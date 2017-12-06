Нам шесть лет. Похоже, многое впереди ovdinfo 474 6.12 02:14 |474 Шесть лет назад в Москве состоялся митинг на Чистых прудах по итогам выборов в Госдуму, давший старт протестному движению десятых. Митинг вылился в массовые задержания, и в этот же вечер появился ОВД-Инфо.



Проект начинался с двух человек — одного программиста и одного журналиста. Теперь же мы — пара десятков участников и сотня волонтеров из пяти городов. Мы круглосуточно пишем новости и принимаем звонки, публикуем тексты и оказываем юридическое содействие людям, столкнувшимся с неприятностями из-за своих взглядов или общественной деятельности. Собираем статистику и готовим аналитические материалы.



Все эти шесть лет мы совершенствовали свои навыки — как привлечь внимание СМИ к задержаниям или обыскам, как найти юриста для суда, как грамотно довести дело до ЕСПЧ. Но общая ситуация с политическими преследованиями в России все это время только ухудшалась. Поэтому мы нужны так же, как и шесть леть назад.



Вы можете рассчитывать на нашу поддержку, если вы попали в беду. Но и нам нужна ваша поддержка.



Поддержать проект donate.ovdinfo.org



Стать волонтером https://airtable.com/shrVB9giGDIIqJ3mb

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