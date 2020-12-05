всем салют Медиазона объявляет сбор средств на свое существование. Поскольку Госдеп не дает и никогда собственно, козлина, не давал денег, то мы обращаемся к вам. Если тебе дорога мз, не проходи мимо. Мы с Машей откинулись в конце 2013-го. И в 2014-м стало понятно, что все независимые СМИ разгоняют к чертям, и что надо двигаться по пути DIY и строить подпольные, альтернативные институты. Если государство вафлит и не в состоянии обеспечить населению доступ к базовым благам, этим должно заниматься гражданское, простите, общество. И мы, группа облезлых панков, этим занялись. Пути наши облезлые пересеклись со Смирновым и командой, и за дело взялись, ну что уж там таить, суперпрофессионалы. За дело по освещению судебных процессов, происшествий в тюрьмах и полицейских участках. Собирали средства мы на Медиазону то тут, то там, вообще где придется. Выступали на каких-то нелепейших мероприятиях порой (но не на корпоративах Газпрома, конечно), чтобы собрать денег на запуск и работу издания. Все, что каким-то чудом нами зарабатывалось, шло в копилку мз. Если кто-то из частных фондов готов был жертвовать, тоже брали. Но все это шатко и валко, на финансовой модели случайных спорадических вливаний долго не протянешь. Мы протянули три года. И теперь мы очень просим вас нам помочь тянуть дальше. Лучше всего оформить подписку. 300, 500, 1000р в месяц. В любой момент вы сможете отписаться. Можно и одноразовое пожертвование. Мамы всякие важны, мамы всякие нужны. Спасибо.

Нд

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