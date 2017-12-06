Вот такое тут завтра ожидается событие в Вашингтонском «горсовете».

Кусок улицы, на котором располоджено российское посольство, предлагается переименовать в Площадь Бориса Немцова.

Посольство протестует.

МИД России тихо сопротивляется, организуя через свои контакты в Государственном департаменте блокировку такого решения в Конгрессе. Оказывается, когда появляется проблема чрезвычайной, жизненной важности для Российской Федерации, наш МИД все же способен пойти на тонкие переговоры о сотрудничестве с «нашими американскими партнерами» и договорится с ними. А решение о «Площади Бориса Немцова» - конечно же, именно такое, чрезвычайное и жизненно важное.

Однако похоже, что городские власти Вашингтона имеют право принять такое решение и без согласия Конгресса (у столицы все же имеется особенный статус и особенные полномочия).

Вход на завтрашние слушания свободный. Пойду, попробую поприсутствовать. Тут недалеко.



