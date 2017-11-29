Суд лишь частично согласился с доводами жалобы. Так он признал пыточными условия перевозки в автозаках, а также мое содержание в Мосгорсуде. Суд согласился с тем, что меня необоснованно долго держали под стражей.

При этом суд не нашел значительных нарушений моих прав в части предоставления медицинской помощи, первоначального заключения под стражу и не согласился с тем, что имелись нарушения моего права на справедливое судебное разбирательство

Суд не нашел причинно-следственной между обнаруженными нарушениями и нанесением вреда моему здоровью.

Я просил суд назначить мне компенсацию материального ущерба в виде 20 000 евро и морального в виде 50 000 евро. Суд постановил выплатить мне только 10 000 евро в качестве компенсации морального вреда.

Решение Европейского суда по моей жалобе не считаю справедливым, хотя и рад, что суд хотя бы частично удовлетворил мою жалобу.

Огромное спасибо Ларисе Романовой, Сергею Миненкову и Андрею Бабушкину за представление моих интересов в ЕСПЧ и Марии Донченко за помощь в переводе при коммуникации с ЕСПЧ.