26-летняя Женя из Краснотурьинска очень боится умирать. Да и обидно очень: как же так? Как могли не распознать болезнь, излечимую, вовремя? Ей же всего 26. Как рассказывает моя коллега Наталья Калинина, которая с ней общается, "cейчас Женя в аховом состоянии, плачет не переставая, воет белугой". Боится, что будет с ее детьми. Месяц назад в онкоцентре Краснотурьинска ей сказали, что у нее все в порядке, а вчера в областном окноцентре дали направление в хоспис: рак 4 стадии, неоперабельный.

Еще недавно главной проблемой Жени и ее троих малышей было исчезновение ее мужа и их отца - год назад он просто вышел с утра из дома (они занимают комнату в общежитии) и поехал на работу, но так и не доехал. Просто исчез. Дело по статье "убийство" следственные органы расследуют до сих пор, вяло, без особых продвижений. Вот газета "Вечерний Краснотурьинск" совсем недавно писала, как Женя каждый день теперь ездит тем маршрутом, по которому он тогда уехал на работу - http://krasnoturinsk.info/god-bez-papy-kak-vyzhila-i-na-ch…/

Помните молодую девушку из Апатитов, кажется, которая на прямой линии с Путиным рассказывала про то, как ее рак лечили как остеохандроз, пока он не перерос в 4 стадию?. Она еще еле держалась на ногах, когда рассказывала, так ей плохо было уже, ее почти сразу госпитализировали после этой прямой линии. Там потом проверка на проверке были, губернатор отчитывался, глава областного минздрава. Что с ней сейчас? Рапортовали, что срочным бортом в Москву вывозили. Женя до Путина не достучалась, вот поэтому своим ходом 6 часов на автобусе о областного онкоцентра ехала. Да таких историй - жутких, парализующих, безысходных, - полно. Сколько молодых людей должны уйти, пока что-то поменяется?!

Как вы совершенно правильно предлагали вчера, Арина Бородина и Аня Левитова (Anya Levitov) с разрешения Жени Наталья Калинина прислала номер карточки, на которую можно перечислить небольшую денюжку для этой семьи: Номер карты Сбербанка: 6390 0216 9056 2558 19 (получатель Евгения Владимировна П.)

