К полуночи батареи остыли, стало холодно, и мы с Гитой уехали ночевать к друзьям. Все это - под вранье чиновников, что тепло есть, что никто не мерзнет, все под контролем. И под глумливое хихи собянинских ботов, что отключение тепла в минус 3 - это нестрашно, вы нежные, хихи, а в Тюменской области и не такое бывает. Из хорошего. Мне писали друзья, живущие рядом. Жители, как могли, заботились об одиноких стариках из подьездов, у кого нет Интернета. Из адского. Без тепла ночью остаоись больница, роддом. Сейчас городские власти врут, что все включили. Судя по районным группам в ФБ, одним дали тепло, другим - воду.

Сейчас поедем узнавать, что дали нам. Мне лично крупно повезло с друзьями, готовыми прийти на помощь поздно вечером и принять меня с кошкой(не бросать же ее замерзать!) А также хочу узнать, куда пропал наш мэр? Урбанистика, агломерации и прочее - это не так важно. Важно справляться с авариями, важно не врать в экстремальных ситуациях. Важно приехать на место аварии и быть с людьми.

Собянин со вчерашнего вечера исчез, я так понимаю. Видимо, ночевал в тепле.