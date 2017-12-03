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Маразм в московских школах
Маразм в московских школах
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3.12 01:32 |  число просмотров 1614


Москва. Сначала медиков из штата школ передали в штат поликлиник. Потом врачей в школах не осталось, в наличии только приходящие медсестры (в отдельных школах есть медсестры, сидящие весь рабочий день). Но им запрещено оказывать медпомощь, они могут только заполнять бумаги и делать прививки.

Теперь департамент образования выпустил загадочное постановление, которое невозможно найти, о том, что на любую травму и любое недомогание школа обязана вызвать Скорую и проинформировать родителей. Именно в такой последовательности.

Я живу в доме, во дворе которого стоит школа. Раз в 45 минут в течение дня я по пять минут хожу на степпере около окна. Каждый день несколько раз я наблюдаю подъезжающие или стоящие или отъезжающие Скорые.

Соцсети полны истошными криками родителей, рассказывающих, как их ребенка в их отсутствие на Скорой увезли в больницу из-за ушиба локтя или падения на перемене.

Фельдшер московской скорой помощи Дмитрий Беляков сделал фотографию того, что видит теперь каждый день, - как к приемному покою детской больницы стоит очередь из Скорых. Иногда Скорые в этой очереди стоят по 5 часов.

Родители стали жаловаться во все инстанции на то, что с их детьми проводят медицинские манипуляции без их разрешения, в их отсутствие и увозят детей в больницу, от чего у детей стресс.

Директорам школ, родители учеников которых активнее всего жалуются, выдали люлей.

В итоге в части московских школ приказом директора запрещены перемещения детей на переменах. Все учителя обязаны дежурить и не допускать, чтобы дети двигались, чтобы не было травм, чтобы не надо было вызывать Скорые, чтобы родители потом не жаловались.

В школе 1434 (блок начальных классов): "Для повышения уровня культуры общения детей в корпусе 2 с понедельника 04.12.17 вводятся новые элементы воспитательной системы.
Тихие настольные игры на переменах – ежедневно."
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