.

Мы со сдержанным, но всё же с оптимизмом относимся к таким изменениям и понимаем, что вряд ли сможем вычерпать океан чайной ложкой, но поездки адвокатов критически важны для заключённых, а на поездки адвокатов нужны деньги.



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