трудно поверить, что всего 4 года назад у/в России было все это, а теперь - нет

- нормальные, даже дружественные отношения с Украиной

- умеренно нормальные отношения с Западом

- независимые сми, которыми легально владели иностранцы

- французский сыр - простите, что вперемешку, но очень трудно представить себе из СанФрана, что ты хочешь купить французский бри, а его нет по принципиальным (!!!!) соображениям

- возможность поехать на Олимпиаду

Если б мне в 2013 году сказали бы: знаешь, в 2014 году мы проведем Олимпиаду так, что российских спортсменов больше на нее не пустят, я бы, наверное, усомнилась, но еще как-то могла бы поверить. ну, налажали, бывает. Но вот как возможно, что все эти достижения достигнуты вместе и всего за 4 года?!