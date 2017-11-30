Сделали первый шаг к реформе местного самоуправления в Москве. Шаг небольшой, но важный: представлена концепция городского закона, который обеспечит муниципалитеты реальными полномочиями. Вот текст: http://vmo-krasnoselskoe.ru/news/detail.php?id=1886

Суть нашей инициативы в том, чтобы ликвидировать систему двоевластия в районах столицы. Сегодня в каждом районе наравне с советом депутатов существует управа, которая подчиняется мэрии. Легитимность у совета депутатов и его председателя выше, так как они напрямую избираются гражданами. А глава управы назначается мэром, но при этом полномочия и бюджетные возможности у нее несоизмеримо больше.

Ликвидировать этот перекос предлагается, переподчинив управу совету депутатов. По сути она должна выполнять функцию исполнительного органа муниципалитета, а не правительства Москвы.

Главным оппонентом нашей реформы, очевидно, станет мэр Москвы Сергей Собянин. Его выступление в дискуссии с Кудриным на недавнем гражданском форуме ясно показало: он не верит в местное самоуправление и не видит в нем никакого смысла. Градоначальник по сути открытым текстом заявил, что исполнительная власть подменяет собой местное самоуправление, и он считает это нормальны. Мы же считаем такое положение вещей антиконституционным и противоречащим интересам граждан.

Наша инициатива реализуется в рамках Конгресса независимых депутатов, который прошел в октябре. Тогда была сформирована рабочая группа, которая и подготовила концепцию реформы. Уже в декабре привлеченные нами эксперты начнут подготовку текста законопроекта. По плану, весной мы внесем его на рассмотрение Мосгордумы. Рассчитываем, что этот закон возьмут в качестве блока своей предвыборной программы все независимые кандидаты в мэры на выборах 2018 года.



