Очень дикая история CorruptionTV 405 7.12 16:20 |405 Очень дикая история. Депутаты ГД РФ сначала напринимали законов, а теперь отказываются их сами выполнять. Это прям как «Скотный двор» Оруэлла про «все животные равны, но некоторые равнее». По закону «О противодействии коррупции» депутата Госдумы, допустившего неурегулированный конфликт интересов должны лишить мандата, то есть выгнать из Госдумы. В законе содержится только такая мера ответственности - освобождение от должности (увольнение) в связи с утратой доверия. Генпрокуратура доказала, что самый богатый депутат ГД РФ Палкин 27 раз нарушил закон. Вдумайтесь 27(!) раз! И как на самом деле наказали нарушителя? Просто объявили депутату выговор. Если ты самый богатый депутат Госдумы, то тебе можно игнорировать Федеральный закон, так получается? Ещё раз кто-то будет с трибуны кричать про «неприкасаемых у нас нет», то сразу тыкайте в лицо этой историей. Про антикоррупционную комиссию ГД, возглавляемую Поклонской, которая рассматривала дело Палкина всё тоже понятно: увольнять действующих депутатов, нарушивших закон гораздо сложнее чем опекать мертвого царя.

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