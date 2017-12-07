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Блогеры против: Аэрофлот
3.12 число просмотров 39076 число записей 103
 
Дело Улюкаева
29.11 число просмотров 11058 число записей 66
 
Школьник в Бундестаге
29.11 число просмотров 2497 число записей 14
 
Агент СМИт
26.11 число просмотров 2469 число записей 10
 
Нападение на Фенгельгауэр
23.11 число просмотров 4974 число записей 31
 
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Агент СМИт
26.11 число просмотров 2469 число записей 10
 
Россияна, вперед!
18.11 число просмотров 2391 число записей 3
 
Керимов во Франции
6.12 число просмотров 2284 число записей 11
 
Выброс рутения
22.11 число просмотров 2162 число записей 4
 
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Мордовская ИК-2: надежды на перемены к лучшему
Мордовская ИК-2: надежды на перемены к лучшему
stoptortureinfo
7.12 16:35 |  число просмотров 223
Это не реклама мордовской ИК-2, как вы могли бы подумать.

Что изменилось за эти полгода? Мы просто следили за судьбой осуждённой Елены Ивановой, а адвокат Маргарита Ростошинская регулярно посещала мордовскую ИК-2.
Мы со сдержанным, но всё же с оптимизмом относимся к таким изменениям и понимаем, что вряд ли сможем вычерпать океан чайной ложкой, но поездки адвокатов критически важны для заключённых, а на поездки адвокатов нужны деньги.

Пожалуйста, поддержите проект «Территория пыток» хотя бы небольшой суммой: http://stop-torture.info/campaign/stoptorture
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Посты дня
Очень дикая история
blogCorruptionTV    7.12 16:20 |  число просмотров 404
Очень дикая история Генпрокуратура доказала, что самый богатый депутат ГД РФ Палкин 27 раз нарушил закон. Вдумайтесь 27(!) раз!
 
России дали шанс очиститься
blogSergei Medvedev    7.12 14:19 |  число просмотров 446
России дали шанс очиститься Вскрылся огромный многолетний нарыв, и вонь пошла по всему миру -- но это хорошо. Надо чистить, надо извиняться, надо ехать в Корею как граждане России, надо побеждать там
 
Всего 4 года назад у/в России было все это
blogElizaveta Osetinskaya    6.12 13:58 |  число просмотров 1197
Всего 4 года назад у/в России было все это Если б мне в 2013 году сказали бы: знаешь, в 2014 году мы проведем Олимпиаду так, что российских спортсменов больше на нее не пустят, я бы, наверное, усомнилась, но еще как-то могла бы поверить
 
Площадь Бориса Немцова
blogSerguei Parkhomenko    6.12 12:17 |  число просмотров 771
Площадь Бориса Немцова Кусок улицы, на котором расположено российское посольство, предлагается переименовать в Площадь Бориса Немцова. Посольство протестует.
 
Нам шесть лет. Похоже, многое впереди
blogovdinfo    6.12 02:14 |  число просмотров 626
Нам шесть лет. Похоже, многое впереди Проект начинался с двух человек — одного программиста и одного журналиста. Теперь же мы — пара десятков участников и сотня волонтеров из пяти городов
 
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Выбор редактора
Я не понимаю этих людей
blogЗоя Светова    5.12 00:13 |  число просмотров 1207
Я не понимаю этих людей Этого следователя Васильева, толстого рыжего парня, прокуроршу блондинку, судью Вашу честь. Я не понимаю, как они вернутся домой после этого заседания
 
Маразм в московских школах
www.facebook.com    3.12 01:32 |  число просмотров 1704
Маразм в московских школах Соцсети полны истошными криками родителей, рассказывающих, как их ребенка в их отсутствие из школы на Скорой увезли в больницу из-за ушиба локтя или падения на перемене
 
Цитаты дня
" Когда вы читаете новость начинающуюся с "Мутко пожизненно отстранили...", вы же внутри себя надеетесь, что там будет написано не "от посещения Олимпиады", а "от всех государственных должностей"? "
5.12 |
blog Медиатехнолог
" Спасти ситуацию могло бы незамедлительное выдвижение кандидатуры Путина в президенты МОК! "
5.12 |
blog Gleb Pavlovsky
" Это не заговор, это следствие уязвимости России, решившей, что может разбогатеть и пользоваться благами цивилизованного капитализма, пугая тех самых капиталистов своими "бряцаньями" и хакерами. "
22.11 |
blog BuninCo
" И вот опять в России сто лет промелькнули, как обычно, бесцельно и бессмысленно, и ценой гор трупов и рек крови она достигла того же, что и имела. "
7.11 |
blog Alexander Osovtsov
" Революциями нужно гордиться. Революция — это здорово. Попытка новой жизни. Настоящая жизнь. Желаю революций каждому. И нам всем вместе. Они обязательно будут. "
7.11 |
blog Alexander Vinokurov
" Кто-нибудь, напомните Наталье Поклонской, что она руководитель комиссии по проверке деклараций депутатов, а не комиссии по защите чести и достоинства бывшего императора. "
26.10 |
blog Andre Jvirblis
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Статьи дня
Все цвета старости
Ольга Алленова, Роза Цветкова  3.12 21:15 |  число просмотров 687
Все цвета старости Куда можно "определить" пожилого человека в нашей стране для "дожития" и где же ему на самом деле лучше
«Алексей Леонидович, в какой организации вы сейчас работаете?»
Екатерина Винокурова  25.11 21:40 |  число просмотров 1970
«Алексей Леонидович, в какой организации вы сейчас работаете?» Как Собянин и Кудрин спорили о будущем России
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События
Фестиваль молодежи и студентов
19.10 |  число просмотров 2749
Фестиваль молодежи и студентов
В Сочи проходит XIX Всемирный фестиваль молодежи студентов. В нем принял участие Владимир Путин. Блогеры обсуждают смысл этого мероприятия
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Кино
"Матильда"
31.10 |  число просмотров 7254
"Матильда"
В России начались показы "Матильды" Алексея Учителя, против которых так яростно боролась депутат Поклонская. Первые зрители удивлены тому, насколько беспомощным вышел фильм
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Музыка
Без Евровидения
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Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Агент СМИт
Президент Владимир Путин подпсиал закон, который позволяет признавать СМИ иностранным агентом
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
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Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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