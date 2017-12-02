Расскажу еще про крутую Настю. Настя моя героиня, связь с которой не оборвалась. У Насти ВИЧ. Она звонит и говорит: "Хочу открыть свой статус, напишешь про меня?" Я сползаю на стульчик, потому что открыть статус - затея очень смелая. Не просто вот так взять и сказать на всю страну: "У меня ВИЧ"! Я говорю, Настя, ты серьезно? Ты хорошо подумала? "Да, - отвечает, - хорошо. Сколько можно прятаться?" Первые, кому Настя решилась открыться, были её подруги. Они были в шоке, и когда Настя через несколько дней позвонила одной из них, трубку взял муж и сказал: "Не звони сюда больше, ты для нас не существуешь". Тогда Настя закрылась. Было очень больно. И вот сегодня она говорит, а я записываю: "Я хочу рассказать о себе публично, чтобы сломать шаблоны, что ВИЧ - это только про наркозависимых и проституток. Я замужем, мой муж — ВИЧ-отрицательный, у нас есть сын. Если у тебя ВИЧ, это не значит, что ты ведешь беспорядочную половую жизнь, употребляешь наркотики. Просто это может случиться с каждым". История Насти интересная, важная и с хорошим финалом, почитайте. И посмотрите на Настино красивое открытое лицо.









Время открытий