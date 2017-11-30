|Как я провела ночь
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30.11 13:58 | 1737
|К полуночи батареи остыли, стало холодно, и мы с Гитой уехали ночевать к друзьям. Все это - под вранье чиновников, что тепло есть, что никто не мерзнет, все под контролем. И под глумливое хихи собянинских ботов, что отключение тепла в минус 3 - это нестрашно, вы нежные, хихи, а в Тюменской области и не такое бывает.
Из хорошего. Мне писали друзья, живущие рядом. Жители, как могли, заботились об одиноких стариках из подьездов, у кого нет Интернета.
Из адского. Без тепла ночью остаоись больница, роддом.
Сейчас городские власти врут, что все включили. Судя по районным группам в ФБ, одним дали тепло, другим - воду.
Мне лично крупно повезло с друзьями, готовыми прийти на помощь поздно вечером и принять меня с кошкой(не бросать же ее замерзать!)
А также хочу узнать, куда пропал наш мэр? Урбанистика, агломерации и прочее - это не так важно. Важно справляться с авариями, важно не врать в экстремальных ситуациях. Важно приехать на место аварии и быть с людьми.
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