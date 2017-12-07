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|Очень дикая история
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7.12 16:20 |
405
|Очень дикая история. Депутаты ГД РФ сначала напринимали законов, а теперь отказываются их сами выполнять. Это прям как «Скотный двор» Оруэлла про «все животные равны, но некоторые равнее». По закону «О противодействии коррупции» депутата Госдумы, допустившего неурегулированный конфликт интересов должны лишить мандата, то есть выгнать из Госдумы. В законе содержится только такая мера ответственности - освобождение от должности (увольнение) в связи с утратой доверия. Генпрокуратура доказала, что самый богатый депутат ГД РФ Палкин 27 раз нарушил закон. Вдумайтесь 27(!) раз! И как на самом деле наказали нарушителя? Просто объявили депутату выговор. Если ты самый богатый депутат Госдумы, то тебе можно игнорировать Федеральный закон, так получается? Ещё раз кто-то будет с трибуны кричать про «неприкасаемых у нас нет», то сразу тыкайте в лицо этой историей. Про антикоррупционную комиссию ГД, возглавляемую Поклонской, которая рассматривала дело Палкина всё тоже понятно: увольнять действующих депутатов, нарушивших закон гораздо сложнее чем опекать мертвого царя.
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|stoptortureinfo 7.12 16:35 | 223
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|Что изменилось за эти полгода? Мы просто следили за судьбой осуждённой Елены Ивановой, а адвокат Маргарита Ростошинская регулярно посещала мордовскую ИК-2
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|Sergei Medvedev 7.12 14:19 | 446
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|Вскрылся огромный многолетний нарыв, и вонь пошла по всему миру -- но это хорошо. Надо чистить, надо извиняться, надо ехать в Корею как граждане России, надо побеждать там
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|Elizaveta Osetinskaya 6.12 13:58 | 1197
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|Если б мне в 2013 году сказали бы: знаешь, в 2014 году мы проведем Олимпиаду так, что российских спортсменов больше на нее не пустят, я бы, наверное, усомнилась, но еще как-то могла бы поверить
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|Serguei Parkhomenko 6.12 12:17 | 771
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|Кусок улицы, на котором расположено российское посольство, предлагается переименовать в Площадь Бориса Немцова. Посольство протестует.
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|ovdinfo 6.12 02:14 | 626
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|Проект начинался с двух человек — одного программиста и одного журналиста. Теперь же мы — пара десятков участников и сотня волонтеров из пяти городов
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|Когда вы читаете новость начинающуюся с "Мутко пожизненно отстранили...", вы же внутри себя надеетесь, что там будет написано не "от посещения Олимпиады", а "от всех государственных должностей"?
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|5.12 |
| Медиатехнолог
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|Спасти ситуацию могло бы незамедлительное выдвижение кандидатуры Путина в президенты МОК!
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|5.12 |
| Gleb Pavlovsky
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|Это не заговор, это следствие уязвимости России, решившей, что может разбогатеть и пользоваться благами цивилизованного капитализма, пугая тех самых капиталистов своими "бряцаньями" и хакерами.
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|22.11 |
| BuninCo
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|И вот опять в России сто лет промелькнули, как обычно, бесцельно и бессмысленно, и ценой гор трупов и рек крови она достигла того же, что и имела.
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|7.11 |
| Alexander Osovtsov
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|Революциями нужно гордиться. Революция — это здорово. Попытка новой жизни. Настоящая жизнь. Желаю революций каждому. И нам всем вместе. Они обязательно будут.
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|7.11 |
| Alexander Vinokurov
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|Кто-нибудь, напомните Наталье Поклонской, что она руководитель комиссии по проверке деклараций депутатов, а не комиссии по защите чести и достоинства бывшего императора.
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|26.10 |
| Andre Jvirblis
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