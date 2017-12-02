|Ищем дома для "Том Соейр Феста 2018"!
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2.12 17:13 | 747
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МЫ ИЩЕМ ДОМА ДЛЯ "ТОМ СОЙЕР ФЕСТА-2018". НУЖЕН РЕПОСТ!
Друзья! Мы подбираем новые объекты для нашего фестиваля разными методами. В том числе, и через соцсети.
Фестиваль ищет жильцов и собственников квартир в старых самарских домах, которые заинтересованы в восстановлении исторического облика зданий. Мы можем помочь ресурсами, людьми и знаниями, но очень важно, чтобы сами жильцы хотели этого и готовы были содействовать "Том Сойер Фесту".
В первую очередь, нас интересуют дома до двух этажей, не являющиеся объектами культурного наследия. Но мы готовы рассмотреть любые предложения от активных жителей, чтобы понять, чем мы можем им помочь.
Свои предложения присылайте "ВКонтакте" https://vk.com/ondryushka или на почту ondryushka@gmail.com.
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