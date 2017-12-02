Ищем дома для "Том Соейр Феста 2018"! www.facebook.com 747 2.12 17:13 |747



Друзья! Мы подбираем новые объекты для нашего фестиваля разными методами. В том числе, и через соцсети.



Фестиваль ищет жильцов и собственников квартир в старых самарских домах, которые заинтересованы в восстановлении исторического облика зданий. Мы можем помочь ресурсами, людьми и знаниями, но очень важно, чтобы сами жильцы хотели этого и г



В первую очередь, нас интересуют дома до двух этажей, не являющиеся объектами культурного наследия. Но мы готовы рассмотреть любые предложения от активных жителей, чтобы понять, чем мы можем им помочь.



Свои предложения присылайте "ВКонтакте"



отовы были содействовать "Том Сойер Фесту".В первую очередь, нас интересуют дома до двух этажей, не являющиеся объектами культурного наследия. Но мы готовы рассмотреть любые предложения от активных жителей, чтобы понять, чем мы можем им помочь.Свои предложения присылайте "ВКонтакте" https://vk.com/ondryushka или на почту ondryushka@gmail.com. МЫ ИЩЕМ ДОМА ДЛЯ "ТОМ СОЙЕР ФЕСТА-2018". НУЖЕН РЕПОСТ!Друзья! Мы подбираем новые объекты для нашего фестиваля разными методами. В том числе, и через соцсети.Фестиваль ищет жильцов и собственников квартир в старых самарских домах, которые заинтересованы в восстановлении исторического облика зданий. Мы можем помочь ресурсами, людьми и знаниями, но очень важно, чтобы сами жильцы хотели этого и г Обсудить в блоге автора