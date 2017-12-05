Я пишу о российских судах более 15 лет.

Я не понимаю этих людей_ этого следователя Васильева, толстого рыжего парня, прокуроршу блондинку, судью Вашу честь.

Я не понимаю, как они вернутся домой после этого за седания, когда интеллигентный 60— летний человек говорит им: Я сижу здесь в СИЗО потому что от меня хотят показаний. Но вы же Ваша честь , вы судья, судите по закону.»

И судья сейчас выйдет и оставит его под стражей. Значит Алексей Малобродский никого не убивший, никого не ограбивший, виновный лишь в том, что отказывается врать и оговаривать других, будет сидеть, будет болеть, будет умирать в этой тюрьме.

Как можно наплевать на просьбу человека, никого не убившего, никого не ограбившего, который просит возможности увидеть свою тяжело больную мать и своего больного отца.

Как можно ОТКАЗАТЬ им и пойти домой, пить коньяк, водку, есть суп, смотреть телевизор и покупать подарки под елку. Не понимаю.